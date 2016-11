Um kaum eine Frage rund um die Frauenquote wird so sehr gestritten wie die, ob mehr Frauen in Führungspositionen tatsächlich die Kultur in einem Unternehmen verändern. Befürworter der Quote sagen: Mit dem Frauenanteil verändere sich auch das Betriebsklima. Die Firma werde frauen- und familienfreundlicher sowie vielfältiger. Insgesamt verbessere sich die Chancengleichheit von Männern und Frauen im Unternehmen – die Kultur verändere sich. Und das trage auch zum Erfolg des Unternehmens bei. Doch stimmt das auch?

Verschiedene Studien wie etwa eine ganze Forschungsreihe des Beratungsunternehmens McKinsey oder Untersuchungen der Beratung Ernst & Young vergleichen, wie sich mit der Veränderung des Frauenanteils in Führungsjobs die wirtschaftlichen Kennzahlen entwickeln. Das Ergebnis: Es gibt zumindest starke Indizien dafür, dass mehr Frauen in den Entscheidungspositionen auch gut für die Wirtschaft sind. Was bisher aber fehlte, sind Angaben darüber, wie die Beschäftigten den steigenden Chefinnenanteil wahrnehmen.

Dieser Frage hat sich nun die Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu gewidmet. Dort können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch ehemalige Mitarbeiter und Auszubildende ihre Arbeitgeber bewerten. Abgefragt werden Faktoren wie Arbeitsatmosphäre, das Verhalten von Vorgesetzten, Arbeitsbedingungen, Work-Life-Balance, aber auch der Umgang mit älteren Kollegen – und Gleichberechtigung. Konkret sollen Beschäftigte hier angeben, ob Frauen die gleichen Karrierechancen wie Männer im Unternehmen haben, ob sie als Arbeitskraft wertgeschätzt werden, ob sich Eltern- und Erziehungszeiten ohne Nachteile für die berufliche Laufbahn realisieren lassen oder wie einfach der Wiedereinstieg nach einer Familienzeit vonseiten des Unternehmens gestaltet wird.

GfK gilt als besonders frauenfreundlich

Kununu hat nun fast 20.000 Bewertungen von Beschäftigten aus 160 börsennotierten Unternehmen ausgewertet und die Einschätzungen der Mitarbeiter zum Thema Gleichberechtigung mit der Anzahl der Frauen im Vorstand der Unternehmen ins Verhältnis gesetzt. Anschließend wurde ein Ranking der Aktienunternehmen nach dem Kriterium Gleichberechtigung erstellt.



Der Auswertung zufolge gilt die GfK mit Sitz in Nürnberg als besonders frauenfreundlich. Das Meinungsforschungsinstitut führt auch andere Rankings in Sachen Gleichberechtigung an: Im jährlichen Women-on-Board-Index (WoB-Index) des Vereins Frauen in die Aufsichtsräte (FidAr) etwa landet die GfK schon seit einigen Jahren auf einem der vorderen Plätze. FidAr untersucht seit vielen Jahren, wie sich der Frauenanteil in den 160 größten börsennotierten Unternehmen verändert hat. In diesem Jahr kam das Meinungsforschungsinstitut allerdings nur auf Platz 20, im vergangenen Jahr war es noch Platz 6. Außer einer Frau im Vorstand – Alessandra Cama – ist auch ein Drittel der Aufsichtsratsposten mit Frauen besetzt.

© Jakob Börner Tina Groll Redakteurin im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Platz 2 im Kununu-Ranking hinter der GfK belegt GFT Technologies gefolgt von der Grenke Leasing AG. Beide Firmen schneiden auch beim WoB-Index besonders gut ab und liegen hier immerhin im oberen Drittel. Nicht fehlen darf bei den besonders frauenfreundlichen Arbeitgebern außerdem die Deutsche Telekom, die sich als erster Dax-Konzern überhaupt schon 2011 selbst eine Frauenquote auferlegte. Die Telekom liegt in beiden Listen weit vorn. Hier sind immerhin acht Posten im Aufsichtsrat mit Frauen besetzt und mit Claudia Nemat ist auch eine Frau im Vorstand vertreten.

Allerdings zeigt die Kununu-Auswertung auch, dass die Ergebnisse nicht so klar sind, wie mancher Quotenbefürworter vielleicht erhofft hat. Denn berücksichtigt man nur, welche Arbeitgeber auf der Bewertungsplattform besonders positiv beim Thema Gleichberechtigung abschneiden, dann zeigt sich, dass hier auch Unternehmen ohne Frauen in der obersten Führungsebene vertreten sind: Unter den ersten fünf der Dax-30-Unternehmen ist nur die Deutsche Telekom als Konzern vertreten, der eine Frau im Vorstand hat. Alles anderen – SAP, Beiersdorf, Infineon und ProSiebenSat1 Media – haben keine Frau im Vorstand. Der Blick in den WoB-Index zeigt zudem: Diese Unternehmen erreichen, bis auf Infineon mit 37,5 Prozent, nicht mal den aktuellen durchschnittlichen Frauenanteil in den Aufsichtsräten von knapp 26 Prozent.