Theodor Mayer ist seit über 30 Jahren bei der Allianz, nächstes Jahr geht er in Rente. Toni Gräbner hat er schon vor einigen Jahren kennen gelernt, als dieser während seines Studiums ein Praktikum bei der Allianz gemacht hat. Seitdem sind die beiden in Kontakt geblieben. Gräbner startet nun ins Berufleben und macht ein IT-Trainee bei dem Versicherungsunternehmen.

ZEIT ONLINE: Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Arbeitstag?

Toni Gräbner: Sehr gut sogar. Mir wurden sämtliche Verantwortliche vorgestellt – bis hin zum CEO. Mit dem habe ich ein lockeres Gespräch geführt. Das war für den Einstieg sehr beeindruckend.

Theodor Mayer: An meinen ersten Arbeitstag erinnere ich mich nicht mehr. Ich habe aber noch gute Erinnerungen an mein Bewerbungsgespräch, weil das besonders war. Eigentlich habe ich nämlich Physik und Mathematik studiert und wollte Gymnasiallehrer werden. Ich hatte also einen ganz anderen Background als die meisten Bewerber. Da war ich gespannt, wie darauf reagiert wird und welche Fragen mir gestellt werden.

ZEIT ONLINE: Wonach wurde denn gefragt?

Theodor Mayer Seit über 30 Jahren ist Theodor Mayer bei der Allianz. Als Senior Consultant übernimmt er Projektleitungen und ist auch für die Personalakquise zuständig. Vorher hat er Mathematik und Physik auf Gymnasiallehrarmt studiert.

Mayer: Zum Beispiel nach meinen Noten, die nicht ganz so gut waren wie die der Diplomanden. Da konnte ich mich aber rausreden. Damals waren beim Diplom alle Prüfungen mündlich, aber ich musste als angehender Lehrer das Staatsexamen absolvieren. Dort waren die Prüfungen überwiegend schriftlich. Das war natürlich viel schwieriger. (lacht)



ZEIT ONLINE: Egal wie lange der Einstieg zurück liegt, Sie beide werden Erwartungen an Ihren Beruf gehabt haben. Welche waren das und wurden diese erfüllt?

Mayer: Ich habe mich zu Beginn gefragt, wie ich es schaffen werde, Fuß zu fassen. Ich hatte Programmieren nur ein bisschen im Nebenfach gelernt, mehr nicht. Aber ich wurde von meinen Kollegen so gut eingearbeitet, das war also kein Problem. Dass ich es selber schaffen würde, daran hatte ich nicht gezweifelt. Ich war bloß gespannt, wie das im Arbeitsalltag klappen würde.

Toni Gräbner Toni Gräbner hat Wirtschaftsinformatik studiert. Seit drei Monaten ist er als IT-Trainee bei der Allianz.

Gräbner: So lange bin ich ja noch nicht dabei, aber bisher wurden meine Erwartungen erfüllt. Mir ging es darum, einen Job zu finden, in dem ich gefordert werde, mich persönlich und fachlich weiter entwickeln kann. Ich will mitbestimmen können. Außerdem wollte ich einen Job, der mir Spaß bringt, hier verbringe ich schließlich acht bis zehn Stunden am Tag.

ZEIT ONLINE: Informatikabsolventen stehen alle Türen offen: Google, Amazon, BMW. Wieso ausgerechnet ein Versicherungsunternehmen?

Gräbner: Versicherungsunternehmen sind eigentlich IT-Unternehmen. Ohne Informatik würde hier nichts laufen. Das wusste ich schon im Studium und deshalb war die Allianz für mich so interessant.

Mayer: Für viele Studenten sind Versicherungen konservativ und angestaubt. Das ist eine falsche Sichtweise. Technologisch können wir da nämlich sehr gut mithalten. Wir produzieren halt bloß kein cooles Produkt zum Anfassen.

Gräbner: Unter meinen Freunden ist es auch egal, wo man arbeitet, ob bei Siemens, Google oder sonst wo. Eher die Frage, was man macht und warum, ist wichtig. Der Gemeinschaftsgedanke, der hinter Versicherungen steht, ist für mich eine tolle Sache.

Mayer: Früher waren die Leute übrigens überrascht, wenn ich Ihnen erzählt habe, dass ich bei einer Versicherung in der IT arbeite. Sie wussten gar nicht, dass es bei Versicherungen IT gibt.