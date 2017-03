Als sich Wolfgang Adenberg einst als junger Bursche an einer Universität für Jura einschrieb, da hatte er einen sonderlichen Gedanken. "Wenn ich mit 50 ein Topanwalt bin und viel Geld verdiene", so dachte er, "dann bin ich gescheitert". Gesetze und Paragrafen waren für ihn nur Plan B. B wie Broterwerb. Plan A war deutlich schwieriger umzusetzen. A wie aussichtslos. Denn Adenberg wollte Musicals schreiben.

Heute, 25 Jahre später, arbeitet Adenberg als Jurist, schreibt Schriftsätze, Gutachten und Verträge. Aber er ist auch einer der wichtigsten und erfolgreichsten deutschen Musicalautoren und Übersetzer. So stammen etwa die deutschen Versionen von We Will Rock You, Starlight Express oder Rocky aus seiner Feder. Wer sich in Deutschland in den vergangenen 15 Jahren ein Musical angeschaut hat, hat vermutlich auch eines von Wolfgang Adenberg gesehen. Es sind zwei Welten, in denen der 49-Jährige heute lebt und arbeitet. "Für die Juristen bin ich ein Freak, für die Musicalleute ein Spießer", sagt er.



Adenberg begeisterte sich früh für Musicals. Die Schallplatten liefen in seinem Kinderzimmer zu einer Zeit rauf und runter, als an die großen Musicaltempel in Hamburg noch nicht zu denken und in London gerade mal Cats angelaufen war. Die Texte waren für ihn so anders, so voller Melodie, so deutlich besser anzuhören. Er wollte ein Teil dieser Welt sein. Die Bühne selbst kam für ihn nicht infrage. "Dafür bin ich zu wenig Rampensau", sagt er. Er wollte eigene Stücke schreiben. Aber wie soll man das anstellen, ohne die eigene Existenz schon mit Anfang 20 zu ruinieren? Er entschied sich erst einmal für B wie Broterwerb.



Abends schrieb er Musicals

Doch die Musicals ließen ihn nicht los. Vor dem ersten Examen lernte Adenberg tagsüber staubtrockene Vertragstheorien auswendig. Und abends schrieb er Musicals. "Als Ausgleich und zur Ablenkung", wie er sagt.

Der Lohn folgte 1993. Eins von Adenbergs Stücken wurde in Saarbrücken uraufgeführt. Da war er 26. "Ich dachte: Das ist der Durchbruch, nächstes Jahr bin ich am Broadway."

Aus dem Broadway wurde das Amtsgericht Saarbrücken. Als Referendar bearbeitete er dort einen Verkehrsunfall nach dem anderen. 1995 folgte zwar die Aufführung eines zweiten Stücks, aber dann kam lange nichts. Adenberg schrieb und dichtete. Meistens für die Tonne. Ein Trauerspiel.