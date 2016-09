ZEIT ONLINE: Sie unterstützen Unternehmen dabei, Lernen als strategische Kompetenz in der digitalen Welt zu nutzen. Wie genau funktioniert das?

Julia Dellnitz: Wir wollen die Lust aufs Lernen bei allen Beteiligten im Unternehmen wecken – vom Management bis zum Auszubildenden. Dazu schauen wir uns an, welche Themen gerade wichtig für den Geschäftserfolg sind. Und setzen hier an, damit selbstorganisiertes Lernen entsteht. Das heißt, wir veranstalten keine Seminare, die nichts mit der eigentlichen Arbeit der Teams zu tun haben. Sondern wir zeigen den Mitarbeitern, wie sie durch regelmäßige Retrospektiven kontinuierlich aus ihrer Arbeit lernen können, oder sich Fachwissen in kurzen Lerneinheiten aneignen – selbstorganisiert und konsequent auf die Praxis gerichtet.

ZEIT ONLINE: Warum ist das besser als der Besuch in einem Seminar?

Dellnitz: Weil da oft Menschen mit sehr unterschiedlichen Aufgaben den gleichen Inhalt lernen und dieses Lernangebot häufig entkoppelt ist von der Arbeit und wenig mit den konkreten Aufgaben oder der Strategie des jeweiligen Unternehmens zu tun hat.

Dazu kommt, dass viele mit klassischer betrieblicher Weiterbildung eine Form des Lernens verbinden, die anstrengend ist und wenig Spaß macht. Oft begegnet uns auch das Vorurteil, Lernen sei etwas für Berufsanfänger und ab einem bestimmten Punkt im Leben habe man ausgelernt. Aber so etwas gibt es nicht. Ich erlebe auch immer mal wieder, dass Unternehmen glauben, dass sie ihre hochqualifizierten Leute nicht fürs Lernen bezahlen. Diese Vorstellung ist aber absurd. Gerade in anspruchsvollen Jobs ist ständige Weiterbildung wichtig. Und wer sich nicht weiterentwickeln kann, sucht sich oft einen besseren Arbeitsplatz bei der Konkurrenz.

ZEIT ONLINE: Aber da ist es oft auch nicht besser. Denn viele Unternehmen haben ihre Bildungsangebote noch nicht auf den digitalen Wandel angepasst.

Sabine Hockling Sabine Hockling war lange selbst Führungskraft in verschiedenen Medienhäusern. Mit Ulf Weigelt schrieb sie den Ratgeber Arbeitsrecht. Seit 2011 ist sie Autorin der Serie Chefsache. Jede Woche spricht sie mit Managementexperten über Führungsfragen. Hockling bloggt mit Tina Groll unter diechefin.net, das Blog für Führungsfrauen, über Frauen und Karriere.

Dellnitz: Das stimmt. Die Anforderungen verschieben sich gerade komplett. Um mit Maschinen zusammenzuarbeiten und Entscheidungen mithilfe von Algorithmen treffen zu können, werden viele Menschen künftig umfassende technische und digitale Fähigkeiten brauchen. Und wo viele Verantwortung tragen, werden auch viele die Fähigkeit entwickeln müssen, sich selbst und andere zu führen, gut miteinander umzugehen, zuverlässig und informiert im Markt zu agieren. Dazu ist unternehmerisches Know-how wichtig.

Julia Dellnitz Julia Dellnitz hat das Unternehmen Learnical mitgegründet. Mit ihrem Team hilft die Diplom-Ozeanografin und Betriebswirtin Unternehmen, Lernen als strategische Kompetenz aufzubauen. Mit ihrem neuen Projekt dreimalmehr.de möchte sie Frauen für IT- und Ingenieurberufe gewinnen.

Diese Fähigkeiten sind übrigens nicht statisch. Wir lernen sie im Laufe des Berufswegs immer wieder neu, verbessern und verändern sie. Das gelingt uns dann leichter, wenn stetiges, systematisches Lernen Teil des Berufes und Zeit für eigene Entwicklung vorgesehen ist. Lernen kann dann nicht mehr nur von einzelnen Institutionen und Personen ausgehen, sondern geschieht vielmehr selbstbestimmt in den eigenen Bezugsgruppen.