Der Diakon Ulrich Wagenhäuser in seinem Büro im Bischöflichen Ordinariat in Würzburg. Als Notfallseelsorger des Feuerwehrrettungsdienstes betreute er die Betroffenen der Attacke in einem Regionalzug bei Würzburg-Heidungsfeld. (Archivaufnahme aus dem Juli 2016)

© Karl-Josef Hildenbrand/dpa