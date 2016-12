Bobby Dekeyser ist ein Bauchmensch. Das hat ihn beruflich häufig ins Chaos gestürzt, aber im Ergebnis immer an ein gutes Ziel geführt: "Ich bin meiner Intuition immer treu geblieben und habe mich nie von außen leiten lassen, nur weil es gut aussieht", erzählt er. Diese Einstellung machte sich schon früh bemerkbar. Mit 15 Jahren schmiss der gebürtige Belgier die Schule. "Das war einfach nicht meins. Als ich das spürte, habe ich den Entschluss getroffen und umgesetzt. Solche Momente gab es noch häufiger in meinem Leben."

Doch was macht ein Teenager ohne Schulabschluss? Dekeyser wollte am liebsten Stuntman werden – doch eine entsprechende Ausbildung gab es damals noch nicht. Also wurde er Fußballtorwart: "Das war so eine Art Stuntman. Außerdem waren Fußballer bei den Mädchen angesagt, deshalb war ich dort." Mit 14 Jahren hatte er in der Jugend von Wormatia Worms angefangen. Er sei nicht besonders talentiert gewesen, aber ehrgeizig, erzählt Dekeyser lachend. Mit intensivem Training habe er alles kompensiert – und damit sogar bei einem Talentwettbewerb punkten können: Mit zehn anderen Jugendlichen durfte er Pelé und Beckenbauer bei Cosmos New York besuchen.

Zwei Jahre später erhielt er einen Vertrag als Jungprofi beim 1. FC Kaiserslautern. Mit 19 spielte er beim FC Bayern München, wechselte dann zum 1. FC Nürnberg, später wurde er Stammkeeper bei 1860 München. "Das ging alles sehr schnell – aber ich merkte, das ist es nicht. Die Sportkarriere allein war mir zu wenig, zu eindimensional."

Scheitern und weitermachen

Ein Unfall zwang ihn, konkret umzudenken. Mit 26 Jahren bekam der Profi-Torwart bei einem Spiel den Ellbogen eines Stürmers mit solcher Wucht ins Gesicht, dass er schwerverletzt für lange Zeit ausfiel – und ersetzt wurde, ohne dass man ihn informierte. Das schmerzte. Dekeyser entschied sich, seine Fußballerkarriere zu beenden. "Das war ein großer Schritt, da ich bereits Frau und drei Kinder und dementsprechende Verpflichtungen hatte. Und ich hatte ja nichts gelernt."

So entschied er sich für die Selbstständigkeit, das freie Gestalten als Unternehmer reizte ihn. "Ich bin jemand, der frei sein muss, der nicht in einer Gruppe 'gefangen' ist. Ich wollte etwas ganz Neues machen."



Doch zunächst musste Dekeyser feststellen, dass nicht jede Idee zum Erfolg führt. Es folgten viele Versuche, mit Familie und Freunden "etwas Schönes, etwas Poetisches" zu schaffen. Doch das war gar nicht so einfach, mit bemalten Skiern landete der Gründer fast im Konkurs. "Es war zehn Jahre lang eine Katastrophe und ich war tief verschuldet. Aber ich habe meinen Optimismus nicht verloren. Tief in mir glaube ich, dass alles Sinn macht – und dazu gehört auch, dass mal Sachen schief gehen. Es ist ein Kreislauf."

Dann kam der Durchbruch. Dekeyser hatte die Idee, Luxusmöbel aus einer Kunststofffaser herzustellen, die wie Rattan aussieht, aber wasserfest ist. Bei der Entwicklung half ihm sein Onkel, produziert wurde die Faser seiner Firma Dedon zunächst auf einem Bauernhof in Lüneburg. "Wir haben uns einfach ausprobiert und auch Dinge gemacht, die keinen Sinn machen – wie riesige hängende Betten. Jeder Berater hätte uns abgeraten, das zu tun. Aber wir hatten Erfolg", erzählt Dekeyser.



Nach zehn Jahren konnte er endlich von seiner Geschäftsidee leben. Von 30 Mitarbeitern ging es auf 3.000 in fünf Jahren. "Mit Fachkräften, die wir uns vorher nicht leisten konnten: Logistik, Kommunikation, IT, eben mit allem, was zu einem richtigen Unternehmen gehört." Die Produktion der Flechtmöbel wurde auf die philippinische Insel Cebu verlagert. Später kam ein weiteres Projekt hinzu: Auf einer anderen philippinischen Insel schuf Dekeyser mit seinem Geschäftspartner Hervé Lampert das Urlaubsressort Dedon Island.



Sich selbst neu spüren

Wirtschaftlich ging es Dekeyser sehr gut, auf den Philippinen traf er aber auch auf viele Menschen, die davon weit entfernt sind. 2009 gründete er die Stiftung Dekeyser&Friends, die 2010 das Umsiedlungsprojekt Compostela initiierte. Damit sollten die Lebensumstände von 50 Familien mit Kindern verbessert werden, die seit Generationen auf den Müllhalden von Cebu leben. Auf einem Stück Land, das der Stiftung gehört, wurde für sie ein Dorf gebaut.



Dekeyser&Friends will zudem eine "neue Art von Bildung" vermitteln, den interkulturellen Austausch und Unternehmergeist bei vorwiegend jungen Menschen fördern. Auch mithilfe von Prominenten. So durften Jugendliche bei Starkoch Tim Mälzer den Umgang mit Lebensmitteln lernen, bei einer internationalen Tanzperformance des Choreografen Mustafa Erdoğan mitwirken oder an einem Fußballprojekt mit Nationaltorwart Jens Lehmann teilnehmen. UN-Friedensbotschafterin Jane Goodall arbeitete mit jungen Teilnehmern an einem Naturschutzprojekt.



Auch Bobby Dekeyser will sich jetzt noch mehr auf die Stiftung konzentrieren: "Die Firma läuft autonom. Also widme ich mich lieber unserem Compostela-Projekt. Das gibt mir eine große Erfüllung."



Außerdem will er sich nach so langer Zeit als Geschäftsmann wieder weiterentwickeln: "Ich merke für mich selbst, ich möchte wieder lernen, wieder Schüler werden: Ich treffe mich mit spannenden Menschen, Wissenschaftlern, Aktivisten, Müllmenschen, Musikern und versuche, mich selbst neu zu spüren und neue Ideen zu sammeln. Das ist sehr anstrengend, sich in Frage zu stellen, aber extrem bereichernd."