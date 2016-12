Das Schröderstift ist ein kleines Refugium. Es liegt an einer sechsspurigen Straße, nebenan ist die U-Bahn-Station Schlump mit Bushaltestellen davor, dahinter gleich das Geomatikum-Hochhaus der Uni Hamburg. Die Stadt könnte kaum urbaner sein als an dieser riesigen Kreuzung, auf der zu jeder Tages- und Nachtzeit der Verkehr tost. Von der aber geht ein unauffälliger kleiner Weg ab, der auf eine kleine Kapelle zuführt, flankiert von zwei Seitenflügeln mit historischen Wohngebäuden und liebevoll gepflegten Gärten davor.

Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Das moderne Stadtleben ist auf einen Schlag sehr weit weg. Die Hausfassaden sind verwittert, von Efeu berankt, man sieht den Gartenmöbeln vor den kleinen Vorgärten an, dass sie schon lange dort stehen. Seit 40 Jahren befindet sich in den Häusern ein Wohnprojekt. Früher war es mal eine Studenten-WG, dann mieteten die Bewohner das alte Gebäude von der Stadt. Viele von ihnen wohnen schon seit Jahrzehnten in basisdemokratischer Selbstbestimmung zusammen.

Auch Herbert K., 56 Jahre alt, und Rainer T., 63 Jahre, wirken wie zwei Relikte aus den achtziger Jahren. Der eine, Rainer T., lebt seit 18 Jahren ohne Strom, aus Prinzip. Er trägt einen zotteligen Norwegerpullover mit aufgeribbeltem Saum, als er Mitte November Saal 288 des Hamburger Landgerichts betritt. Der andere, Herbert K., hat immer Kapuzenpullis in ausgewaschenen Grautönen an. Die beiden sind zusammen alt geworden. Seit über 20 Jahren leben sie Tür an Tür im Schröderstift. Früher seien sie sogar mal befreundet gewesen, sagen sie. Doch aus der Freundschaft wurde Abneigung und irgendwann offene Feindseligkeit.



Die Stimmung hatte sich gegen Herbert K. gedreht

Ihr Konflikt eskalierte am Abend des 28. Mai, als Rainer T. vor dem Fenster von Herbert K. eine Rhododendronblüte pflückte, der ihn daraufhin mit dem Messer niederstach. Herbert K. sitzt deshalb seit sieben Monaten in Untersuchungshaft, heute verurteilte das Landgericht Hamburg ihn wegen versuchten Totschlags in einem minder schweren Fall zu drei Jahren und vier Monaten Gefängnis.



Ausgerechnet an einem Ort, der für ein alternatives Zusammenleben steht, an dem die Dinge bis ins Detail ausdiskutiert werden, sorgt eine vermeintliche Nichtigkeit für eine Gewalttat. Wie konnte es so weit kommen?



Wo genau der Ursprung des Konfliktes liegt, können beide nicht mehr richtig sagen. Die Stimmung im Wohnprojekt hatte sich schon länger gegen Herbert K. gedreht. Es gab Vorwürfe wegen lauter Musik und irgendwelcher strafrechtlichen Ermittlungen, die gegen ihn liefen. Er soll immer aggressiver aufgetreten sein. "Fast jeder Kontakt mit ihm endete im Streit", sagt eine Mitbewohnerin. "Nach meinem Gefühl geriet ich immer mehr in eine Außenseiterrolle im Verein", sagt der Angeklagte selbst. "Ich fühlte mich gemobbt."

Im Juni 2015 dann brannte es im Schröderstift. Das Feuer hatte offenbar ein Untermieter von Herbert K. verursacht. Ein illegaler Untermieter, wie die übrigen Mitbewohner später behaupteten, um einen juristischen Hebel in der Hand zu haben. Es wurde eine Vereinsversammlung einberufen. Tagesordnungspunkt eins: Der große Brand. Punkt zwei: Der Rausschmiss von Herbert K.

Doch der zog nicht aus. Es gibt im Schröderstift keine Regularien dafür, wie jemand vor die Tür zu setzen ist. Also blieb er weiter wohnen. Und jetzt ging das Drama erst richtig los. Denn spätestens jetzt wähnte Herbert K. alle gegen sich. Für ihn war es ein persönlicher Affront. "Er verarbeitete die Vorgänge auf paranoide Weise", heißt es im Gericht. Auch die Sache mit dem Rhododendronbusch.