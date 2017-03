5/23

Die 38-jährige Paloma Granero arbeitet als Fallschirmspringerin und gibt hier auch Kurse. Hier ist sie in einem Windtunnel in Madrid in Spanien zu sehen. "Männer müssen sich in einem körperlichen Job wie diesem nicht so beweisen wie Frauen. Ich habe den Eindruck, als Frau muss man sich in einer Männerdomäne jeden Tag neu beweisen." Als Fallschirmspringerlehrer arbeiten nur sehr wenige Frauen. Wenn es Frauen in der Branche gebe, dann seien sie meist im Büro tätig – als Sekretärin.