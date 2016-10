Hätten Sie gewusst, dass der Beruf als Masseur oder Masseurin eigentlich offiziell "Masseur und medizinischer Bademeister" heißt? Klingt nach Chlorgeruch und Schwimmunterricht, hat damit aber wenig zu tun. Auch wenn medizinische Bademeister als Masseure tatsächlich in Schwimmbädern arbeiten. Aber nicht nur hier. Auch in Krankenhäusern, Reha-Kliniken, Praxen, Alten- und Pflegeheimen und Fitnessclubs sind sie gefragt. Und auch immer mehr Wellnesshotels stellen medizinische Bademeister ein.



Der Beruf ist dem des Physiotherapeuten mittlerweile recht ähnlich. Denn auch wenn klassische Ganzkörper- und Halbmassagen einen Teil der Arbeit ausmachen, müssen Masseurinnen und Masseure heute eine Reihe neuer Therapieanwendungen beherrschen und brauchen dafür medizinische Kenntnisse. Es geht nicht darum, den Kunden zu verwöhnen, sondern darum, ihn oder sie zu behandeln und mit Techniken wie Streichen, Reiben, Kneten und Klopfen die gewünschte heilende Wirkung zu erzielen. Die Rede ist daher auch weniger vom Kunden, sondern vom Patienten.



Lymphdrainagen, Bindegewebs-, Reflexzonen- und Akupunkturbehandlungen gehören zu den täglichen Aufgaben eines Masseurs oder einer Masseurin. Verschiedene Kneipp-Güsse müssen ebenso wie Unterwasserdruckstrahlmassage, Bewegungsbäder oder das Stangerbad – eine Elektrotherapie, bei der Patienten in einer warmen Badewanne sitzend mit konstantem Gleitstrom behandelt werden – beherrscht werden.



Behandelt wird meist nach ärztlicher Verordnung. Liegt diese nicht vor, erstellen sie gemeinsam mit dem Patienten den Therapieplan.

Außer der eigentlichen Behandlung zählt auch die Vorbereitung der Räume, Hilfsmittel und Geräte zu den Aufgaben. Einen weiteren Teil macht Büroarbeit aus: Denn jeder Behandlungsschritt muss kontrolliert und dokumentiert werden und die Abrechnung der erbrachten Leistungen mit den Sozialversicherungsträgern macht einigen bürokratischen Aufwand.



Wer in dem Beruf arbeiten möchte, sollte verantwortungsbewusst und medizinisch interessiert sein. Wichtig sind außerdem Geschicklichkeit und Feingefühl – und Freude an der Arbeit mit Menschen. Und man sollte fit sein, denn oft arbeiten Masseure in Positionen, die für den eigenen Körper belastend sein können.

Die staatlich anerkannte Ausbildung dauert zweieinhalb Jahre. Währenddessen lernen die angehenden Masseure und Masseurin nicht nur die Anatomie des Menschen, auch der Aufbau von Muskeln, Nervenbahnen und Knochen wird gelehrt. Die verschiedenen Massagetechniken und das Feststellen von Krankheiten sind ebenso Teil der Ausbildung. Mit einer theoretischen, praktischen und mündlichen Prüfung wird die Ausbildung abgeschlossen. Später kann man eine Weiterbildung zum Physiotherapeuten ergänzen.