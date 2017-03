Frauen werden häufig keine Führungspositionen zugetraut, da sie in Verhandlungen als zu sensibel gelten. Christina Löwe findet, dass Frauen gerade wegen ihrer Sensibilität in Verhandlungen punkten können, nur bezeichnet sie das als Wahrnehmungstalent. Um diese und andere Stärken zu erkennen, brauchen manche einfach nur jemanden, der ihnen Tipps gibt und in schwierigen Situationen den Rücken stärkt, sagt die Expertin.



Frage: Sie sind Beraterin für Verhandlungsführung und psychologische Beratung. Was genau machen Sie?



Christina Löwe: Ich berate sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen in Verhandlungen. Dazu gehört auch, dass ich dabei helfe die richtige Positionierung im beruflichen Feld zu finden. Außerdem stärke ich den Menschen, die mich aufsuchen, den Rücken und helfe ihnen bei Konflikten.

Diese Praktiken erfordern alle einen großen Teil an Psychologie. Deswegen ist es gut, mit jemandem zusammen zu arbeiten, der das Metier versteht und die Dynamiken in und zwischen Menschen erkennt und einordnen kann. Diese Person sollte darüber hinaus auch in der Lage sein, Entwicklungen anzustoßen.

Frage: Sie bezeichnen sich selbst als "Wahrnehmungstalent". Was verstehen Sie darunter?

Löwe: Bei allen Menschen verläuft die Wahrnehmung ihrer Umwelt und die Reaktion darauf zu 90 oder mehr Prozent unbewusst ab. Das heißt, wir nehmen nur einen sehr geringen Teil unserer Umwelt bewusst wahr. Bei sogenannten Wahrnehmungstalenten verläuft es etwas anders. Sie, also auch ich, nehmen mehr von Geschehnissen um uns herum bewusst wahr. Dies kann sowohl Fluch als auch Segen sein.

Frage: Frauen werden oft als zu sensibel für Führungspositionen dargestellt. Glauben Sie, dass man Sensibilität auch positiv in den Job und in Verhandlungen einfließen lassen kann?

Löwe: Wenn wir unter Sensibilität eine erhöhte Wahrnehmung verstehen, dann ist Sensibilität ein zusätzlicher Bonuspunkt für eine Führungskraft. Allerdings sind Durchsetzungsvermögen, Abgrenzung und wirksame Kommunikation auch Teil der Verhandlungsführung. Gegebenenfalls brauchen sensiblere Führungskräfte dann Unterstützung in diesen Bereichen.

Frage: Haben Sie selbst schon Verhandlungen geführt, die nicht so liefen, wie Sie es sich erhofft hatten? Was haben Sie daraus gelernt?



Löwe: Ja, auch ich habe bereits Verhandlungen geführt die nicht so liefen wie ich es mir vorgestellt hatte. Daraus habe ich gelernt, dass ich mich vor einer Verhandlung genauso schulen muss wie ich es bei meinen Kunden mache. Vorbereitung bleibt immer wichtig.