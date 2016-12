Oft zeigt sich schon früh, wer Führungskompetenz hat. Aus Klassen- und Schülersprechern etwa werden überdurchschnittlich häufig auch im späteren Leben Führungskräfte. Das geht aus einer Untersuchung der privaten Otto Beisheim School of Management (WHU) hervor. Die Autoren hatten analysiert, was den typischen deutschen Manager ausmacht.



Die Forscher sahen sich die Chefetagen der börsennotierten Unternehmen genauer an und untersuchten, welche Gemeinsamkeiten mehr als 630 Vorstände von Dax-, MDax-, TecDax- und großen Unternehmen haben.

© Jakob Börner Tina Groll Redakteurin im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Dabei fiel auf: Die Entscheider von heute hatten bereits früh in der Jugend Verantwortung gesucht und Positionen wie Klassensprecher inne. Fast 60 Prozent von ihnen waren Klassensprecher, Schülersprecher oder Jahrgangssprecher. Andere übernehmen bereits als Jugendliche und junge Erwachsene ehrenamtliche Entscheidungspositionen in Vereinen oder Verbänden. Unklar ist jedoch die Wirkrichtung, also ob die späteren Manager deshalb früh eine herausragende Position anstrebten, weil sie generell Spaß an Verantwortung hatten – oder ob die frühe Erfahrung mit einer herausragenden Position die Entscheider schon als Kinder und Jugendliche positiv prägte, sodass sie später gerne eine Führungsposition anstrebten.



Schon als Jugendlichen war ihnen Geld wichtig

Was die Entscheider außerdem eint, ist ihr Geschlecht: Der Untersuchung zufolge ist der typische deutsche Manager 52 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei oder drei Kindern. Gerade einmal fünf Prozent der Spitzenführungskräfte in der Studie waren Frauen – und die allermeisten von ihnen waren kinderlos.

Interessant ist auch, wie die soziale Herkunft die Karriere der Manager beeinflusst. Der Untersuchung zufolge steigen Führungskräfte mit einem großbürgerlichen Familienhintergrund nämlich schneller auf – im Schnitt brauchen sie 6,3 Jahre vom Einstieg in das Unternehmen bis ganz an die Spitze. Vorstände aus Mittelschichts- und Arbeiterfamilien brauchten doppelt so lange.

Generell kommt fast jeder Zweite aus einem eher einkommensstarken Elternhaus. Viele der Manager sind in einem intakten Elternhaus aufgewachsen, nur zehn Prozent der befragten Vorstände haben die Scheidung der Eltern als Kind miterlebt. Aus einer Arbeiterfamilie kommen nur 14 Prozent der Manager. Diese Herkunft ist für diese Führungskräfte meist prägend: Viele von ihnen können sich noch gut an die Geldsorgen der Eltern erinnern. Oft engagieren sich diese Chefs dann auch stärker in sozialen Projekten.



Studiert haben alle, die meisten haben sich für ein Studium der Wirtschaftswissenschaften entschieden, ein kleinerer Teil studierte Natur- oder Ingenieurswissenschaften. 13 Prozent der Vorstände haben außerdem einen MBA, 39 Prozent einen Doktortitel.

Die meisten arbeiten 65 Stunden die Woche

25 Prozent der Manager finanzierten ihr Studium mit Bafög, 14,2 Prozent waren Stipendiaten einer Stiftung. Erstaunlicherweise waren darunter nur 6,3 Prozent Arbeiterkinder, aber zwölf Prozent aus reichen Familien. Beim überwiegenden Rest finanzierten die Eltern die Ausbildung.

Interessant ist übrigens auch: Geld war den Entscheidern von heute meist schon früh wichtig – fast 92 Prozent der Unternehmenslenker sind als Jugendliche jobben gegangen. Die meisten, weil sie es wollten und nicht, weil sie es mussten.

Viel arbeiten tun die Manager heute noch. Die meisten Befragten gaben an, dass sie mindestens 65 Stunden pro Woche arbeiteten.

Und was können Eltern aus den Untersuchungsergebnissen für ihren Nachwuchs ableiten? Großbürgerliche oder wenigstens einkommensstarke Akademikerfamilien, deren Söhne früh in ehrenamtliche Entscheidungspositionen streben, scheinen demnach gute Karrierechancen zu haben. Für alle anderen gilt: Mit Selbstbewusstsein, einem bestimmten Habitus und etwas Talent kommt man auch sehr weit.