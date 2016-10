Bei TUIfly haben sich in der letzten Woche viele Mitarbeiter krankgemeldet, sodass es zu vielen Flugausfällen und Verspätungen kam. Hintergrund waren offenbar tiefgreifende Umbaupläne des Unternehmens und die Sorge der Arbeitnehmervertreter, dass Jobs verloren gehen könnten. Was muss man generell als Arbeitnehmer bei einem solchen "Streik ohne Streik" beachten?, fragt Nicolas Heinemann.

Sehr geehrter Herr Heinemann,

legen Mitarbeiter ihre Arbeit nieder, möchten sie meist Druck auf ihren sozialen Gegenspieler, den Arbeitgeber, aufbauen. Solch eine Maßnahme ist rechtlich nicht zu beanstanden, wenn der Streik von einer Gewerkschaft unterstützt wird. Damit ein Streik legal ist, muss eine Gewerkschaft offiziell dazu aufgerufen haben und die teilnehmenden Mitarbeiter auch von dieser Gewerkschaft vertreten werden. Ruft keine Gewerkschaft zum Streik auf, sondern agieren Mitarbeiter allein, spricht man von einem "wilden Streik".



So eine Arbeitskampfmaßnahme ist allerdings rechtswidrig.

Was bedeutet das konkret? Bei einem rechtmäßigen Streik ruht das Arbeitsverhältnis. Alle Nebenpflichten aus dem Beschäftigungsverhältnis – also auch die wechselseitigen Schutzpflichten – bleiben bestehen. Der Mitarbeiter erbringt zwar im ordentlichen Streik seine Arbeitsleistung nicht, der Arbeitgeber zahlt im Gegenzug für Dauer der Arbeitsniederlegung auch keine Vergütung. Stattdessen springt die Gewerkschaft ein und zahlt ein Streikgeld – sofern die Beschäftigten Mitglied in der Gewerkschaft sind. Bei einem wilden Streik sieht die rechtliche Situation jedoch ganz anders aus.



Der Arbeitgeber kann den am wilden Streik teilnehmenden Mitarbeitern nach vorausgegangener Abmahnung wegen einer Arbeitsverweigerung kündigen. Der Arbeitgeber zahlt auch hier den Beschäftigten keinen Lohn – sie bekommen aber auch kein Streikgeld von der Gewerkschaft. Und außerdem kann der Arbeitgeber die Mitarbeiter gegebenenfalls für Schäden, die durch den wilden Streik entstanden sind, haftbar machen. Alles das macht einen wilden Streik also ziemlich riskant.



Im Fall von TUIfly allerdings kann man nicht von einem wilden Streik sprechen. Hier haben sich Mitarbeiter "kollektiv" krankgemeldet. Das heißt, eine Vielzahl von Mitarbeitern ging es nach den Informationen aus der Presse über die geplanten arbeitgeberseitigen Maßnahmen gesundheitlich nicht gut. Sie waren krank und sie haben eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegen können. Somit liegt zunächst einmal keine Arbeitsverweigerung vor. Diesen gelben Schein zu erschüttern, ist für den Arbeitgeber eine große Herausforderung.



Der Arbeitgeber könnte in solchen Fällen nur die Krankenkasse informieren, mit der Aufforderung, diese möge den MDK, den Medizinischen Dienst der Krankenkassen, beauftragen. Dieser überprüft dann die Arbeitsunfähigkeit des einzelnen Arbeitnehmers. Ganz unschuldig sind Unternehmen in solchen Fällen meist aber nicht. Wer nicht mit offenen Karten spielt, darf sich nicht wundern, wenn eine solche Reaktion auf Arbeitnehmerseite erfolgt. TUIfly hätte daher in jedem Fall die Arbeitnehmerschaft rechtzeitig über die geplanten Betriebsänderungen informieren müssen, was offensichtlich nicht geschehen ist.

Ihr Ulf Weigelt