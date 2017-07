"Glück auf" – das rufen sich unter Tage nicht nur diejenigen zu, die Rohstoffe wie Kohle oder Salz abbauen. Sondern auch Bergvermessungstechniker. Offiziell wird der Beruf unter der Bezeichnung "Vermessungstechniker Fachrichtung Bergvermessung" geführt. In der Bergbausprache werden sie jedoch auch Markscheider genannt – zusammengesetzt aus den Begriffen Mark (für Grenze) und scheiden (für festlegen).

Der Arbeitsort der Bergvermessungstechniker ist abenteuerlich: Mehrere Hundert Meter Gestein liegen über ihnen, die Fahrt zum Arbeitsort erfolgt über einen Förderkorb, unter Tage geht es mit der Grubenbahn oder zu Fuß zum Ort der Vermessung. Bei unterirdischen Seen, in der Salzgewinnung unter Tage keine Seltenheit, erfolgt die Vermessung sogar vom Boot aus. Dabei bedienen sich Bergvermessungstechniker fest in der Decke verankerter Vermessungspunkte, die bei jeder neuen Vermessung wieder als Bezugspunkte dienen.



Bergvermessungstechniker sorgen dafür, dass die Dimensionen eines Bergwerks richtig erfasst und dargestellt werden. Sie vermessen Rohstofflagerstätten, erfassen die unterirdischen Ausmaße und erstellen anhand der Daten zentimetergenaue Karten. Ihre Arbeit ist vergleichbar mit der von Landschaftsvermessern – nur, dass ihre Landschaft tief unter der Erde liegt.

Nicht selten erfolgt die Vermessung unter Tage noch von Hand mit dem Meterstab. Die Daten werden dann vor Ort und von Hand in das Feldbuch eingetragen. Mittlerweile kommen jedoch auch moderne lasergestützte Systeme wie spezielle Scanner und andere, hochpräzise Messgeräte zum Einsatz. Alle gesammelten Zahlen und Daten werden im Büro in eine Datenbank übertragen und ausgewertet. Mittels eines speziellen CAD-Programms kann so eine digitale, dreidimensionale Karte des Bergwerks erstellt werden.

Aber warum muss ein Bergwerk überhaupt vermessen werden? Auf der Grundlage der Vermessungstechniker wird der weitere Abbau der Rohstoffe unter Tage geplant. Wo liegen die Rohstoffe? Wo kann gefahrlos abgebaut werden? Wo könnte der Berg instabil werden? Wo liegen welche Gesteinsformationen? Wo stößt man auf Grundwasser?

Beruf der Woche

Da die Arbeit in einem Stollen teuer ist, muss der Bergbau präzise geplant werden. Ein genaues Bild des Bergstollens zu haben, ist daher sehr wichtig. Außerdem können so Veränderungen unter Tage festgestellt werden. Diese Erkenntnisse sind letztlich erforderlich, um die Sicherheit der Bergwerke dauerhaft gewährleisten zu können.

Die Landvermessung der besonderen Art erfordert auch besondere Fähigkeiten und Kenntnisse. Wer etwa unter Klaustrophobie leidet, ist hier fehl am Platze.