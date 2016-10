ZEIT ONLINE: Herr Siekaczek, Sie realisieren Mini-Kitas für mittelständische Unternehmen. Was genau ist eine Mini-Kita?

David Siekaczek: Streng genommen handelt es sich nicht um eine Kita, sondern um ein Angebot der Großtagespflege – also Tagespflege in extra dafür umfunktionierten Räumen.

ZEIT ONLINE: Was heißt das?



Siekaczek: Tagespflege bedeutet, dass eine Tagesmutter bzw. ein Tagesvater drei bis vier Kinder in der eigenen Wohnung betreut. Das Gesetz sieht außerdem die Möglichkeit vor, dass sich zwei Tageseltern zusammentun und eventuell Räume anmieten. Dann können sie acht Kinder betreuen. Falls eine pädagogische Fachkraft dabei ist, ist die Betreuung von zehn Kindern möglich. Das nennt sich Großtagespflege. In der Realität kommt dieses Modell aber nicht sehr häufig vor. Die notwendigen Investitionen in Räume und Ausstattung können Tageseltern alleine meist gar nicht stemmen.

ZEIT ONLINE: Aber Sie tun das? Und nennen das Kita, obwohl nur Tagesmütter bei Ihnen arbeiten?

Siekaczek:Wir benutzen den Begriff Mini-Kita, weil er verständlicher ist und weil viele Menschen beim Begriff Großtagespflege an Senioren denken. In unseren Mini-Kitas arbeitet aber ausschließlich pädagogisches Fachpersonal – also Erzieher und Erzieherinnen oder Pädagogen und Pädagoginnen. Diese haben mindestens eine dreijährige Ausbildung oder ein Studium absolviert, dadurch erreichen wir eine hohe Betreuungsqualität. Unser Konzept sieht in der Regel drei Betreuungspersonen und zehn Kinder vor. Und wir als Unternehmen übernehmen die Planung und Realisierung der Räume.

David Siekaczek hat zusammen mit Christina Ramgraber das Start-up sira munich gegründet. Die Firma hat sich auf die Planung und Realisierung von sogenannten Mini-Kitas für kleine und mittelständische Unternehmen spezialisiert.



ZEIT ONLINE: Ist das, was Sie machen, überhaupt erlaubt?

Siekaczek: (lacht) Ja, da halten wir uns natürlich an alle gesetzlichen Vorgaben und Auflagen. Wir helfen kleinen und mittelständischen Unternehmen dabei, in ihre Familienfreundlichkeit zu investieren. Weil aber die Voraussetzungen und Investitionskosten für eine Betriebskita – deren Betrieb rentiert sich normalerweise erst ab 36 Plätzen – sehr hoch sind und die meisten kleinen Unternehmen sie nicht auslasten könnten, nutzen wir die Möglichkeiten, die die Großtagespflege bietet.



ZEIT ONLINE: Wie funktioniert eine Mini-Kita nun genau?

Siekaczek: Zunächst machen wir eine Bedarfsanalyse auf Grundlage einer Umfrage unter den Beschäftigten. Die Personalabteilung kann die Mitarbeiter ja schlecht fragen, wie es mit ihrer Familienplanung steht. Oft gehören auch Workshops mit den im Betrieb beschäftigten Eltern dazu. Manchmal zeigt sich schon dann, dass das Unternehmen zu klein ist. Dann kann man überlegen, ob sich der Betrieb mit einer anderen Firma in der Umgebung zusammentun kann. Im nächsten Schritt klären wir die Kosten und suchen Räume. Für eine Gruppe mit acht bis zehn Kindern braucht man eine Immobilie von 100 bis 150 Quadratmetern.

ZEIT ONLINE: Wo findet man die?

Siekaczek: Manchmal kann man die Mini-Kita auf dem Betriebsgelände in einer eigenen Immobilie unterbringen, manchmal muss man Räume in der Umgebung anmieten. Wir mieten meist Gewerbeimmobilien – etwa Praxen oder Büroräume. Man muss dazu aber eine Nutzungsänderung beantragen und ein besonderes Sicherheitskonzept vorlegen. Daher sind in der Regel nur Räume im Erdgeschoss oder ersten Obergeschoss geeignet, die zwei Fluchttüren haben. Wir übernehmen dabei alles – von der Immobiliensuche über die Kommunikation mit den Behörden bis zur Planung mit Architekten. Hat man eine geeignete Immobilie gefunden, analysieren wir, wie teuer der Umbau wird und in welcher Höhe wir Fördermittel beantragen können. Denn natürlich gibt es auch hier einige Vorschriften zu beachten. Und dann suchen wir das Personal, machen die Betreuungsverträge mit den Eltern und übernehmen den laufenden Betrieb. Das Unternehmen muss also keine Mitarbeiter aus der Personalabteilung abstellen, die sich monatelang nur um das Projekt Mini-Kita kümmern.

ZEIT ONLINE: Was kostet das? Und welche Förderung gibt es?

Siekaczek: Der Betrieb einer Großtagespflege ist staatlich gefördert. Das heißt, der Großteil der Kosten wird durch Zuschüsse übernommen. Außerdem wird – zumindest hier in Bayern – ein Elternbeitrag fällig, der allerdings gerade in den Ballungsräumen wie München unter dem Beitrag liegt, der in einer normalen Kita fällig wird. Für einen Vollzeitplatz in einer Mini-Kita in München zahlen Eltern etwa 350 Euro im Monat, Essen inklusive. Dieser Betrag ist gesetzlich vorgegeben und kann beispielsweise nicht höher angesetzt werden, wie bei einer privaten Kita. Somit stellen Mini-Kitas eine bezahlbare Betreuungslösung für alle Eltern dar, nicht nur für Besserverdienende.

ZEIT ONLINE: Wie teuer ist die Investition für die Unternehmen?

Siekaczek: Im Schnitt muss das Unternehmen mit 60.000 bis 100.000 Euro für den Umbau der Räume rechnen. Dazukommen noch etwa 20.000 Euro für die Ausstattung mit Möbeln und Spielzeug sowie Projektkosten für uns in gleicher Höhe. Danach berechnen wir 1.000 Euro pro Monat für die laufenden Kosten und die Unternehmen tragen die Miete. Manche Kommunen zahlen außerdem noch Investitionskostenzuschüsse in fünfstelliger Höhe, sodass die Kosten für Unternehmen dadurch auch noch reduziert werden können.