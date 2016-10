Kosmetikerin werden – das wollen viele Mädchen. Viele stellen sich vor, dass Kosmetikerinnen anderen das Make-up machen. Aber der Beruf ist wesentlich vielfältiger. Und weil bei einer Behandlung vieles falsch laufen und schlimmstenfalls ein Hautschaden auftreten kann, müssen Kosmetikerinnen sogar grundlegende medizinische Kenntnisse mitbringen.

Zu Beginn von jeder Behandlung steht daher immer eine individuelle Hautuntersuchung. Kosmetikerinnen müssen Krankheiten erkennen können und sich mit Allergien und Unverträglichkeiten auskennen. Die Behandlung wird dann abgestimmt auf die Beschaffenheit von Haut und Haaren. Manchmal müssen die Schönheitsexpertinnen auch eine Behandlung ablehnen und die Kundin oder den Kunden erst einmal an einen Dermatologen oder einen medizinischen Fußpfleger verweisen.



Zur Bandbreite der Dienstleistungen zählen in der Regel Mani- und Pediküre, dauerhafte Haarentfernung, klassische dekorative Kosmetik und oft auch permanentes Make-up. In der Regel beraten Kosmetikerinnen auch bei Pflegeprodukten und verkaufen diese auch.



Im Job ist Hygiene alles. Dazu gehört auch das Reinigen des Arbeitsplatzes und der Geräte. Die Hygienevorschriften müssen aus dem Effeff beherrscht werden. Außerdem sollten Kosmetikerinnen regelmäßig an Schulungen teilnehmen und ihre Kenntnisse auffrischen.



Und weil Kosmetikerinnen eine Dienstleistung am Äußeren des Kunden verkaufen, sind sie selbst ihre beste Werbung: Ein überdurchschnittlich gepflegtes Äußeres an jedem Arbeitstag ist quasi Berufsvoraussetzung.



Wer in dem Beruf arbeiten möchte, braucht Geschick, Genauigkeit sowie ein ruhiges Händchen. Ein Sinn für Gestaltung und Farbe ist ebenfalls wichtig. Wichtig sind außerdem Verkaufstalent und Spaß am Umgang mit Menschen.



Wochenendarbeit gehört meist dazu

Der Job bietet selbst in kleinen Studios viel Abwechslung. Vor allem weil man Menschen verschönert und glücklich macht, bietet der Berufsalltag viele positive Momente. Allerdings gehört ein enger Körperkontakt zu fremden Menschen mit dazu. Wer Berührungsängste hat, ist in der Branche fehl am Platz. Die Arbeitszeiten sind trotz des hohen Frauenanteils im Beruf nicht wirklich familienfreundlich: Wochenendarbeit und Arbeit am Abend gehören oft mit dazu. Immerhin: Seit einigen Jahren ergreifen auch immer mehr Männer den Beruf. Auch nehmen immer mehr Männer die Dienstleistungen von Kosmetikerinnen in Anspruch. Ein neuer Trend in der Branche: Studios speziell für Männer.



Die staatlich anerkannte Ausbildung dauert drei Jahre und erfolgt abwechselnd im Betrieb und in der Berufsschule. Nach der Prüfung gibt es zahlreiche Weiterbildungen. Empfehlenswert ist eine Spezialisierung: Konzentriert man sich beispielsweise auf die dekorative Kosmetik, ist eine Visagistenschule oder ein Studium zur Maskenbildnerin sinnvoll. Jobs gibt es außer in Studios auch bei Hairstylisten, in Wellnesshotels und in der Reise- und Modebranche.



Viele arbeiten später als Selbständige. Nicht zuletzt auch, weil hier die Verdienstmöglichkeiten besser sind als in einer festen Anstellung. Möglich ist auch eine Weiterbildung zur Ausbilderin. Hat man Interesse am kaufmännischen Bereich, gibt es die Möglichkeit einer zusätzlichen Weiterbildung zur Fachwirtin in Kosmetika und Wellness.