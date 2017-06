Nur einen Satz ruft einer der Angeklagten in sein Mikrofon: "Ich möchte meinen Anwalt wechseln", sagt er auf Arabisch, und später noch einmal: "Ich möchte einen anderen Anwalt." Ein Satz, auf den der Vorsitzende Richter entgegnet, dass man das außerhalb der Hauptverhandlung klären müsste. Ansonsten haben die drei jungen Männer, die an diesem ersten Verhandlungstag im Oberlandesgericht in Hamburg sitzen, nichts zu sagen. Sie sitzen still zwischen ihren Verteidigern im Staatsschutzsaal 237, lächeln gelegentlich und vermeiden es konsequent, in den Zuschauerraum zu blicken. "Mein Mandant wird sich durch Schweigen verteidigen", kündigt der Anwalt von einem der drei Angeklagten an. Und damit ist erst einmal alles gesagt.

Auch im weiteren Prozess wird nicht mit Auskünften der drei jungen Männer zu rechnen sein. Es wird ein reiner Indizienprozess. Mühsam hat die Bundesanwaltschaft über Monate hinweg Hinweise zusammengetragen, die das Bild einer Terrorgruppe ergeben sollen. 18, 19 und 26 Jahre sind die drei Syrer alt, der 18-Jährige in übergroßer Kapuzenjacke würde ohne Weiteres für noch jünger durchgehen.



Die drei jungen Männer sollen sich im syrischen Rakka dem sogenannten "Islamischen Staat" (IS) angeschlossen haben und von dem Terrornetzwerk nach Europa geschickt worden sein. Über die Balkanroute sind sie 2015 nach Schleswig-Holstein gekommen. Sie sollen sich zunächst unauffällig verhalten haben. Entweder sollten sie hier als sogenannte Schläferzelle weitere Anweisungen abwarten oder einen bereits geplanten Anschlag ausführen. Die Bundesanwaltschaft formuliert das in ihrer Anklage genau so, weil sie schlichtweg nichts Genaueres weiß.

"Keine Ansätze für irgendein gemeinsames Tun"

Denn über konkrete Anschlagspläne der Angeklagten ist bisher nichts bekannt. Die drei haben in Schleswig-Holstein in Flüchtlingsunterkünften in Reinfeld, Ahrensburg und Großhansdorf gelebt. Neun Monate hatten der Verfassungsschutz und das Bundeskriminalamt die Männer bereits observiert, als die Polizei sie am 13. September 2016 in einem Großeinsatz verhaftete. Es soll die bisher umfangreichste Ermittlung gegen mutmaßliche islamistische Terroristen in Deutschland gewesen sein. Hunderte Telefonate wurden mitgehört, unzählige Handynachrichten gelesen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière freute sich nach der Verhaftung, man habe möglicherweise eine Schläferzelle des IS gestoppt.

Doch die Beweislage wirkt bislang eher dünn. Sie setzt sich aus verschiedenen Indizien zusammen, die für sich betrachtet harmlos wirken. Erst in der Gesamtschau sollen sie ein Terrorbild ergeben. "Es gibt gar keine Ansätze dafür, ob es zwischen den Angeklagten überhaupt irgendeine Abrede zu irgendeinem gemeinsamen Tun gegeben hat", hält ein Verteidiger der Bundesanwaltschaft nach der Anklageverlesung vor.



Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass die Angeklagten vom IS Geld für Anschläge bekommen haben. 1.000 Euro habe einer der Männer bei sich gehabt, 1.500 Euro ein anderer. Außerdem habe der IS ihnen Handys mit vorinstallierten Kommunikationsdiensten mit auf die Reise gegeben.