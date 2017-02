Die Kölner sind Gerüste am Wahrzeichen ihrer Stadt seit Jahren gewöhnt, denn der Kölner Dom wird seit mehr als 100 Jahren permanent restauriert und instand gesetzt. Aktuell finden die Arbeiten unter anderem auf einem Gerüst am Nordturm des Doms in über 100 Metern Höhe statt, befestigt ist das Hängegerüst mit Stahlseilen im Inneren des Turmes.



Dass überhaupt Bauarbeiten in einem Hängegerüst solcher Höhe stattfinden können, ist Gerüstbauern zu verdanken. Sie installieren Bauplattformen unterschiedlicher Art überall dort, wo in luftiger Höhe gebaut werden muss.



Je nach Einsatzort, Bauweise und Auftrag gibt es verschiedene Gerüste. Am Kölner Dom werden meistens Hängegerüste verwendet, weil die Baustelle zu hoch ist, um eines mit Standfläche aufzubauen. Am häufigsten kommen aber Fassadengerüste zum Einsatz, etwa wenn am Putz gearbeitet wird oder Malerarbeiten stattfinden. Und dann gibt es auch fahrbare Gerüste, die als Arbeitsplattform mobil einsetzbar sind, Dachgerüste, die bei Dachbauarbeiten verwendet werden oder Schutzgerüste, die beispielsweise ein Gebäude vor Witterungseinflüssen oder Personen vor herabfallen Gegenständen schützen sollen.



Eines ist aber immer gleich: Gerüste bestehen aus unzähligen Einzelteilen, die vor der Installation von den Gerüstbauern zusammengestellt werden müssen. Und daher besitzt auch jeder Gerüstbaubetrieb ein umfangreiches Lager.



Der Arbeitstag beginnt meist gleich: Bevor es raus zur Baustelle geht, bekommen die Fachkräfte eine Konstruktionsskizze, aus der Art und Größe des erforderlichen Gerüsts hervorgehen. Für ihre Arbeit müssen Gerüstbauer Baupläne lesen und selbst Skizzen anfertigen können. Anhand der Informationen suchen sie die erforderlichen Einzelteile, Sicherheitsmaterial und Werkzeuge zusammen.



Wenige Zentimeter Unebenheit können problematisch sein

Vor Ort wird erst einmal der Untergrund geprüft. Gibt es Unebenheiten? Ist der Boden überhaupt tragfähig? Die Basis des Gerüsts trägt das ganze Gewicht, deshalb muss alles rechtwinklig und in Waage sein. Ein Zentimeter Abweichung am Boden bedeuten mehrere Zentimeter Abweichung in beispielsweise vier Metern Höhe. Das Gerüst könnte bei Belastung oder Wind instabil werden und schlimmstenfalls umstürzen. Daher nutzen die Gerüstbauer Hauswände oder anderes Mauerwerk als Verankerung. Deshalb muss man sich in diesem Job auch mit Materialien wie etwa Holz und den unterschiedlichen Steinsorten auskennen.



Im Job ist oft gefragt, wie ein Bergsteiger zu denken. Jeder Schritt, jede Bewegung muss wohl überlegt sein, Hektik ist fehl am Platz. Zudem ist Eigensicherung oberstes Gebot – in der Regel gehören Haken und Sicherungsleine daher zur Jobausstattung.



Der Beruf ist seit 1998 staatlich anerkannt. Die Ausbildung dauert in der Regel drei Jahre. Gute Kenntnisse der Mathematik sollten vorhanden sein, ebenfalls hilfreich ist ein guter Hauptschulabschluss. Mit dem ersten Tag der Ausbildung werden die Lehrlinge in den Arbeitsalltag eingebunden. Dazu sollten sie schwindelfrei, wetterfest und teamfähig sein sowie zuverlässig. Außerdem notwendig ist eine gute körperliche Konstitution, denn Gerüst aufbauen ist reine Handarbeit. Oft müssen knappe Zeitpläne eingehalten werden. Immerhin bilden die Gerüste die Basis für andere Handwerker, die dann die Arbeiten auf einer Baustelle ausführen. Diese Arbeiter verlassen sich darauf, dass die Gerüstbauer ordentlich arbeiten.



Abgeschlossen wird die Lehre mit einer theoretischen und praktischen Prüfung. Nach der Ausbildung, mit etwas Berufserfahrung, können Gerüstbauer die Meisterschule besuchen und die Prüfung zum Gerüstbaumeister ablegen.



Anstellungen gibt es bei Gerüstbaufirmen, Brücken- und Tunnelbauunternehmen oder Ausbaufirmen sowie bei Reinigungsunternehmen für Glas- und Fassadenreinigungsarbeiten, bei Montageunternehmen oder Zelt- und Bühnenbauunternehmen. Die Aussichten auf eine Festanstellung sind gut.



Die Arbeit ist nicht ungefährlich, das Hantieren mit schweren Gerüstteilen in der Höhe und unter Zeitdruck birgt Risiken. Zudem müssen Gerüstbauer bei Wind und Wetter im Einsatz sein. Hinzu kommt, dass in Zeiten mit erhöhtem Auftragsvolumen, meistens im Frühling, Überstunden erforderlich machen. Diesen Schattenseiten gegenüber stehen positive Aspekte. Gerüstbauer arbeiten immer im Team und sind viel unterwegs. Zudem gleicht keine Baustelle der anderen. Die Arbeit wird daher oftmals als sehr abwechslungsreich empfunden.