ZEIT ONLINE: Herr Protzek, um festzustellen, ob ein Autofahrer Alkohol oder Drogen zu sich genommen hat, lässt die Polizei ihn pusten und nimmt ihn gegebenenfalls danach mit zum Bluttest. Warum haben Sie ein neues Testgerät entwickelt?

Christoph Protzek: Weil eine Messtechnik fehlte, die schon in der Verkehrskontrolle eindeutige Ergebnisse liefert. Über den Atem lässt sich nur der Alkoholkonsum ungefähr überprüfen. Bei Drogen untersuchen die Polizisten bisher Schweiß mit einem Streifen Papier. Dieser Vortest ist ungenau. Klarheit bekommen sie im Moment erst durch einen aufwändigen und teuren Bluttest auf der Wache.

Christoph Protzek ist Ingenieur und Geschäftsführer der Protzek GmbH in Lörrach. Seit 2009 arbeitet das Unternehmen an einem Drogentestgerät, das Ergebnis nennt sich P.I.A. (Protzek Instrumentelle Analytik).

ZEIT ONLINE: Wie funktioniert Ihr Testgerät?

Protzek: Die Funktionsweise von P.I.A lässt sich am besten mit der eines Schwangerschaftstest vergleichen. Der Proband gibt eine Urinprobe ab, die dann auf einen Teststreifen gegeben wird. Zu guter Letzt wird der Teststreifen von dem Gerät analysiert.

ZEIT ONLINE: Warum haben Sie den dreitägigen Testlauf ausgerechnet in Hamburg durchgeführt? Ihr Firmensitz liegt doch in Baden-Württemberg.

Protzek: Die Stadt Hamburg verwendet bereits unsere Drogen-Vortests, die Papierstreifen, mit denen Schweiß untersucht wird. Da bot sich ein dreitägiger Testlauf in der Stadt an. Solche Kontrollen sind uns als Hersteller natürlich sehr wichtig, um die Abläufe in der Praxis nachvollziehen zu können: Der Austausch mit den Anwendern führt oft zu Verbesserungen, die wir dann bei der Weiterentwicklung des Produkts miteinfließen lassen.

ZEIT ONLINE: Waren Sie während der Testphase in Hamburg selbst dabei?

Protzek: Ja, ich habe im Hintergrund agiert und unter anderem die Urinproben entgegengenommen. Trotzdem war es für mich als Geschäftsführer sehr spannend zu sehen, wie unser Gerät einen so großen Praxistest übersteht. Auch die Durchführung der Beamten gab mir Aufschluss darüber, wie gut es in der Praxis überhaupt funktioniert.

ZEIT ONLINE: Und, wie kam es an?

Protzek: Soweit ich die Situation beurteilen kann, waren die Polizeibeamten, die mir die Urinproben entgegenbrachten, durchaus positiv gestimmt. Ob das Gerät auch wirklich gute Leistung erbracht hat, wird sich in der nächsten Zeit zeigen. Die Ergebnisse des Testlaufs werden jetzt mit den forensischen Ergebnissen der Blutuntersuchung im Labor verglichen. Doch ich bin mir sicher, dass es gute Arbeit geleistet hat.

ZEIT ONLINE: Was würde es denn für den polizeilichen Einsatz in Hamburg bedeuten, wenn P.I.A. regelmäßig eingesetzt würde? Müssen für die Urinproben ständig Dixi-Klos durch die Gegend gekarrt werden?

Protzek: Das wäre eine amüsante Vorstellung – aber nein. Auch wenn P.I.A. ein sehr genaues Testgerät ist, kommt es wohl vorerst für gewöhnliche Straßenkontrollen nicht infrage. Ich persönlich könnte mir den Einsatz des Geräts sehr gut bei, vor oder nach Großveranstaltungen vorstellen. Gerade auf Konzerten oder Festivals werden gerne mal Drogen konsumiert. Dort wäre es dann auch kein Problem, Dixis bereitzustellen.