Sonntagmorgen, es dämmert gerade. Mehlstaub liegt in der Luft. Zwei junge Frauen stehen nebeneinander und formen Brötchen. Schon seit Stunden sind die Frauen auf den Beinen. Andere in ihrem Alter kommen jetzt vielleicht vom Feiern nach Hause. Aber für die 23-jährige Carolin und die 20-jährige Barbara Jansen gilt: Die Sonntagsbrötchen backen sich schließlich nicht von alleine.



Die beiden Frauen sind Schwestern und haben sich dazu entschieden, die Familienbäckerei in der dritten Generation zu übernehmen. Derzeit absolvieren sie außerhalb des elterlichen Betriebs eine Bäckerlehre. Die Bäckerei Jansen in Haldern beschäftigt 45 Mitarbeiter und hat Filialen an fünf Standorten. Das ist viel Arbeit – und viel Verantwortung.

Die Entscheidung, den elterlichen Betrieb zu übernehmen, ist den Schwestern nicht leicht gefallen. Als Teenager war es für die beiden Frauen undenkbar, in die Fußstapfen ihrer Eltern und Großeltern zu treten. Nach dem Abitur schlug erst die Ältere und später auch die Jüngere zunächst einen eigenen Weg ein.



Carolin Jansen machte eine Ausbildung bei der Bank, Barbara Jansen schrieb sich für Jura ein. Die ältere Schwester folgte nach der abgeschlossenen Ausbildung. "Wir wollten raus aus dem kleinen Dorf und in die Großstadt nach Köln", sagt Carolin Jansen. Doch haben sie im Hinterkopf immer den Gedanken an die Bäckerei gehabt. Die Schwestern wohnen in Köln zusammen in einer Wohngemeinschaft. Häufig führen sie am Küchentisch Gespräche, wägen die Vor- und Nachteile ab, würden sie den Familienbetrieb doch übernehmen. Klar ist für Carolin und Barbara Jansen immer: das Familienunternehmen fortführen – das würden sie nur gemeinsam tun.

Die Schwestern Barbara und Carolin Jansen übernehmen in dritter Generation die Familienbäckerei. © privat

Vor allem bewegt sie die Frage: Was wollen wir eigentlich – die Geschichte des Familienunternehmens fortschreiben oder unser eigenes Ding machen?



Was macht man mit seinem Erbe? Diese Frage stellt sich bis 2018 vielen, die das Privileg hatten, in eine Unternehmerfamilie geboren zu werden. In 135.000 Familienbetrieben steht laut einer Studie des Instituts für Mittelstandsforschung bis 2018 eine Übergabe an, meist weil die jetzigen Chefs sich zur Ruhe setzen. Übernimmt niemand aus der Familie die Führung und findet sich kein externer Nachfolger, müssen die Unternehmen verkauft werden. Zwei Millionen Arbeitsplätze sind laut der Studie betroffen.

Das Risiko ist real, denn immer mehr Unternehmerkinder entscheiden sich gegen das Familienunternehmen. "Die Bereitschaft das Unternehmen operativ zu übernehmen, nimmt ab", sagt Tom Rüsen. Er ist Professor am Institut für Familienforschung (WIFU) an der Universität Witten/Herdecke. Die potenziellen Nachfolger gehören zur Generation Y, die die Geburtenjahrgänge zwischen 1980 und 1995 umfasst. Die jüngere Generation wünscht sich mehr Zeit für Familie, Hobbys und soziales Engagement. Viele wollen lieber pünktlich Feierabend machen als an der großen Karriere arbeiten. Das passt nicht mit der Leitung eines Familienunternehmens zusammen.

Das Unternehmen sitzt immer mit am Tisch

Auch Richard Birkhoff, Jahrgang 1993, gehört zur Generation Y und stand vor der Entscheidung: Den Familienbetrieb – einen mittelständischen Agrarhandel mit 60 Beschäftigten und sechs Standorten in der Region – übernehmen oder einen Job in einem großen Konzern mit fixen Arbeitszeiten annehmen? Nach dem Studium zum Handelsfachwirt absolvierte er zunächst ein Trainee in der Branche und schnupperte bei einem großen Agarhandelsunternehmen rein. Dort gab es geregelte Arbeitszeiten und gute Gehaltsperspektiven. Für den Berufseinsteiger war das verlockend. "Klar, da kommt zwischenzeitlich schon den Gedanke auf: Will ich mir das wirklich antun mit dem Familienunternehmen?", sagt er. Richtig gezweifelt hat er aber nie, schon als Grundschüler wollte er den Familienbetrieb übernehmen. Er führt das Unternehmen damit in der sechsten Generation weiter. Weltweit schaffen es nur zwölf Prozent der Familienbetriebe in die dritte – und nur ein Prozent über die fünfte Generation hinaus.

Dass sich Unternehmerkinder gegen die Übernahme entscheiden, kann daran liegen, dass sie in ihrer Kindheit unter der Tätigkeit ihrer Eltern gelitten haben. "Die Firma sitzt immer mit am Tisch. Sie ist oft wie ein zusätzliches Geschwisterkind, das auch noch die meiste Aufmerksamkeit erhält", sagt Rüsen. Das wollen viele Unternehmerkinder nicht an ihren eigenen Nachwuchs weitergeben.

Andererseits qualifiziert der ständige Kontakt mit dem Unternehmen die Kinder für die Nachfolge. "Schaffen es die Eltern ihren Kindern zu vermitteln, dass Selbstständigkeit sehr spannend sein kann, ist der Grundstein für das Interesse der nächsten Generation gelegt", sagt Martin Kaschny. Der Koblenzer Professor für Betriebswirtschaftslehre hat mehrere Jahre bei der Handwerkskammer Düsseldorf Unternehmen bei der Übergabe beraten. Eltern müssten den Kindern aufzeigen, welche Chance es bieten kann, sich im Familienunternehmen zu verwirklichen. "Allerdings darf kein falsches Bild entstehen, Schattenseiten müssen auch thematisiert werden", sagt er.