ZEIT ONLINE: Herr Koch, im Mai haben sich zwei Frauen an eine Vertrauensperson aus dem Margaretenhort gewandt und von Missbrauchsfällen in den 1980er Jahren berichtet. Was ist seitdem passiert?



Remmer Koch: Es war schnell klar, dass das plausibel ist, die Aussagen waren eindeutig. Dazu kamen Aussagen anderer Zeugen, die uns über die beiden Frauen vermittelt wurden, die ebenfalls von dem erzählt haben, was sie gesehen oder gehört haben. Sicher ist auch, dass es kein Einzelfall war, sondern über längeren Zeitraum stattgefunden hat. Bei den Taten geht es um Jugendliche, die andere Jugendliche und Kinder missbraucht haben. Den Mitarbeitern wird vorgeworfen, dass sie nicht gehandelt und das unterbunden haben. Wir stehen ganz am Anfang, deswegen haben wir uns mit einem Aufruf an die Medien gewandt.

ZEIT ONLINE: Warum erst jetzt?

Koch: Wir wollten sorgsam damit umgehen und nicht aufgrund von Schnelligkeit Fehler begehen. Es will gut überlegt sein, wie man in einem solchen Fall vorgeht.







ZEIT ONLINE: Sie haben nun eine Seite für Betroffene eingerichtet. Hat sich daraufhin schon jemand bei Ihnen gemeldet?



Remmer Koch ist Sprecher des Kirchenkreises Ost. © Evangelisch-Lutherischer Kirchenkreis Hamburg-Ost

Koch: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Betroffene Kontakt aufnehmen können. Und ja, es gab schon Reaktionen, aber das müssen wir erst noch zusammentragen und schauen, was dort gesagt wurde. Das kann ein paar Tage oder auch ein paar Wochen dauern und hängt auch davon ab, ob und wann Betroffene den Mut finden, sich an uns zu wenden.

ZEIT ONLINE: Welche Maßnahmen haben Sie vor dem Aufruf ergriffen, um Betroffene zu erreichen, die früher in dem Kinderheim in Hamburg-Harburg lebten?



Koch: Unser großes Problem war, dass wir nicht wissen können, welche Menschen in den 1980er Jahren dort gelebt haben. Solche Unterlagen müssen aus Datenschutzgründen nach 25 Jahren vernichtet werden. Wir konnten also keine Liste rausholen und alle anschreiben. Wir haben lange darüber gesprochen, ob es gut ist, wenn mögliche Betroffene das in der Zeitung sehen und nicht selbst bestimmen können, wann sie sich wieder mit dem Thema konfrontieren. Aber auch die Frauen, die auf uns zukamen, waren dafür, dass man sich an die Presse wendet.

ZEIT ONLINE: Haben Sie auch schon die damalige Leitung oder ehemalige Mitarbeiter des Heims kontaktiert, die müsste man ja ausfindig machen können?



Koch: Ja sicher, das kann man. Aber das haben wir mit Absicht nicht getan, denn wir wissen nicht, welche Mitarbeitenden dort beschuldigt werden, wir haben keine Namen. Und viel wichtiger: Wir wollen das Signal aussenden, dass wir die Geschichte der Opfer hören wollen. Es soll nicht der Eindruck entstehen, dass wir uns mit vermeintlichen Tätern abgesprochen haben. Wir nehmen die ganze Sache sehr ernst und wollen die Opfer juristisch und therapeutisch begleiten. Das läuft in einem geordneten Verfahren ab, das wir nach den Missbrauchsfällen 2010 in Ahrensburg entwickelt haben.

Der Margaretenhort war ein Heim der evangelischen Kirche, in dem bis in die 1980er-Jahre Kinder und Jugendliche lebten. Heute betreuen die Sozialarbeiter der Einrichtung bis zu 80 junge Menschen in ihren Wohnungen in den Stadtteilen Harburg und Wilhelmsburg.

ZEIT ONLINE: Für viele ist es sicher eine riesige Hürde, sich zu dem Thema zu äußern …



Koch: Natürlich müssen wir das dann auch respektieren. Aber wir sagen: Darüber zu reden und es aufzuarbeiten, ist besser, als das mit sich allein auszumachen. Aber das müssen die Betroffenen für sich selbst entscheiden. Wir können sie nur begleiten, zum Beispiel mit einem Expertenstab. Wir haben eine Ombudsfrau, die unabhängig von der Kirche eine juristische Erstberatung geben und Möglichkeiten besprechen kann. Es stehen aber auch Psychologinnen zur Betreuung bereit und es gibt noch die Unterstützungsleistungskommission der Nordkirche, an die sich Missbrauchsopfer wenden können. Dort kann besprochen werden, welche Unterstützung man braucht. Das kann eine Therapie sein, manche wollen aber auch ganz bewusst irgendein besonderes Erlebnis dagegensetzen, etwas, das sie weiterbringt. Das kann natürlich kein Leid ungeschehen machen, aber was der Mensch jetzt braucht, ist nicht unbedingt in Geld zu berechnen.

ZEIT ONLINE: Wie geht es nun weiter?



Koch: Wir wünschen uns, dass sich viele Menschen melden, wenn sie betroffen sind, und uns ihre Geschichte erzählen, damit wir das aufarbeiten können. Irgendwann werden dann auch die Beschuldigten damit konfrontiert werden und wir gucken, wie Aufarbeitung gut gelingen kann. Und wir hoffen, dass die Betroffenen Vertrauen in uns setzen.