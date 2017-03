Nicht nur Zigarrenliebhaber können sich in diesem Jahr auf eine besondere Qualität freuen: Seit Jahren war die Tabakernte in Kuba nicht mehr so ertragreich wie in diesem Jahr. Das kommt auch den sehr armen Tabakfarmern und Arbeitern in den Zigarrenfabriken zugute. Denn ihre Mühen haben sich gelohnt, und die Zukunftssorgen nach zwei sehr schlechten Jahren sind erstmal verflogen.