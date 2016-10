geboren 1986 in Polen, lebt seit 1988 in Berlin und studierte Philosophie und Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie schreibt seit 2009 als freie Autorin unter anderem für die taz, wo 2012 bis 2015 ihre Kolumne Luft und Liebe erschien. Seit 2015 schreibt sie die wöchentliche Kolumne Oben und unten für Spiegel Online.