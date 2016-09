Filme begeistern die Menschen seit jeher. Vor allem die Schauspieler und Regisseure werden bewundert. Doch das eigentliche Handwerk entsteht hinter der Kamera – durch die Arbeit der Kameraleute. Ihr Job wird oft kaum wahrgenommen.

Ob Studioproduktion, Kino-, Dokumentar-, Fernseh- oder kurzer Nachrichtenfilm: Ohne Kameraleute läuft nichts. Sie sind nicht nur für die eigentlichen Aufnahmen zuständig, sondern betreuen in der Regel alle drei Phasen einer Produktion – Vorbereitung, Dreharbeit und Endfertigung. Vor allem bei größeren Projekten ist das Know-how der Kameraleute bis zur Postproduktion gefragt. Gemeinsam mit der Regie planen sie das Drehbuch, besprechen das Konzept, die Lichtgestaltung, Kameraführung und Einstellungen. Oft werden vor Drehstart auch Gespräche mit Szenen-, Kostüm- und Maskenbildnern sowie mit der Ausstattungsleitung geführt. Eine wichtige Aufgabe ist auch, den Drehplan mit der Produktionsleitung zu klären. Dabei gibt es mitunter auch offene Fragen zu Budget und Personal zu klären. Oft checken Kameraleute vor ihrer eigentlichen Arbeit die Drehorte, um sich ein Bild von den Gegebenheiten vor Ort machen zu können.



Vor Drehbeginn werden das nötige Equipment zusammengestellt, der Transport zum Drehort organisiert und der Aufbau kontrolliert.



Die Vorbereitungsarbeiten sind zwar oft umfangreich und anstrengend. Das eigentlich Anspruchsvolle an dem Job als Kamerafrau oder als Kameramann ist aber das Filmen selbst: Ständiges Wiederholen von Szenen, häufiges Wechseln der Perspektiven und Lichteinstellungen halten auf Trab. Werden spezielle Kameraeffekt benötigt, sorgt das für zusätzlichen Aufwand.

Häufig dauern die Arbeitstage sehr lange – Drehtage, die länger als 13 Stunden dauern, sind eher die Regel als die Ausnahme. Oft müssen nach dem Dreh noch die Ergebnisse mit der Regie besprochen werden und Entscheidungen für den nächsten Drehtag getroffen werden. Ist ein Film abgedreht, besprechen Kameraleute in der Endfertigungsphase noch einmal alles mit Regie und Schnitt, um das Material für die Endfassung festzulegen und eventuelle Kürzungen vorzunehmen.

Wer glaubt, eine Studioproduktion wäre entspannender, liegt falsch. Hier fallen andere Herausforderungen an. Oft wird hier mit einem Mehrkameraverfahren gearbeitet: Um mehrere Blickwinkel einfangen zu können, gibt es drei bis vier Kameramänner oder Kamerafrauen, die während der Sendung untereinander über Headsets miteinander verbunden sind. Sie sind so auch in ständiger Absprache mit dem Produktionsleiter, der aus seinem Studio Anweisungen erteilt.



Ob beim Film, Fernsehen oder für eine sonstige Produktion: Unvorhergesehenes passiert ständig. Wichtig sind daher Spontanität, Flexibilität und Reaktionsvermögen.

Körperliche Fitness ist gefragt

Eine bundesweit einheitliche Ausbildung existiert nicht. Es gibt aber diverse Bildungsanbieter, die Kameraleute ausbilden. Immer mehr Hochschulen bieten einen Studiengang Medienproduktion oder auch Film- und TV-Kamera an. Die Ausbildung dauert abhängig von Bildungsanbieter und Unterrichtsform mehrere Jahre. Wer kein Studium absolviert, schließt in der Regel mit einer internen Prüfung ab.



Eine seriöse Ausbildung zeichnet aus, dass neben dem Umgang mit der Technik auch die Grundlagen von Beleuchtung und Tontechnik sowie Dramaturgie und Bildgestaltung vermittelt werden. Meist steht auch das Erstellen eines Drehplanes sowie die Postproduktion auf dem Lehrplan. Erste praktische Erfahrungen sammeln die Azubis in der Regel durch die Produktion von eigenen Beiträgen.



Oft spezialisiert man sich nach oder während der Ausbildung auf einen Bereich – etwa Unterwasser- oder Sportaufnahmen. Viele Einsteiger machen zunächst eine praktische Ausbildung und setzen dann ein Regiestudium drauf.



Langweilig wird es in dem Beruf nicht, die Bandbreite an Drehorten und Themen bietet viel Abwechslung. Kameraleute arbeiten heute meist als Freelancer oder Angestellte in einer Produktionsfirma. Seltener sind feste Jobs beim Rundfunk oder einem Studio. Aber auch in der Werbung und bei großen Unternehmen werden Kameraleute gesucht.



Nicht zu unterschätzen sind die körperlichen Anstrengung. Eine durchschnittliche Kamera wiegt bis zu 15 Kilogramm, dazu kommt das gesammelte Kameraequipment.

→ Gehalt: Das monatliche Durchschnittsgehalt eines ausgelernten und erfahrenen Kameramanns liegt zwischen 2.331 und 3.794 Euro brutto. Die Ausbildung wird häufig nicht vergütet.

→ Arbeitszeit: Abhängig von der Produktion beginnt der Arbeitstag meist früh. Um Kosten für das Equipment zu sparen, sind Drehtage für Film- und Fernsehproduktionen oft sehr lang.

→ Ausbildung: Die Ausbildung hat keine vorgeschriebene Dauer und variiert von Betrieb zu Betrieb. Auch mit einem Bachelorstudium Film- und TV-Kamera ist der Einstieg in den Beruf möglich. Nach der Ausbildung ist eine Weiterbildung zum Aufnahmeleiter oder ein Aufbaustudium möglich.