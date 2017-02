Es ist kurz nach neun am Morgen und ich bin entschlossen, meine Prinzipien aufzugeben. Ich kette mein Rad an einer Straßenlaterne an und gehe auf die andere Seite der Davidstraße. Mein Arbeitstag hat noch nicht begonnen, aber ich will mir schon einen reinhämmern, ich will in die Kneipe Zum Anker und Schnaps trinken.

Wie es so weit kommen konnte? Dafür müssen wir zwei Stunden zurückgehen. Sieben Uhr ist es, als ich auf meinem Rad sitze und auf den Kiez fahre. So früh verlasse ich selten die Wohnung. Meistens sitze ich um diese Zeit mit einer Zeitung in der Küche. Oft fallen mir die Augen zu und ich muss wieder von vorn anfangen. Manchmal gebe ich auf. Ich lege mich dann auf die Couch, wache eine Weile später auf und gucke erschrocken auf meine Uhr, weil ich in fünf Minuten im Büro sein wollte.

Ich bin, könnte man denken, der perfekte Gast für Hanna Wedekind und Sonja Weber. Die beiden wollen mit ihrer "Tanzschule für elektronische Tanzmusik" Leute wie mich motivieren. Solche, denen es schwer fällt, sich an einen mehr oder weniger starren Aufstehen-Arbeiten-Feierabend-Schlafen-Kreislauf zu gewöhnen. Sie verlegen dafür das, wovon viele während der Arbeit träumen, einfach auf davor: an einer Bar stehen und tanzen. Nur ohne Alkohol. Ohne Drogen.



Die Joghurt-Shots sind noch nicht fertig

Pre-Work-Club, so nennt sich das, was Studentin Hanna und die selbstständige Grafikdesignerin Sonja mit einem leicht sperrigen Titel versehen haben. An einem Mittwochmorgen veranstalten sie ihn zum zweiten Mal auf St. Pauli. Beginn: sieben in der früh. Ende: elf Uhr. In New York, London und Berlin gibt es so etwas längst. In Hamburg bislang nicht.

Der Kiez ist zwar nicht mehr so verrucht, wie er es mal war. Er ist aber noch immer nachts am grellsten. Morgens ist Stille. Das Lehmitz, das Cowboy & Indianer, das Herzblut, alle zu. Dass dagegen nun das Häkken im Klubhaus St. Pauli aufbegehrt, sorgt für viel Aufmerksamkeit in der Stadt. Zur Premiere vor wenigen Wochen kam gleich mal ein Bild-Reporter und streamte live auf Facebook. Auch ich war fasziniert. Lässt sich die morgendliche Behäbigkeit wirklich so einfach austricksen?

"Eigentlich würdest du jetzt noch einen Joghurt-Shot bekommen, aber die sind noch nicht fertig", sagt die junge Frau am Eingang des Clubs, als ich einen Fünf-Euro-Schein in einen Plastikbecher knülle. Der Eintritt ist frei, eine Spende erwünscht. Eben noch fuhr ich an einer Gruppe von Straßenfegern vorbei, die Kaffeepause machten, und dachte darüber nach, wie kindisch ich mir vorkommen würde, erzählte ich ihnen, was ich vorhabe. Jetzt versuche ich, souverän zu wirken.