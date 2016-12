Der Facebook-Auftritt eines Unternehmens unterlag bisher nicht der Mitbestimmung durch den Betriebsrat – immerhin geht die Öffentlichkeitsarbeit oder das Marketing einer Firma die Arbeitnehmervertreter in der Regel nichts an, sind Betriebsräte vor allem für die Regelung kollektiver Arbeitsbedingungen zuständig. Doch in einem überraschenden Urteil hat das Bundesarbeitsgericht am Dienstag in Erfurt (1 ABR 7/15) nun Betriebsräten ein Mitspracherecht bei der Gestaltung des Facebook-Auftritts des Arbeitgebers zugesprochen. Die Arbeitnehmervertreter müssen demnach ausdrücklich der Kommentarfunktion zustimmen, sofern Nutzer Postings über einzelne Mitarbeiter des Arbeitgebers abgeben können. Es war das erste höchstrichterliche Urteil zu den Mitbestimmungsrechten des Betriebsrates in Bezug auf die sozialen Netzwerke.

Konkret hatte sich der Konzernbetriebsrat eines Blutspendedienstes in Nordrhein-Westfalen mit seinem Arbeitgeber durch alle Instanzen gestritten – und gewonnen. Der Arbeitgeber hatte sein Facebook-Profil so eingestellt, dass Nutzer öffentlich Kommentare an die Pinnwand schreiben konnten. Davon machten die Facebook-Fans des Blutspendedienstes auch fleißig Gebrauch. Als sich zwei kritische Kommentare über Mitarbeiter an der Pinnwand fanden, beschwerte sich der Betriebsrat und verlangte die Löschung. Die Argumentation der Arbeitnehmervertreter: Die öffentlich einsehbaren und identifizierenden Kommentare stellten eine technische Verhaltens- und Leistungskontrolle dar. Wenn so ein Instrument eingeführt werden soll, unterliegt dies aber der Mitbestimmung des Betriebsrats. Und dieser hatte nie sein Okay für Mitarbeiterbewertungen via Facebook gegeben.



Die Arbeitsrichter folgten der Argumentation der Arbeitnehmervertreter in Teilen. Tatsächlich sei es richtig, dass Arbeits- und Leistungsbewertungen von einzelnen Beschäftigten durch Nutzer in Facebook-Kommentaren einer technischen Einrichtung zur Überwachung der Leistung und des Verhaltens der Mitarbeiter entspreche. Das begründe aber nicht, dass der Betriebsrat generell darüber mitbestimmen kann, ob das Unternehmen ein Facebook-profil hat. Dies sei Sache des Arbeitgebers, denn der Auftritt generell schade den Mitarbeitern nicht. Das Mitbestimmungsrecht bezieht sich daher nur auf die Kommentarfunktion.



Mitbestimmung bezieht sich nur auf Kommentarfunktion

Das Ende vom Lied: Die Kommentarfunktion des Blutspendediensts muss nun abgeschaltet werden, bis eine einvernehmliche Regelung mit dem Konzernbetriebsrat gefunden wird.



Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) begrüßte unterdessen die Entscheidung. Wenn Beurteilungen über Mitarbeiter auf Facebook-Seiten von Unternehmen abgegeben werden könnten, verletze das deren Persönlichkeitsrechte, sagte der Jurist beim DGB-Bundesvorstand, Ralf-Peter Hayen. Die Gewerkschaften fordern vom Gesetzgeber ein erweitertes Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates, das generell die Verarbeitung personenbezogener Daten im Beschäftigungskontext umfasst. Zudem verlangen sie ein eigenständiges Beschäftigtendatenschutzgesetz.