Flackerndes Strobo-Neonlicht, miefige Luft, miese Musik, kahle Betonwände, fahle Gesichter. Klingt nach einem Techno-Club, könnte aber auch ein Großraumbüro sein. Moderne Büros sehen aus wie Flughafenterminals, sie sind seelenlose Nicht-Orte: "Der Raum des Nicht-Ortes schafft keine besondere Identität und keine besondere Relation, sondern Einsamkeit und Ähnlichkeit", sagt der französische Anthropologe Marc Augé. Wer ein Großraumbüro betritt, weiß auf den ersten Blick nicht, ob er sich in New York, Tokio oder Berlin befindet – die Büros sind rein funktional und sollen die Insassen mahnen, nicht querzuschießen, sondern einem "größeren Ganzen" zu dienen.

Von einem Großraumbüro spricht man ab einer Fläche von 400 Quadratmetern. Die "Bürolandschaften", wie sie euphemistisch genannt werden, haben völlig zu Recht einen schlechten Ruf, denn sie machen krank. Eine Metastudie aus dem Jahr 2009 hat gezeigt, dass rund 90 Prozent der Beschäftigten über körperliche und psychische Probleme klagen. Am stressigsten ist der hohe Geräuschpegel. Selbst eine mittlere Lärmintensität von 55 Dezibel – die von den Beschäftigen gar nicht bewusst als stressig wahrgenommen wird – führt zu einem deutlich erhöhten Adrenalinspiegel.

In Großraumbüros herrschen jedoch häufig bis zu 70 Dezibel vor, also die Lautstärke eines Rasenmähers. Deshalb verdoppeln sich in solchen Büros die Fehlerquoten bei kognitiven Aufgaben, verglichen mit einem ruhigen Arbeitsplatz. Es grenzt an vorsätzlicher Körperverletzung, dass der Gesetzgeber die Lärmgrenze von 55 Dezibel für Büros wieder aus der Arbeitsstättenverordnung gestrichen hat. Wenn nicht gerade der Lärm nervt, saugen die Klimaanlage oder das künstliche Neonlicht die letzten Lebensgeister aus dem Körper. Bazillen flirren durch den Raum und die Kollegen fetzen sich tagtäglich über die ideale Raumtemperatur. Kein Wunder, dass die Käfighaltung zu einem deutlich erhöhten Krankenstand führt.

Bluthochdruck, kognitiver Verschleiß und Rückenleiden sind die Staublunge der modernen Arbeitswelt.

Die ersten Großraumbüros entstanden Anfang des 20. Jahrhunderts. Oft funktionierte man ehemalige Lagerhallen um und stellte zig Kolonnen von Schreibtischen hinein. Die Bürosklaven schienen in einer riesigen Galeere zu ackern. Der Autor Robert Walser, der sich damals als Bankangestellter verdingte, schrieb 1913: "Wenn ich im Bureau stehe, werden meine Glieder langsam zu Holz, das man wünscht, anzünden zu können, damit es verbrenne: Pult und Mensch werden eines mit der Zeit." In der Nachkriegszeit versuchte man, die Nicht-Orte etwas attraktiver zu gestalten: 1959 errichtete die Hamburger Firma Quickborner Team für das Verlagshaus Bertelsmann die weltweit erste "Bürolandschaft" in Gütersloh, eine monofunktionale Fläche mit Topfpflanzen, schalldämpfenden Teppichböden und genormten Schreibtischen, die gezielt asymmetrisch angeordnet waren.

Patrick Spät Der promovierte Philosoph Patrick Spät beschäftigt sich mit Kapitalismus- und Arbeitskritik. Er hat mehrere Bücher und Streitschriften verfasst. Gerade ist sein neues Buch Die Freiheit nehm ich dir im Rotpunktverlag erschienen.

Nach diesem Vorbild einer angeblich "humanisierten Arbeitswelt" entstanden die US-amerikanischen cubicles, jene aus US-Filmen bekannten, nur durch dünne Wände voneinander getrennten Arbeitsboxen. Die Raumteiler können zwar ein bisschen Privatsphäre zurückholen, doch sie vermitteln nicht nur das Gefühl einer Legebatterie, sondern führen obendrein zu einer noch schlechteren Luftzirkulation und schneiden die Menschen vollends vom Tageslicht ab. Derzeit schließt sich der Kreis der Geschichte, denn die Großraumbüros erleben in Deutschland ein Comeback – und es ist abermals das Quickborner Team, das solche Räume für Siemens, Vodafone, BASF, Unilever und öffentliche Behörden designt.

Aber warum setzen die Auftraggeber wieder auf Großraumbüros, obwohl deren Probleme bekannt sind? Offenbar haben die BWLer penibel genau errechnet, dass der erhöhte Verschleiß der Mitarbeiter durch andere Faktoren wieder wettgemacht wird. In Großraumbüros lassen sich mehr Leute auf weniger Raum packen. Im Vergleich zu Einzel- oder Zweierbüros sparen die Unternehmen dadurch 20 Prozent der Bau- und späteren Energiekosten. Noch mehr Kosten lassen sich mit Großraumbüros einsparen, in denen die Mitarbeiter keinen eigenen Schreibtisch mehr haben, sondern sich allmorgendlich eine neue Ecke zum Arbeiten suchen müssen, denn die Urlaubs- und Fehlzeiten sind bereits in die künstlich verknappten Arbeitsplätze einkalkuliert. Mit der täglichen "Reise nach Jerusalem" sollen die Lohnarbeiter durchaus den latenten Eindruck vermittelt bekommen, dass sie lediglich ersetzbare Rädchen sind – in Zeiten knapper und umkämpfter Jobs erhöht das den Druck.