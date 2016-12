Hoch thront die Johannisburg über dem Main. Etwas unterhalb des majestätischen Schlosses von Aschaffenburg liegt ein weitläufiger Parkplatz für Besucher. Der ist an diesem Tag gesperrt. Trotzdem stehen drei Transporter auf dem Platz. Peter Sauer, 53, baut mit fünf Mitarbeitern seit dem späten Vormittag ein Feuerwerk auf. Es soll als Höhenfeuerwerk zum Abschluss eines Volksfestes gezündet werden. Innerhalb von 10 Minuten werden dann 420 Kilogramm unterschiedliche Raketen aus Mörsern bis zu 200 Meter in den fränkischen Nachthimmel hinauf geschickt. Und am Geländer des Parkplatzes ein Wasserfall gezündet werden. So nennen es Pyrotechniker, wenn weißes Licht mit hellen Funken nach unten fällt. Nach zehn Minuten wird dann alles vorbei sein – ein kurzer Spaß, der langen Vorlauf braucht.



Am meisten haben Pyrotechniker natürlich an Silvester zu tun. Geknallt wird aber das ganze Jahr über. Außer zum Jahreswechsel bei Firmenjubiläen, runden Geburtstagen, Hochzeiten oder Volksfesten, wie in Aschaffenburg, das für Sauer eines von 150 Feuerwerken jährlich ist und mit einem Preis von etwa 10.000 Euro sein größtes. Aufgebaut wird es in Abteilungen. Hier Magnesium-Bomben. Die sind hell und bunt. Dort der Goldregen. "Beides zusammen geht nicht, weil man dann vom dunklen Goldregen nichts mehr sehen würde. Der würde im hellen Magnesium untergehen", sagt Sauer. Er ist für die Gestaltung des Ablaufs und die verwendete Pyrotechnik zuständig. "Es geht darum, die richtigen Effekte zu kombinieren, sodass am Himmel ein gefälliges Bild entsteht."

Eine Berufsausbildung oder ein Studium der Pyrotechnik gibt es nicht. "Ich hab dann halt Betriebswirtschaftslehre studiert, weil ohnehin feststand, dass ich den elterlichen Betrieb übernehmen werde", erzählt er. Das ist eine Kunst-Feuerwerk-Fabrik in Gersthofen, bei Augsburg. Seit 150 Jahren produzieren und arrangieren die Sauers Feuerwerke. "Von Generation zu Generation haben wir unser Wissen weitergegeben", sagt Sauer, der das Unternehmen mit sechs festen Mitarbeitern seit acht Jahren leitet. Außerdem beschäftigt er etwa zehn Aushilfskräfte fürs Abbrennen, die alle die Lizenz zum Zündeln haben. Die braucht man für Großfeuerwerke.

Den Befähigungsschein dafür gibt es nach Teilnahme am Grundlehrgang. Den bieten die Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie sowie Sprengschulen an. Dauer: etwa eine Woche. Kosten: rund 700 Euro. Voraussetzung für die Teilnahme: 21 Jahre, Praktikant sein bei 26 Großfeuerwerken und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung. "Dieser Nachweis der Zuverlässigkeit geht über ein polizeiliches Führungszeugnis hinaus", sagt Dirk Abolins vom Berufsverband für Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk.



Rund 1.000 Pyrotechniker gibt es bundesweit

In dem Grundlehrgang lernen die Teilnehmer den sicheren Umgang mit Feuerwerk und Zündern sowie die gesetzlichen Regelungen, wann und wo ein Großfeuerwerk abgebrannt werden darf und welche Schutzabstände eingehalten werden müssen.

Abolins schätzt, dass es deutlich über 1.000 Pyrotechniker in Deutschland gibt, von denen viele ein Gewerbe angemeldet haben, das sie nebenberuflich betreiben. "Weil sie aus Spaß Feuerwerke abbrennen und davon nicht leben müssen, machen sie mit Niedrigpreisen den wenigen hauptberuflichen Firmen der Pyrotechnik das Überleben schwer." Ein festangestellter Pyrotechniker hat in etwa das Gehalt eines Veranstaltungstechnikers und häufig auch diesen Beruf erlernt. Dessen Einstiegsgehalt als Facharbeiter liegt bei rund 2.000 Euro monatlich.