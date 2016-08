Wie sieht eigentlich das Arbeitsleben einer Kriminologin aus? Spannend, werden wohl die meistens antworten. Das stimmt – doch wer jetzt an den Tatort denkt, der liegt trotzdem ziemlich falsch. Mit welchen Themen man sich in diesem Beruf wirklich beschäftigt und wer für den Job geeignet ist, haben wir eine gefragt, die es wissen muss: Kriminologin Gina Wollinger, die am Kriminologischen Institut Niedersachsen (KFN) arbeitet.

Frage: Sie sind Kriminologin. Das klingt für den Laien erst einmal sehr spannend und nach Tatort. Ist da was dran?

Gina Wollinger: Einen Tatort sehe ich leider sehr selten und wenn, dann nur in Form ‚teilnehmender Beobachtung’. Die Kriminologie hat nämlich wenig mit Kriminalistik zu tun, das heißt ich kläre keine Verbrechen auf und Werte keine Spuren aus. Vielmehr untersuchen wir in der Kriminologie Straftaten aus einer soziologischen, psychologischen und auch juristischen Perspektive und beschäftigen uns dabei wissenschaftlich mit Themen wie dem Rückgang von Jugenddelinquenz, bestimmten Deliktsbereichen wie etwa Wohnungseinbruch und der Situation von Opfern.

Frage: Wie sieht denn ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus?

Wollinger: Ein typischer Arbeitstag beginnt bei mir klassisch im Büro am Rechner. Im Moment schreibe ich an Artikeln und meiner Dissertation. Dazu nutze ich unsere erhobenen Daten, rechne, arbeite den Forschungsstand auf und beschäftige mich mit theoretischen Ansätzen. Daneben ist meine Arbeit aber auch davon geprägt, dass wir empirische Erhebungen durchführen. Dabei müssen Erhebungen vorbereitet werden, Projektpartner kontaktiert und vor allem neue Projekte erarbeitet werden. Das sorgt für Abwechslung und man tritt mit Personen verschiedener Professionen in Kontakt und, wenn man Glück hat, besucht man tatsächlich auch mal einen Tatort (schmunzelt).

Frage: Wie war Ihr Werdegang?



Wollinger: Ich habe in Leipzig Soziologie mit den Nebenfächern Germanistik und Philosophie studiert. Nach dem Grundstudium begann ich Jura parallel zu studieren im Doppelstudium. Dabei habe ich schnell eine Verbindung von Soziologie und Jura gefunden, nämlich die Soziologie abweichenden Verhaltens, also die Kriminologie. Es war spannend, aus der Perspektive beider Disziplinen sich mit kriminologischen Fragestellungen zu beschäftigen und so habe ich mich zum Beispiel in meiner Magisterarbeit in Soziologie mit dem Wandel des Versammlungsrechts in Deutschland beschäftigt. Irgendwann war ich zwar fast scheinfrei in Jura, wusste aber, für das erste Staatsexamen wäre noch eine Menge zu tun gewesen. Und ich hatte mein Soziologieabschluss in der Tasche, meine erste Tochter war geboren und ich hatte Lust, aus dem universitären Umfeld raus in die Forschungspraxis zu gehen. Ich bewarb mich auf ein Doktorandenstipendium des KFN. Das KFN ist als unabhängiges kriminologisches Forschungsinstitut sehr interdisziplinär aufgestellt, das heißt hier arbeiten hauptsächlich Soziologen und Psychologen sowie einige Juristen. Seit 2012 bin ich in einem Projekt zum Thema Wohnungseinbruch eingebunden, habe 2013 Zwillinge bekommen und bin guter Dinge, dieses Jahr meine Promotion abzuschließen.