Im voraussichtlich letzten Prozess um die sexuellen Übergriffe zur Silvesternacht von 2015 auf 2016 in Hamburg steht seit Dienstag ein 34-jähriger Iraner vor Gericht. Er wird beschuldigt, auf der Großen Freiheit nahe der Reeperbahn als Mittäter in einer größeren Gruppe mehrere Frauen eingekreist zu haben. Aus der Gruppe heraus sei zunächst eine 21-jährige Frau von einem Mittäter sexuell misshandelt worden. Ein weiterer Mittäter habe das Handy der Frau geraubt. Später seien zwei weitere junge Frauen im Alter von 19 und 20 Jahren begrapscht worden, darunter auch von dem Angeklagten.

Zu den Vorwürfen wollte sich der 34-Jährige nach Angaben seines Anwalts zunächst nicht äußern. Die Anklage lautet unter anderem auf sexuelle Nötigung in einem besonders schweren Fall in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, Raub und tätlicher Beleidigung

In besagter Silvesternacht waren 410 Frauen in Hamburg auf der Großen Freiheit und am Jungfernstieg Opfer sexueller Übergriffe oder von Diebstählen und Raubtaten geworden. Die Staatsanwaltschaft leitete nach eigenen Angaben 245 Ermittlungsverfahren ein. In vier Fällen erhob sie Anklagen. Zudem erhielt ein junger Mann, bei dem ein gestohlenes Handy gefunden worden war, einen Strafbefehl. Zwei der Anklagen endeten mit Freisprüchen vor Gericht. In einem Prozess um einen Angriff auf eine 19-Jährige am S-Bahnhof Stellingen wurde ein Afghane Ende August 2016 zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt.

Vorsitzende der Strafkammer wurde ausgetauscht

Bei einem der Freisprüche für drei Angeklagte am 1. November 2016 übte die Vorsitzende Richterin am Landgericht heftige Kritik an den Ermittlungsbehörden. Bei der Vernehmung der geschädigten Frau seien schwere Fehler gemacht worden. Die Richterin äußerte sich persönlich schockiert, wie leicht sich der Rechtsstaat unter dem Druck der öffentlichen Meinung, der Medien und der Politik erschüttern lasse. Staatsanwaltschaft und Polizei wiesen die Kritik empört zurück.

Auch der aktuelle Prozess begann erst nach einem juristischen Tauziehen zwischen Staatsanwaltschaft und Gericht. "Es ist ein Fall, der von der Beweislage her vergleichbar mit den anderen Silvesterfällen ist", sagte Oberstaatsanwältin Nana Frombach. In den vorhergehenden Fällen hatten Aufnahmen eines Partyfotografen und Zeugenaussagen der Opfer die Schuld der Angeklagten vor Gericht belegen sollen, ohne Erfolg.

Im aktuellen Fall hatte das Gericht bereits im April 2016 den Haftbefehl gegen den Angeklagten aufgehoben, weil es keinen dringenden Tatverdacht gegen den Iraner sah. Die Staatsanwaltschaft wurde vor dieser Entscheidung nicht gehört und legte darum Beschwerde wegen der Besorgnis der Befangenheit gegen die Strafkammer ein, wie ein Gerichtssprecher erklärte.

Dieser Schritt blieb zwar ohne Erfolg, aber die Staatsanwaltschaft legte nach, als das Gericht eigene Ermittlungen anstellte, wieder ohne die Anklagebehörde vorher einzuschalten. Der erneute Befangenheitsantrag hatte einen Teilerfolg: Die Vorsitzende der Strafkammer wurde ausgetauscht. "Das ist ein etwas außergewöhnlicher Vorgang", sagte Gerichtssprecher Kai Wantzen. Er habe allerdings auf den eigentlichen Prozess keinerlei Auswirkung.