Die Zahl der Straftaten in Hamburg ist im Jahr 2016 zurückgegangen. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl der erfassten Taten um 1,9 Prozent auf 239.230 Delikte. Gleichzeitig stieg die Aufklärungsquote um einen Prozentpunkt auf 44,8 Prozent. Das ergibt sich aus der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS), die Innensenator Andy Grote (SPD) und Polizeipräsident Ralf Martin Mayer an diesem Mittwoch vorgestellt haben. Hamburg ist damit das erste Bundesland, das seine PKS für das abgelaufene Jahr vorgelegt hat.

"Wir haben mehr Licht als Schatten und eine bessere Sicherheitslage als im Vorjahr", sagte Innensenator Andy Grote. "Hamburg ist sicherer geworden." Insbesondere die erfassten Wohnungseinbrüche und versuchten Einbrüche in Häuser sanken im Vergleich zum Vorjahr um 16,6 Prozent auf nun 7.510 Taten. Zudem stieg hier die Aufklärungsquote auf 11,9 Prozent: 890 Taten (2015: 780 Taten) konnten aufgeklärt werden. Dies liege auch an der Arbeit der Sonderkommission Castle, sagte Grote. Diese Einheit wurde 2015 als Reaktion auf ein 15-Jahres-Hoch eingerichtet, um die zunehmende Zahl von Wohnungseinbrüchen zu senken.

Ein weiterer Schwerpunkt der Polizeiarbeit lag im vergangenen Jahr auf der Bekämpfung des Taschendiebstahls. Im Vergleich zu 2015 ging die Zahl der Taschendiebstähle um 1.781 Taten auf 18.456 Fälle zurück (minus 8,8 Prozent). Auch die Anzahl der Raubdelikte ist rückläufig. Die Zahl der erfassten Fälle reduzierte sich um 309 auf nun 2.447 Taten (minus 11,2 Prozent) und erreichte damit einen historischen Tiefstand, so der Innensenator. "Das ist eine sehr, sehr erfolgreiche Bilanz", sagte Polizeipräsident Ralf Martin Mayer. "Ich kann nicht verhehlen, dass ich stolz bin wie Bolle."

Dreimal so viele Taten gegen sexuelle Selbstbestimmung

Gestiegen sind im vergangenen Jahr hingegen die Fälle von Körperverletzungen. Vorsätzliche leichte Körperverletzungen stiegen um 988 Taten auf insgesamt 15.996 Fälle (plus 6,6 Prozent), gefährliche und schwere Körperverletzungen nahmen um 0,9 Prozent zu (55 Fälle mehr als 2015). Auch die erfassten Beleidigungen auf sexueller Basis stiegen um 507 auf 1.438 Fälle an (plus 54,5 Prozent), ebenso die Zahl der Vergewaltigungen und sexuellen Nötigungen (plus 25 Prozent).



Der Grund für den massiven Anstieg im Vergleich zum Vorjahr: Die angezeigten Taten der Silvesternacht von 2015 auf 2016 sind sämtlich in die aktuelle PKS eingeflossen, auch erhöhte sich die Anzeigenbereitschaft in den nachfolgenden Monaten. So wurden allein im Januar 2016 etwa dreimal so viele Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung erfasst wie in den Vor- und Folgemonaten.

Für alle Deliktsbereiche ermittelte die Polizei im vergangenen Jahr insgesamt 74.888 Verdächtige. Bereinigt um Verstöße gegen Asyl- und Aufenthaltsgesetze, die nicht von Deutschen begangen werden können, lag der Anteil von ausländischen Tatverdächtigen bei 43,0 Prozent (2015: 41,4 Prozent). Erstmals wurden Tatverdächtige mit Flüchtlingsstatus gesondert erfasst. Ihr Anteil an nicht-deutschen Tatverdächtigen lag bei 19,1 Prozent (6.780 Personen), bei allen erfassten Tatverdächtigen lag der Anteil von Flüchtlingen bei 9,1 Prozent. Sie fielen vor allem bei Körperverletzungen auf, bei Ladendiebstählen und Schwarzfahren.