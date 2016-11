Jeder Dritte erkrankt im Laufe seines Lebens an Krebs. Mehr als 200 Krebsarten gibt es. Die Krankheit ist eine der häufigsten Todesursachen und die Wahrscheinlichkeit, daran zu erkranken, steigt mit dem Alter. Kein Wunder, dass viele Menschen große Angst davor haben.



Das Deutsche Krebsforschungszentrum in Heidelberg erforscht die Krankheit systematisch, um sie erfolgreich behandeln zu können oder – besser noch – durch Vorbeugung zu verhindern. 3.000 Mitarbeiter hat das Zentrum. Bernd Fischer ist einer von ihnen. Der 39-Jährige arbeitet als Biostatistiker und wertet gigantische Datenmengen aus.



Fischer hat Informatik studiert. Im Studium hatte er erstmals mit Mustererkennung zu tun. Später, für seine Promotion, identifizierte er Proteinsequenzen. "Es ging darum, herauszufinden, welche Proteine in welchen Mengen in einer Zelle vorkommen", erklärt er. Proteine sind die Baustoffe der Zellen, sie sorgen für Wachstum – und spielen auch bei Krebserkrankungen eine Rolle. Nach seiner Promotion ging Fischer ans Europäische Labor für Molekularbiologie in Heidelberg und entwickelte dort Methoden für Basistechniken, um sogenannte hochdimensionale Proben auszuwerten. Die bestehen aus sehr vielen Messungen in einem Experiment. Um solche Proben auswerten zu können, braucht es besondere statistische Berechnungsverfahren.



Zusammenarbeit mit Medizinern und Forschern

Für Fischer war dies der Einstieg in die Biostatistik. Neben Training on the Job und Learning by Doing las er viel Fachliteratur und besuchte Konferenzen, um sich auf dem Gebiet einzuarbeiten. Seit zwei Jahren ist er am Deutschen Krebsforschungszentrum und leitet dort die Nachwuchsgruppe Rechnergestützte Genombiologie.

Peter Ilg Freier Autor zur Autorenseite

Rund 15 Kollegen arbeiten in der Abteilung Biostatistik, die geleitet wird von Annette Kopp-Schneider geleitet wird. Der Bedarf an Biostatistikern steige, sagt sie. Denn Forschung und Medizin sind auf biostatistische Beratung angewiesen. Die Statistikexperten sind interne Dienstleister des Zentrums, sie unterstützen die Forscher und haben typischerweise Statistik, Mathematik oder Informatik studiert und sich dann in Richtung Biostatistik durch Weiterbildung in Biologie und Medizin entwickelt.



Die Abteilung habe zwei Aufgaben, erklärt Fischer: "Wir arbeiten bei der Planung und Durchführung von Studien und Experimenten mit. Und wir werten die gewonnenen Daten statistisch aus." Bei der Planung ist ihr statistisches Wissen gefragt, wenn festgelegt wird, wie viele Wiederholungen es in einem Experiment geben muss, um repräsentative Ergebnisse zu erhalten. Und in welcher Reihenfolge die Proben gemessen werden. Ausgewertet wird mit Computerprogrammen. "Das Schreiben von Software zur Datenauswertung ist der größte Teil meiner Arbeit", sagt er.