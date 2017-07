Hafenschiffer fahren nie aufs offene Meer hinaus. Die Seemannssprache mit ihren Spezialbegriffen – Backbord, Steuerbord, Bug, Heck und Kiel – müssen sie dennoch beherrschen. Und wenngleich sich ihre Aufgaben sehr von denen der Kollegen auf hoher See unterscheiden, ist die Arbeit ähnlich interessant, anspruchsvoll und abwechslungsreich.

Hafenschiffer steuern Barkassen, die in der Personen- und Transportschifffahrt Anwendung finden, und sie fahren Schlepper im Gütertransport. Dazu müssen sie die gängigen Navigations- und Kommunikationsinstrumente bedienen und das Schiff pflegen, warten und reparieren können, falls nötig. Sie überprüfen die Maschinen, messen den Ölstand und kontrollieren die Seeventile für die Kühlwasserzuleitung. Sie planen die Beladung von Schiffen und koordinieren und überwachen die Entladung; sie kontrollieren alle Frachtpapiere und prüfen, ob die Ladung vollständig, unversehrt und sicher gelagert ist.



Für den Transport von Waren und Gütern innerhalb des Hafens stellen sie sogenannte Schlepp- und Schubverbände zusammen. Schleppverbände bestehen aus einem Schlepper sowie einer oder mehreren Schuten. Das sind Frachtschiffe ohne eigenen Antrieb, die vom Schlepper gezogen werden müssen. In einem Schubverband hingegen werden antriebslose Schiffe, die sogenannten Leichter, von einem Schubboot angeschoben und so an ihren Bestimmungsort gebracht.



Falls sie in der Personenschifffahrt eingesetzt werden, etwa im Fährverkehr oder bei Hafenrundfahrten, brauchen Hafenschiffer und Hafenschifferinnen zusätzlich zu ihrer Ausbildung einen Personenbeförderungsschein. Ganz gleich aber, ob im Gütertransport oder für die Personenbeförderung: Für den Beruf des Hafenschiffers benötigt man ein hohes Verantwortungsbewusstsein. Die Arbeit auf dem Schiff und im Hafen ist nicht ungefährlich. Ein falscher Handgriff, eine falsche Entscheidung kann schlimme Folgen haben – für die eigene Gesundheit, die der Kollegen, oder für die Fahrgäste.

Zudem benötigen sie handwerkliches Geschick, eine gute körperliche Konstitution, technisches Verständnis sowie eine gute Hand-Auge-Koordination. Und auch wenn das Land ständig in Blickweite ist: Seefest sollte man als Hafenschiffer sein, denn Wellen gibt es auch im Hafenbereich. Gleichermaßen sollten Hafenschiffer keine Scheu vor der Arbeit im Freien bei Wind und Wetter haben.

Für den Beginn einer dreijährigen, dualen Ausbildung zum Hafenschiffer oder zur Hafenschifferin ist kein bestimmter Schulabschluss vorgeschrieben. Ein Hauptschulabschluss mit guten Noten in Mathematik und Englisch ist jedoch sinnvoll, schließlich ist Englisch die gängige Sprache in der Seefahrt.

In ihrer Ausbildung lernen sie beispielsweise, wie Boote sicher vertäut werden, welche Taue für welchen Zweck taugen und wann welcher Seemannsknoten anzuwenden ist; wie Maschinen gepflegt, gewartet und repariert werden; wie bestimmte Anlegemanöver gelingen, wie man Boote steuert und wie man einen Schub- oder Schleppverband zusammenstellt. Es gibt nur eine Schule in ganz Deutschland, die den theoretischen Unterricht erteilt: die Staatliche Gewerbeschule Werft und Hafen.