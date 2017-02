Medikamente bestehen aus unterschiedlichen Stoffen, die heilen, lindern oder vorbeugen können. Die häufigste Arzneimittelform ist übrigens die Tablette. Und weil die Wirkstoffmenge in der Regel sehr gering ist, werden Füllstoffe zugesetzt – meistens auf Zellulosebasis. Bindemittel halten die unterschiedlichen Wirkstoffe in einer Tablette zusammen, aber damit die Medizin auch wirkt, braucht es noch etwas anderes: Sprengmittel, die den Wirkstoff bei akuten Schmerzen schnell freisetzen. Und dann gibt es oft noch andere Hilfsstoffe, die dafür sorgen, dass ein Wirkstoff im chronischen Fall über den Tag hinweg wirkt. Weitere Stoffe transportieren den Wirkstoff an die gewünschte Körperstelle oder verleihen der Darreichungsform einen Geschmack.



Ganz schön kompliziert. Damit ein Medikament wirklich wirkt, braucht es Galeniker wie Marc Schuller. Der 42-Jährige arbeitet bei dem Pharmaunternehmen Grünenthal in Aachen. Schiller sagt: "Hilfsstoffe beeinflussen wesentlich die Wirkung des Arzneistoffes."

Marc Schiller © privat

Galenik ist die Wissenschaft der Zubereitung von Arzneimitteln, pharmazeutische Technologie ein Synonym dafür. Chemiker entwickeln die Wirkstoffe, Galeniker verpacken ihn in einer Arzneiform: Tablette, Injektion, Pflaster, Salbe, Inhalat. Dass der Beruf des Galenikers weniger bekannt ist, liegt vielleicht daran, dass man den Job über ein Studium der Pharmazie mit anschließendem Praktikum und Approbation erreicht. Dann sind die Absolventen Apotheker, das ist die Berufsbezeichnung von studierten Pharmazeuten.



"In Deutschland gibt es rund 58.000 Apotheker, der Frauenanteil liegt bei etwa 70 Prozent. Das Gros arbeitet in Apotheken oder betreibt selbst eine. Etwa zehn Prozent sind in der Industrie angestellt", sagt Siegfried Throm, Geschäftsführer Forschung, Entwicklung, Innovation im Verband forschender Arzneimittelhersteller in Berlin. Für die Galenik entscheidet sich nur ein geringer Teil der Studierenden – auch wenn Galenik ein Schwerpunkt im Pharmaziestudium neben der Chemie und Verfahrenstechnik ist. Es gibt auch eine berufsbegleitende Weiterbildung für Apotheker zum Fachapotheker für pharmazeutische Technologie. Angeboten wird sie von den Landes-Apothekenkammern und dauert drei Jahre.



Schiller hat in Tübingen Pharmazie studiert. In der zweiten Hälfte seines Studiums wurde sein Interesse an der Industrie geweckt und entschied sich, in dem eher technischen Bereich zu bleiben. Nach seiner Promotion in pharmazeutischer Technologie stand er vor der Wahl, in welchem Bereich er als Galeniker arbeiten möchte: Entwicklung, Produktion, Qualitätssicherung und Arzneimittelzulassung sind die gängigen Alternativen. "Mich hat die Entwicklung interessiert", erzählt Schuller. Er fing als Laborleiter in einem Pharmaunternehmen an und wechselte nach fünf Jahren zu seinem heutigen Arbeitgeber in die Arzneimittelentwicklung als Gruppenleiter, wurde Abteilungsleiter und ist heute Leiter der Pharmazeutischen Entwicklung.



Auf keinen Fall Fehler machen

Und wie sieht die Arbeit so aus? Es kommt auf Teamarbeit an. Kollegen aus der chemischen Entwicklung liefern die Substanzen, dann wird festgelegt, in welcher Form der Wirkstoff verabreicht werden soll. "In der Wahl der Form sind wir nicht frei, klinische Entwicklung, Produktion und Marketing reden mit", sagt Schiller. Kapseln kann man im Vergleich zu Tabletten öffnen, sodass der Inhalt Kindern und älteren Menschen leichter verabreicht werden kann. Tabletten aber lassen sich generell kostengünstiger produzieren, weil es schneller und einfacher geht. Bei den Kriterien, die ein Präparat erfüllen muss, sind die wichtigsten: Stabilität, Freisetzungsverhalten, Herstellkosten und Aussehen. Form und Farbe sorgen dafür, dass sich eine Tablette von anderen und von denen des Wettbewerbs unterscheidet. Und der Wirkstoff soll in der Arzneiform drei bis fünf Jahre stabil bleiben.

Für die Produktion von Tabletten werden die Stoffe gemischt, granuliert und die geringen Wirkstoffmengen so verteilt, dass jede Tablette dieselbe Dosis enthält. Galeniker entscheiden auch mit, wie das Arzneimittel verpackt wird. Tabletten werden beispielsweise in Kunststoffblister verschweißt oder in Kunststoff- oder Glasfläschchen verpackt. Das hat mit Haltbarkeit und äußeren Einflüssen zu tun, die die Wirksamkeit beeinflussen können.

Galeniker brauchen technisches Verständnis, weil sie häufig mit modernsten Maschinen zu tun haben. Sie müssen gewissenhaft arbeiten, weil kleinste Fehler schlimme Folgen haben können. Teamfähigkeit, Reisebereitschaft und gutes Englisch runden das Profil ab.

Galenik Galenik Ausbildung: Studium der Pharmazie, eventuell Weiterbildung zum Fachapotheker für pharmazeutische Technologie Status: Angestellter in der Pharma-Branche Arbeitsmarkt: die Arbeitslosenquote von Apothekern liegt bei geringen zwei Prozent Einstiegsgehalt: 55.000 – 60.000 Euro

Zehn pharmazeutische Technologen arbeiten etwa bei Grünenthal in der pharmazeutischen Entwicklung. "Tendenz steigend", sagt Schiller, beispielsweise "weil Arzneimittelentwicklung ein wichtiges Feld mit zunehmender Bedeutung in einer älter werdenden Gesellschaft ist. Und weil die altersgerechte Darreichung auch bei Kindern nachgewiesen werden muss." Seit einigen Jahren ist gesetzlich vorgeschrieben, dass bei der Einführung eines neuen Medikaments ein Entwicklungsplan für die Zulassung mit eingereicht werden muss, der die kindgerechte Gabe von Arzneiformen sicherstellt.

Die Einstiegsgehälter fangen in der Regel bei 58.000 Euro Jahresbrutto an. Und die Branche braucht dringend Fachkräfte.