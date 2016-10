Start-up-Landschaft: Wo sind all die Frauen?

Als ich 2011 bei Gründerszene als Redaktionsleiterin anfing, war eines recht schnell klar: Auf den Konferenzen und in meinen Interviews werde ich Frauen eher selten treffen. Frauen gründen wesentlich seltener als Männer – vor allem im Internet- und Techumfeld. Die wenigen Frauen unter den Gründern wurden oft von Konferenz zu Konferenz geladen. Das hat sich in den vergangenen vier Jahren kaum geändert. Die Zahlen liegen bei etwa zehn Prozent weiblichen Gründerinnen.

Gefühlt bewegt sich in der Start-up-Szene jedoch langsam doch etwas. Initiativen wie Verena Pausders Ladies Dinner oder die Berlin Geekettes von Jess Erickson und Denise Philipp haben die Gründerinnen untereinander stärker vernetzt und das verändert einiges. Weil alle nun aus dem Effeff zig Gründerinnen nennen können und das die Präsenz erhöht. Und weil die Gründerinnen nicht erfolgreich sind, weil sie Frauen sind, sondern weil sie gute Ideen und Geschäftssinn verbinden.

Austausch unter Gründern ist entscheidend

Ich selbst war vor vier Jahren noch recht skeptisch, wenn es um Gründerinnen-Listen, Gründerinnen-Abende und Gründerinnen-Konferenzen ging. Bis mir klar wurde, dass es vielen Frauen unglaublich viel bringt, sich mit Gründerinnen auszutauschen, Erfahrungen zu teilen. Mir selbst haben in unserer Gründungsphase Männer und Frauen gleichermaßen geholfen. Aber für viele Frauen, die vorher vielleicht noch nicht in der Start-up-Szene waren, scheint der Gesprächsstart mit anderen Frauen einfacher. Der Austausch mit anderen Gründern ist für mich einer der zentralsten Punkte. Sich mit einer erfahrenen Gründerin oder einem Gründer einen Mentor zu suchen, kann ein entscheidender Erfolgsfaktor sein. Denn viele Fehler hat der Mentor selbst schon einmal gemacht.

Nora-Vanessa Wohlert gründete gemeinsam mit Susann Hoffmann im Jahr 2014 das Onlinemagazin EDITION F, dessen Chefredakteurin und Geschäftsführerin sie ist. Davor war sie Redaktionsleiterin des Onlinemagazins Gründerszene und begleitete beratend Start-up-Unternehmen in Berlin.

Eine weitere Sorge vieler Gründerinnen ist das Thema Finanzierung. Ein Kernthema für alle Start-up-Gründer, die Fremdkapital aufnehmen müssen oder wollen, um ihre Idee umzusetzen. Klar ist, die Investorensuche ist für jeden ein großes und zeitintensives Thema. Allerdings ganz unabhängig vom Geschlecht.

Zwölf Gründerinnen, die jeder aus dem Effeff kennen sollte

Hier kommen in jedem Fall unsere zwölf Gründerinnen aus Deutschland mit einer Finanzierung von mehr als einer Million Euro. Die Liste ist kein Ranking und sie ist nicht vollständig. Die Gründerinnen stehen beispielhaft für viele Frauen, die die Start-up-Szene prägen.

Dagmar Mahnel – Windeln.de

Das Windeln.de-Team Alexander Brand, Dagmar Mahnel und Konstantin Urban. Dagmar Mahnel gründete 2009 gemeinsam mit Konstantin Urban und Alexander Brand Windeln.de. Davor war die Gründerin rund zwölf Jahre bei Wrigley in München, um die Marketingaktivitäten von Kaugummiprodukten zu managen. Dreifache Mama ist sie auch, was für ihr Unternehmen sicher ganz gut ist. Seit der Gründung nahm das Unternehmen insgesamt mehr als 30 Millionen Euro auf. Zu den Investoren gehören DB Private Equity, eine Tochter der Deutschen Bank, DN Capital und Acton Capital Partners. Nach dem Erfolg von Rocket Internet und Zalando zog es am 6. Mai auch Windeln.de an die Börse. Die Bewertung zum Börsenstart lag bei fast 500 Millionen Euro. 211 Millionen Euro will das Münchener Unternehmen so einsammeln. Im vergangenen Jahr hat sich der Umsatz von Windeln.de mit 101 Millionen Euro mehr als verdoppelt.

Franziska von Hardenberg – Bloomy Days

Blumen. Das war schon immer die Leidenschaft von Franziska von Hardenberg. Ganz alleine und mithilfe der Crowd gründete Franziska 2012 Bloomy Days. Das Berliner Start-up hat inzwischen 30 Mitarbeiter. Ihren früheren engsten Mitarbeiter machte sie zum CFO und Mit-Geschäftsführer. Im letzten September sammelte Franziska den ersten Teil einer Serie-A-Finanzierung (Business-Angel-Finanzierung, Seed-Finanzierung, Series A, Series B ...) ein, im Dezember 2014 folgte die zweite Hälfte. Rund 60 Gespräche mit Investoren musste die Hamburgerin, die nun in Berlin wohnt, führen, bis sie das Millioneninvestment abschließen konnte. Zu ihren Investoren gehören unter anderem Christophe Maire, Otto Capital sowie die Intan Group. "Natürlich waren es aufreibende Monate, man muss hartnäckig bleiben, verstehen, wie die einzelnen Investoren ticken", verriet sie im Gespräch mit uns.