Gewandmeister realisieren die Entwürfe der Kostümbildner stilgerecht. Mit ihren Schnittmustern sorgen sie für die fachmännische Umsetzung der Vorgaben und lassen Figuren realistisch aussehen. Dabei geht ihre Arbeit weit über das Handwerkliche hinaus. Sie müssen wieder auch in die historische Geschichte eintauchen, um Kostüme originalgetreu anfertigen zu können.

Gewandmeister arbeiten an Theatern, in Operhäuser, bei Musicals, dem Fernsehen, Produktionsfirmen oder Maßschneidereien. Und da jedes Theaterstück, jede Operette, jedes Musical und jeder Film individuell ist, müssen Gewandmeister die verschiedenen Techniken der Schneiderkunst beherrschen. Daher vermittelt die Ausbildung neben Schnittkonstruktion und Ausstattungsplanung auch Kunst- und Kostümgeschichte.

In der Regel müssen alle Kostüme innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens fertig sein. Da ist Organisationstalent gefragt. Neben der Instandhaltung, Reinigung und fachgerechten Lagerung kümmern sich Gewandmeister auch um das Ankleiden der Darsteller, was vor allem bei historischen Kostümen eine große Herausforderung darstellen kann.

In großen Theatern oder Opernhäusern leiten Gewandmeister üblicherweise den gesamten Kostümbereich. Dazu gehört in der Regel auch der Garderobenbereich. Daher sollten Gewandmeister ebenfalls über Kenntnisse in der Personalführung verfügen.

Ein klassischer Weiterbildungsberuf

Der Job ist ein Weiterbildungsberuf. Das heißt, für die Ausbildung an einer Hochschule sind die die Mittlere Reife, eine abgeschlossene Ausbildung zum Schneider, Maß- oder Modeschneider sowie anschließend zwei Jahre Praxis – vorzugsweise in einer Theater- oder Kostümwerkstatt – notwendig.

Und weil diese berufliche Welt sehr international ist, sind Fremdsprachenkenntnisse und Kommunikationsfähigkeiten unerlässlich. Schließlich sind Gewandmeister auch als Ankleider tätig und müssen sich dementsprechend mit den Darstellern austauschen können.