Wenn Uhren, Halsketten und Ringe im Juweliergeschäft verführerisch glänzen, dann haben sie ihren Job richtig gut gemacht: Denn der Glanz kommt erst zustande, wenn Feinpolierer Hand an die wertvollen Schmuckstücke gelegt haben. Ihre Werkzeuge: Schwabbelscheiben und Wollräder.



Bitte was? So werden tatsächlich Polierscheiben aus Textil, Gummi, Filz oder Leder genannt, die sich mit mehreren Hundert oder gar Tausend Umdrehungen pro Minute drehen. Auf die Polierscheiben werden Polierpasten aufgetragen. Sie enthalten Fette, Öle und Substanzen wie etwa Chrom- oder Aluminiumoxid oder auch Tonerde, die die Oberfläche des Metalls auf Hochglanz bringen.



Die Polierscheiben sind unterschiedlich hart. Die ganz harten werden für die Vorpolitur benutzt, die feinen und weichen, um den endgültigen Glanz der Oberfläche zu erzielen. Auch kommen beispielsweise Lederstreifen zum Einsatz, an denen das Metall von Hand poliert wird. So werden noch raue Stellen auf der Oberfläche plastisch verformt und beseitigt. Ein Nebeneffekt ist, dass ein minimaler Materialabtrag erfolgt und kleinste Vertiefungen in der Oberfläche damit aufgefüllt werden. In der Summe entsteht so in mehreren Arbeitsschritten eine immer glattere Oberfläche.



Metalle wie Gold, Silber, Platin, Titan und Edelstahl haben unterschiedliche Oberflächeneigenschaften – das muss bei der Wahl der Polierscheibe und des Mittels berücksichtigt werden. Vor und nach jeder Bearbeitung werden die Schmuckstücke im Ultraschallbad gereinigt.



Nicht immer soll Schmuck aber glänzen – manchmal soll auch der gegenteilige Effekt, eine matte Oberfläche, erreicht werden. Auch das machen Feinpolierer und benutzen dafür einen feinen Sandstrahler, der die Oberfläche sanft und gleichmäßig mattiert. Neben Polieren und Mattieren beherrschen Oberflächenexperten das Galvanisieren. Dabei werden Metalle unter Strom gesetzt und in einem chemischen Prozess einem anderen Metall ausgesetzt, etwa Kupfer, Silber oder Gold. Das Ergebnis: Das andere Metall setzt sich auf der Oberfläche ab.



infobox-beruf-der-woche Beruf der Woche Schon mal einen Kampfmittelräumer oder einen Bird Controller bei der Arbeit erlebt? Jede Woche stellen wir einen ungewöhnlichen Job in unserer Serie Beruf der Woche vor. Sie üben eine ungewöhnliche Tätigkeit aus oder kennen jemanden, der der Letzte seines Standes ist, einen neuen Beruf erfunden hat oder einen unbekannten Job ausübt? Dann schreiben Sie uns und wir stellen Sie und Ihren Job bald in der Serie vor! Alle Folgen zum Nachlesen gibt es hier! Als E-Book kaufen Die besten Folgen können Sie auch als E-Book kaufen: www.zeit.de/ebooks.

Für die Arbeit ist Fingerspitzengefühl, Erfahrung und Geduld gefragt. Auch brauchen Feinpolierer gute Augen und Gefühl für das Material. Die Ausbildung ist staatlich anerkannt und dauert drei Jahren. Zwar ist kein bestimmter Schulabschluss vorgeschrieben, ein guter Hauptschulabschluss mit soliden Noten in Mathematik und Chemie sollten aber vorhanden sein.



Gute Aussichten auf einen festen Job

Während der Ausbildung lernen die Azubis alles übers Schleifen, Mattbürsten, Galvanisieren und Polieren, Materialkunde steht ebenso wie Chemie auf dem Lehrplan. Und sie lernen den Umgang mit den Maschinen und Werkzeugen. Nicht ganz unwichtig ist auch der richtige Arbeitsschutz. Das Hantieren mit Poliermaschinen, die mit hoher Drehzahl arbeiten, sowie der Umgang mit teilweise giftigen und aggressiven Chemikalien sind nicht ungefährlich. Abgeschlossen wird die Ausbildung mit einer theoretischen und praktischen Prüfung.

Jobs gibt es bei Juwelieren und in Schmuckwerkstätten, in Gold- und Silberschmieden sowie in feinmechanischen und optischen Industriebetrieben. Die Chancen auf einen unbefristeten Vertrag stehen gut, die Nachfrage nach gut ausgebildetem Personal ist hoch. Dies liegt in erster Linie daran, dass der Beruf bei jungen Menschen kaum bekannt ist und es entsprechend wenige Lehrlinge gibt.



Nicht so attraktiv an dem Beruf sind sicherlich die Lautstärke der Schleifmaschinen sowie die unangenehmen Gerüchen der Poliermittel. Außerdem müssen Feinpolierer mit unterschiedlichen, teilweise giftigen Substanzen hantieren. Dennoch überwiegen die positiven Seiten des Berufes. Neben den guten Chancen auf einen festen Arbeitsplatz ist es vor allem die handwerklich anspruchsvolle Veredelung der teils sehr wertvollen Schmuckstücke und Materialien, die den Beruf reizvoll macht.