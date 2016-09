Jede Stadt hat ihre eigene Geschichte. Widergespiegelt wird das in ihrem Erscheinungsbild, für das unter anderem Stadtplaner verantwortlich sind. Der Beruf hat Zukunft. Denn Städte entwickeln sich rasant – Verkehr und Infrastruktur müssen nachhaltig gestaltet werden und mit dem Wandel Schritt halten. Eine große Herausforderung ist, dabei sowohl wirtschaftlich, sozial und ökologisch als auch fortschrittlich und ästhetisch vorzugehen. Neben Kreativität und Vorstellungsvermögen braucht es für den Beruf des Stadtplaners daher auch ein großes Interesse für gesellschaftliche, kulturelle und technische Veränderungen.

Der Berufsalltag ist vielfältig: Stadtplaner sind zuständig für Bauleitplanungen und Sanierungen, sie stellen Gestaltungssatzungen auf, erstellen Machbarkeitsstudien und Gutachten, sind für Projekte zuständig, beteiligen sich an der Gestaltung öffentlicher Räume und betreuen Ausschreibungen und Wettbewerbe. Außerdem gehört auch das Management sowie das Einhalten rechtlicher Grundlagen zu ihren Tätigkeiten. Städte, die sich stark entwickeln, beschäftigen daher oft meist neben den angestellten Stadtplanern zusätzlich Büros, die bei langfristigen Projekte unterstützen.

Der Weg in den Beruf führt über ein Hochschulstudium in den Job. Die Ausbildung ist dabei breit gefächert und reicht von kreativ-gestalterischen, naturwissenschaftlich-technischen bis zu planerischen, gesellschaftlichen sowie wirtschaftlichen und sozialen Aspekten. Immer mehr deutsche Hochschulen konzentrieren sich auf Spezial-Studiengänge, die einen engen Zuschnitt auf integrierte Konzepte für Verkehr, Energie und Infrastruktur haben.



Und während Berufsanfänger am Anfang viel am Schreibtisch sitzen und für die visuelle Umsetzung der Planungen zuständig sind, kümmern sich berufserfahrene Stadtplaner in der Regel auch um die Präsentation von Entwicklungsplanungen. Das heißt, ein gewisses kommunikatives Know-how ist ebenfalls wichtig.

Konkurrenz mit Architekten

Die Berufsaussichten sind generell gut, denn sowohl die freie Wirtschaft als auch der Öffentliche Dienst sind auf der Suche nach Stadtplanern. Da Stadtplaner auf dem Arbeitsmarkt allerdings auch immer mit Architekten konkurrieren, sollten sie im Studium möglichst früh einen Schwerpunkt setzen.