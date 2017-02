Eine Chemiefabrik kann man sich wie einen großen Turm mit Trichter vorstellen, in dem auf jeder Etage etwas passiert. Mal wird gemischt, dann gerührt, gekocht, gepresst – bis unten der gewünschte Stoff herauskommt. Daniel Mosch, 26, arbeitet in einer chemischen Fabrik. Die ist vier Etagen hoch, auf denen mehrere Produktionsanlagen von Computern aus gefahren werden. Das machen Chemikanten. Moschs Aufgabe ist es, Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik an den Anlagen anzuschließen, mit denen Mengen, Wärme, Drücke gemessen, gesteuert und geregelt werden. Und er repariert, wenn die Technik nicht funktioniert – etwa ein Ventil nicht mehr öffnet oder der Druck in einem Reaktor nicht korrekt angezeigt wird. Oft hat er es mit gefährlichen Stoffen zu tun. "In meinem Job kommt es auf Zuverlässigkeit und Sorgfalt an", sagt er. Mosch ist Elektroniker für Automatisierungstechnik.

Das ist ein dualer Ausbildungsberuf. Laut Bundesinstitut für Berufsbildung haben im vergangenen Jahr rund 1.600 überwiegend junge Männer ihre Lehre abgeschlossen. Die meisten hatten einen mittleren Bildungsabschluss, aber auch viele Abiturienten ergreifen den Beruf. Jobs gibt es viele – vor allem in Unternehmen, die Automatisierungslösungen entwickeln, herstellen oder einsetzen.



Peter Ilg Freier Autor zur Autorenseite

Mosch hat seine Berufsausbildung vor etwa zwei Jahren abgeschlossen. "Zunächst habe ich im Betrieb und in der Berufsschule die handwerklichen Grundlagen der Elektrotechnik gelernt, dann ging es um Automatisierungstechnik, beispielsweise wie Sensoren funktionieren und den Umgang mit speicherprogrammierbaren Steuerungen", sagt er. Das sind Geräte, mit denen er es sehr häufig zu tun hat. Die Controller werden zur Steuerung oder Regelung von Maschinen und Anlagen eingesetzt und dafür programmiert. Seine Ausbildung hat Mosch dort gemacht, wo er heute arbeitet: Saltigo in Leverkusen ist eine Tochter des Chemiekonzerns Lanxess, hat rund 16.000 Mitarbeiter weltweit und stellt Basiswirkstoffe für Pharma- und Agrochemische Unternehmen her. Die produzieren damit beispielsweise Grippe- oder Pflanzenschutzmittel.



Präzision ist gefragt

Zuletzt hat Mosch für einen neuen Auftrag eine Füllstandsmessung an einem Reaktionskessel aufgebaut. Damit wird gemessen, wie viel von einem Stoff in dem großen Kessel ist, wie viel von anderen zugeführt werden muss, damit am Ende die richtige Mischung herauskommt. "Die Messungen machen wir mittels Radartechnik, und bei der Auswahl der Fühler muss ich darauf achten, aus welchem Material sie bestehen, damit sie resistent gegen die Chemikalien sind, und welche Eigenschaften der Stoff hat." Das Messprinzip von Radar ist die Reflexion von Strahlen. Weil aber im Reaktor Rührer sind, muss Mosch deren Störsignale ausblenden. "Alle notwendigen Parameter für die Messung stelle ich am Laptop ein, begleite die erste Füllung und überprüfe, ob Theorie und Praxis übereinstimmen", sagt er. Bei Bedarf korrigiert er Einstellungen.



In einem anderen Projekt hat Mosch an einem Dampfsystem zum Beheizen der Reaktoren rund 100 Messstationen installiert, die mit Akkus arbeiten und ein drahtloses Netzwerk bilden. "An den Stationen wird gemessen, ob die Kondensatabscheider der Rohrleitungen richtig arbeiten", erklärt er. Wasser in den Rohren würde die Wärmeübertragung behindern. "Um die Kabel für solche Messstationen zu ziehen, hat man früher einen Monat gebraucht." Drahtlos schafft man den Aufbau heute in wenigen Tagen.



Mit der Industrie 4.0 wächst der Bedarf

"Die Chemiebranche hat Milliarden in Automatisierung und Informationstechnologie investiert und wird dies auch künftig tun", sagt Ursula Weißhaupt. Sie ist bei Lanxess in der Personalabteilung zuständig für die Ausbildung in technischen und kaufmännischen Berufen. "Die nächste Stufe der Produktivitätssteigerung, Industrie 4.0, stellt die chemische Industrie auch künftig vor große Herausforderungen, die mit immer mehr dafür qualifiziertem Personal zu bewältigen sind." Der Beruf des Elektronikers für Automatisierungstechnik sei daher einer mit Zukunft und sehr guten Aussichten, unabhängig von der Branche.

Mosch gefällt an seiner Arbeit, dass sie interdisziplinär und daher abwechslungsreich ist. "Ich muss mich mit Elektrotechnik, IT und Chemie auskennen." Er knobelt gerne an komplexen technischen Lösungen – und hat am Ende meist ein Erfolgsgefühl. "Was ich nicht so mag, sind Routineüberprüfungen und unangenehme Arbeitsbedingungen, etwa an heißen Rohrsystemen." Dort wird einem schnell sehr warm.