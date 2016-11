Mark Spörrle © Vera Tammen

Guten Morgen,

"Am Anfang konnte ich Dich irgendwie nicht leiden / aber vielleicht bist Du ja doch die schönste Sinfonie aller Zeiten / Da wo sich Kräne und Container am Abend sanft vereinen / und Touristen aus Franken oder China mit ihren Blicken verweilen."

Diese Liedzeilen hat Bosse, Gitarrist, Songwriter und Rocksänger, exklusiv für uns einem bestimmten Gebäude dieser Stadt auf den spiegelnden Leib gedichtet – natürlich dem zackigen Ding in der HafenCity, von dem gerade alle ständig reden, weil es unglaublicherweise wirklich (fast) fertig ist, trotz aller Kosten, Verzögerungen, Mängel …

Oh Mann, fragen Sie sich jetzt wahrscheinlich, in die Bettdecke beißend, ins Toilettenpapier oder in das kalte Oberdeck der Hadag-Fähre, je nachdem, wo Sie das hier lesen: ob wir denn nicht einmal mit dem Gemeckere aufhören können? Ob wir die Elbphilharmonie, das spektakulärste Gebäude der Stadt, nicht ein einziges Mal unvoreingenommen betrachten können?! Vielleicht sogar – bestaunen?!

Können wir. In der neuen ZEIT:Hamburg beispielsweise geht es auf zwölf Seiten um das Einmalige, Einzigartige des neuen Hamburger Wahrzeichens. Und versprochen, obwohl ich im "Warum funktioniert das nicht" fast herausfinde, warum das gute Stück denn wirklich so schlecht erreichbar ist: Gestaunt wird auch. Gewaltig. Nicht nur über das Konzerthaus. Wir haben uns auch in den Luxusapartments umgesehen. Und, kleine Sensation, wir haben die Elfi zum Reden gebracht. Echt!

Obwohl: "Elbphi" – das klingt wirklich nicht so gut. Was halten Sie von "Elbphil"?

Erdoğan und die letzten sechs Zeilen

Erdoğan vs. Böhmermann – die Justizshow geht weiter! Der Zivilprozess, in dem der türkische Präsident ganz privat gegen das "Schmähgedicht" des Satirikers klagt, ist seit Mittwoch wieder Verhandlungssache am Hamburger Landgericht. Zwar wurde dort im Mai schon verfügt, dass Frechdachs Böhmermann seinen Schweinkram künftig bitte größtenteils für sich zu behalten habe. Sechs der 24 streitbaren Zeilen aber darf er immer noch frei herausposaunen. Kann ein Staatsmann von Format das so stehen lassen? Niemals! Jedenfalls nicht aus traditionell türkischer Perspektive, wie Dirk Tröndle sagt. Der Geschäftsführer der Türkischen Gemeinde Hamburg und Umgebung hat 20 Jahre lang als Deutscher in Ankara die landestypische politische Kultur beobachtet. "Es gibt da eine Hierarchie, die von Natur aus vorgegeben ist", erläutert er. Der Respekt gegenüber älteren, ranghöheren und beruflich erfolgreicheren Menschen sei eine der wichtigsten Anstandsregeln in der Türkei. Und da zieht Böhmi eben den Kürzeren. Klingt undemokratisch? Auch das ist laut Tröndle eine Frage der politischen Kultur. In der Türkei könne man schon auch Kritik an den Mächtigen üben – "aber eben in anderer Form, eher zwischen den Zeilen". Wie es aussieht, wenn die Kritik den Mächtigen zu laut wird, lesen Sie heute auch auf der Titelseite der ZEIT (digital im Abo hier). Dass es in der Türkei bis heute keine politische Satire gebe, so jedenfalls Tröndle, sei eine reine Mentalitätsfrage: "So was gehört sich einfach nicht." In der Türkischen Gemeinde jedenfalls sähe man Erdoğans erneuten Gang vor Gericht bisher nicht als Politikum an. Eher als Privatsache des Präsidenten. Wie das vor Gericht so aussah, hat Kollegin Elke Spanner auf ZEIT ONLINE beschrieben.

Freispruch für angebliche Grapscher – und Krach in der Justiz

Einen Tag nachdem im wohl letzten "Silvester-Prozess" die Urteile gefallen sind – Freispruch für die drei Angeklagten, und dazu eine schallende Klatsche der Richterin Anne Meier-Göring für Polizei, Staatsanwalt und das Oberlandesgericht – haben Staatsanwaltschaft und Polizei die Kritik scharf zurückgewiesen. "Der verbale Rundumschlag der Vorsitzenden Richterin ist beschämend", erklärten gestern Generalstaatsanwalt Jörg Fröhlich und Polizeipräsident Ralf Martin Meyer. Meier-Göring hatte am Dienstag den Ermittlern schwere Fehler vorgeworfen. Eine "krasse Fehlentscheidung" hätten die Kollegen da getroffen, kritisierte die Richterin am Hamburger Landgericht. Sie sei "erschüttert und erschrocken über das, was das Verfahren zutage gebracht hat". Ohne belastbaren Verdacht gegen die drei jungen Angeklagten seien diese für fast ein halbes Jahr in U-Haft gelandet, weil sie sich in der Silvesternacht auf St. Pauli gemeinsam an Frauen vergangen haben sollen. Der Rechtsstaat, hielten Generalstaatsanwalt und Polizeipräsident gestern dagegen, gerate "nicht durch die aufopferungsvolle Arbeit der Hamburger Ermittlungsbehörden in Gefahr, sondern durch diejenigen, die ihnen leichtfertig manipulierte Beweismittel, finstere Machenschaften und politische Instrumentalisierung andichten". Was ZEIT:Hamburg-Redakteur Sebastian Kempkens im Gerichtssaal erlebte, zeugt indes eher von gewagten Interpretationen bei der Beweisführung und einer tiefen Kluft zwischen Ermittlern und angeblichen "Silvester-Grapschern".

Wieso es Flüchtlinge auf dem Arbeitsmarkt so schwer haben

Der Hamburger Arbeitsmarkt brummt, doch davon merken Flüchtlinge noch sehr wenig. Viele brauchen noch Zeit, um anzukommen. Doch in den Betrieben gibt es auch Vorbehalte gegen die fremden Bewerber. Die Hamburger DGB-Chefin Katja Karger erläutert, woran das liegt.

Elbvertiefung: Die Beschäftigungszahlen steigen – nur bei Ausländern und Flüchtlingen sinken sie. Was läuft da schief?

Katja Karger: Dass etwas schiefläuft, kann man jetzt noch nicht sagen. Viele Geflüchtete können nicht sofort nach ihrer Ankunft in den Arbeitsmarkt integriert werden, weil ihnen die deutsche Sprache fehlt und wir noch nicht wissen, welche Arbeit die Leute tatsächlich machen können.

EV: Es ist also kein Fatalismus, wenn Olaf Scholz mit der steigenden Zahl anerkannter Flüchtlinge auch mehr Hartz-IV-Empfänger erwartet?

Karger: Nein, das ist schon eine realistische Einschätzung. Wenn bis Ende des Jahres etwa 16.000 Flüchtlinge anerkannt werden, heißt das, dass sie dann beim Jobcenter auflaufen. Die Menschen sind oft erst wenige Monate in Deutschland, die brauchen Sprachunterricht, Qualifizierungsmaßnahmen, eine Anerkennung dessen, was sie bisher getan haben – und sie brauchen Zeit, sich zu orientieren. Ein großes Thema ist und bleibt die Sprache – da fehlen Sprachlehrer. Ein anderes Thema sind Vorbehalte in den Betrieben, die Flüchtlinge einstellen könnten. Die haben immer irgendwelche Ausreden.

EV: Warum sträuben sich die Betriebe denn so?

Karger: Es herrscht Unsicherheit hinsichtlich des Status geflüchteter Bewerber, ihrer Sprachkenntnisse oder Ausbildungen. Die Betriebe wissen nicht so recht, wen sie da kriegen. Und was man nicht vergessen darf: Alle Firmen arbeiten nach einer kapitalistischen Maxime. Wenn die jemanden einstellen, muss der einen Mehrwert bringen. Bei Geflüchteten kann es aber sein, dass sie noch Förderung oder weitere Qualifizierung brauchen. Da warten wohl viele Firmen noch ab. Ich habe das Gefühl, dass es an einigen Stellen auch noch kulturelle Vorbehalte gibt.

EV: Nun wurde der "Masterplan Handwerk 2020" fortgeschrieben. Er enthält auch Maßnahmen zur Integration von Geflüchteten, etwa zur Qualifizierung und beim Spracherwerb …

Karger: Ich lobe die Handwerkskammer ausdrücklich für ihr Engagement. Wie schnell und pragmatisch sie die Sache angepackt hat, ist beachtlich. Tausende von neuen Jobs, die wir bräuchten, bringt der Masterplan zwar nicht. Dazu ist er auch nicht gedacht. Aber er gibt eine gute strategische Richtung vor.

EV: Um mehr geflüchtete Bewerber in Arbeit zu bekommen, wurde unter anderem die Vorrangsprüfung ausgesetzt, wonach Asylbewerber nur dann einen Job annehmen dürfen, wenn kein einheimischer Arbeitssuchender dafür infrage kommt. Wirkt das?

Karger: Nach unseren Erfahrungen nicht maßgeblich. Da gab es auch vorher schon sehr viele Ausnahmen, gerade in Jobs, wo Fachkräfte dringend gesucht wurden.

Neue – und keine Sportsfreunde beim FC St. Pauli

Ruhigeres Fahrwasser ist dem FC St. Pauli derzeit nur zu wünschen. Immerhin hat der Verein nun einen neuen Mann auf der Brücke: Andreas Rettig, bisher kaufmännischer Geschäftsleiter, übernimmt für den Rest der Saison den Posten des Sportchefs. Auch ein neuer Co-Trainer ist berufen, und zwar Olaf Janßen, der beim VfB Stuttgart als Scout tätig war. Gut möglich, dass in der kommenden Transferphase weitere Personalien folgen. Die Herausforderungen für den neuen Sportchef kann sich jeder ausmalen, der die Tabelle der Zweiten Liga bis unten durchgelesen hat. Der Mann soll, wie Sprecher Christoph Pieper sagt, "wichtige Impulse geben, um die Mannschaft in der Klasse zu halten". Sprich: dem Club Arsch und Ehre retten. Das 1:1 gegen Nürnberg am Montag hätte ein Schritt in die richtige Richtung sein können, wäre es nicht außerhalb des Stadions zu wenig ehrenhaften Begegnungen gekommen – wie Polizei und Verein einvernehmlich bekannt geben, wurde ein Zivilpolizist von mutmaßlichen St.-Pauli-Fans durch den Kiez gehetzt und noch am Boden liegend verprügelt, nachdem er sich als Ermittler zu erkennen gegeben hatte. Erst als andere Anhänger des Vereins einschritten, ließ die Gruppe von dem Mann ab. "Es ist klar, dass wir so ein Verhalten in keiner Weise dulden", erklärt Pieper. Nun bemühe sich der Verein zusammen mit Polizei und Kontaktleuten in der Fanszene, den Fall aufzuklären. Denn noch sei nicht sicher, ob die Gewalttäter tatsächlich St.-Pauli-Anhänger waren oder – etwa durch Kleider mit Totenkopfmotiv oder braun-weiße Schals – nur so aussahen, als ob.

Mittagstisch

Gluck, gluck, gluck Ein merkwürdiges Gefühl ist das schon, der einzige Gast zu sein, besonders als die freundliche Bedienung erwähnt, der Raum sei der "Titanic" nachempfunden. Der Begründer des 1910 eröffneten Hotels und Restaurants Reichshof, Anton-Emil Langer, hatte zuvor jahrelang als Küchenchef auf Kreuzfahrtschiffen gearbeitet. Jetzt aber – umgeben von altem Silber und Porzellan, Holztäfelungen und Art-déco Lampen – fühlt es sich an, als sei man der letzte Passagier, der noch nicht in Rettungsweste draußen an der Reling steht. Da hilft es auch nicht, dass Weinschaum und Rucola auf den ordentlichen hausgemachten Ravioli (15 Euro) an Gischt und Algen erinnern. Schnell ein Schluck Wasser getrunken. Das stammt aus dem hauseigenen, 160 Meter tiefen Brunnen und kommt inklusive. Den hohen Preis des Essens – zur Auswahl stehen ein Mittagstischgericht sowie Salat oder Suppe (rund 8 €) – rechtfertigt es indes ebenso wenig wie der Hinweis, die Zutaten stammten vorwiegend aus regionalem und biologischem Anbau. Wofür es sich auf jeden Fall zurückzukommen lohnt, ist der Kuchen: An diesem Tag ein saftiger, nicht zu süßer Karottenkuchen mit einer himmlischen Kokosdecke (3,50 €). Den kann man dann aber im vorderen Teil des Hotels einnehmen. Slowman im Reichshof; St, Georg, Kirchenallee 34–36, Mittagstisch 12 bis 15 Uhr Elisabeth Knoblauch

Was geht

Flüssiges Gold: Die Kinder-Uni Bergedorf lädt wieder junge Studierende ein. Zum Auftakt fragt Armin Maiwald, Erfinder der "Sendung mit der Maus": "Was wird aus Erdöl hergestellt?" Er zeigt im Vortrag, dass jeder indirekt mit dem flüssigen Gold zu tun hat. HAW Hamburg, Hörsaal 0.43, 17 Uhr, 3 Euro

Jobkiller Babypause?: Jede will es, kaum eine hat es – eine erfüllte Mutterschaft neben beruflichem Erfolg. Die Mutter und Journalistin Stefanie Bilen, Herausgeberin des Online-Business-Frauenmagazins "Saal zwei", erzählt in ihrem Buch "Mut zu Kindern und Karriere", wie man Regeln im Job neu definieren kann, damit Vereinbarkeit für Eltern leichter wird. Lesung – nicht nur für Mamas. Buchhandlung stories!, Falkenried 17, 19.30 Uhr, 5 Euro, Reservierungen unter: info@stories-hamburg.de

Hohelied der Gitarre: Nun startet das 7. Hamburger Gitarrenfestival. Die Veranstalter versprechen Events "mit den weltweit besten Akustikgitarristen". Zum Auftakt zupft heute das große JugendGitarrenOrchester-Hamburg die Saiten. Freie Akademie der Künste, Klosterwall 23, 20 Uhr, ab 15 Euro

Talkshow vom Kiez: Als "Talk der offenen Tür" vereint der "TalkDOT #10" wieder fünf Locations, zwei Moderatoren – Astrid Rolle und Peter G. Dirmeier –, eine abgefahrene Hausband und viele Gäste, egal ob prominent oder nicht. Heute unterhalten sich unter anderem Sky du Mont, Flirtexpertin Nina Deißler sowie die Sänger Jan Plewka und Jann Klose. kukuun, Spielbudenplatz 22, 19 Uhr, 5 Euro

Schnack

Kürzlich zur Mittagszeit am Nienstedtener Marktplatz: Fahrradfahrende Mittelstufenschüler treffen sich auf einen kurzen Schnack. Nach der Unterredung fahren alle – bis auf einen – mit Fahrradhelmen in verschiedene Richtungen auf ihren Bikes davon. Ein Schüler mit Helm ruft dem ohne Helm hinterher: "Zieh deinen Fahrradhelm auf! Du willst doch noch dein Erbe genießen." Gehört von Claudia Eicke

Meine Stadt

Beachvolleyball à la St. Pauli © Foto: Kai Lüdeking

Nach dem Mann, der einen 16-Jährigen an der Alster mit dem Messer niedergestochen und getötet und dessen Begleiterin in die Alster gestoßen haben soll, fahndet die Polizei nun mit einem Phantombild. Ob der Täter tatsächlich mit der Terrororganisation IS in Verbindung steht, ist weiterhin offen.

