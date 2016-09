Wenn du vor etwas Angst hast, sieh genau hin. Das raten wir kleinen Kindern. So ist bei näherem Betrachten das Monster unter dem Bett doch nur eine Spielzeugkiste, und die vermeintlich reale Bedrohung löst sich auf in Erleichterung. Doch was tun, wenn das Hinsehen die Angst nicht mindert, sondern verstärkt? Nach den Terroranschlägen in Frankreich am 13. November 2015 war der Tenor in Deutschland und Europa, in Politik, Medien und sozialen Netzwerken eindeutig: Wir lassen uns nicht einschüchtern. Auch mir war klar – jetzt erst recht! Die Terroristen dürfen mein Leben nicht bestimmen und mir meine Lebensfreude nicht nehmen.

Jetzt, neun Monate später, fällt mir genau das immer schwerer. Zu oft bin ich in den vergangenen Wochen in eine traurige Routine verfallen:

Mein Handy piept.

Schüsse/Explosionen/Tote/Verletzte in Brüssel/Nizza/Würzburg/Ansbach.

Terroranschlag nicht auszuschließen.

Ich rufe Twitter auf, schalte gleichzeitig den Fernseher ein und warte atemlos auf neue Infos.

Dann Schock und Trauer.

Seit zwei Monaten bin ich Mutter, und die Gefühle gegenüber meiner kleinen Tochter haben mich komplett überrumpelt – nicht nur das große Glück, sondern auch die große Sorge. Ein Beschützerinstinkt, der stärker ist, als ich ihn mir hätte vorstellen können. Am 22. Juli 2016, dem Tag des Amoklaufes in München, döste ich friedlich mit ihr auf dem Sofa. Sie hatte gerade getrunken und war kurz davor einzuschlafen, als mich die Nachricht eines Freundes erreichte: "Jetzt auch in München.... Nicht schon wieder...."

Ich rief Twitter auf, schaltete den Fernseher ein und wartete atemlos auf neue Infos. Hatte ich Angst, meine Tochter in Deutschland nicht mehr ausreichend schützen zu können? Ja. War ich mir sicher, dass es ein Terroranschlag durch den IS war? Ja. Schäme ich mich heute dafür? Ja. Ärgere ich mich, dass ich es in meiner Angst nicht geschafft habe zu differenzieren? Oh ja.



Nora Burgard-Arp arbeitet als freie Journalistin und Autorin in Hamburg. 2014 hat sie das Wissenschaftsportal "Anorexie – Heute sind doch alle magersüchtig" gegründet. 2015 war sie damit für den Grimme Online Award nominiert. Sie ist Gastautorin von "10nach8". © Marcel Kamps

Bitte keinen Applaus von rechts

Ich habe an diesem Tag meinen Gefühlen Ausdruck bei Facebook verliehen und geschrieben: "Ich hätte so gerne keine Angst. Ich würde mich so gerne nicht einschränken lassen. Und jetzt bemerke ich: Die Angst kriecht in mir hoch und breitet sich aus."

Es dauerte nicht lange, bis mich diverse Nachrichten und Kommentare erreichten: Opfer eines Terroranschlages zu werden, sei überaus unwahrscheinlich. Ich solle mich auf die Liebe konzentrieren und nicht auf die Angst. Ich habe mein Posting daraufhin gelöscht, weil ich verunsichert war. Weil ich mit meinen Worten nicht den sogenannten "besorgten Bürgern" in die Hände spielen wollte oder gar Applaus von der rechten Seite ernten.

10 nach 8 Über "10 nach 8" Frauen schreiben jetzt auch abends, um 10 nach 8, montags, mittwochs, freitags, politisch, poetisch, polemisch. Wir, die Redaktion von 10 nach 8, sind ein vielseitiges und wandelbares Autorinnenkollektiv. Wir finden, dass unsere Gesellschaft mehr weibliche Stimmen in der Öffentlichkeit braucht. Wir denken, dass diese Stimmen divers sein sollten. Wir vertreten keine Ideologie und sind nicht einer Meinung. Aber wir halten Feminismus für wichtig, weil Gerechtigkeit in der Gesellschaft uns alle angeht. Wir möchten uns mit unseren LeserInnen austauschen. Und mit unseren Gastautorinnen. Hier finden Sie alle Texte, die 10 nach 8 erscheinen. Über die Autorinnen Die Redaktion von 10 nach 8 besteht aus: Marion Detjen, Zeithistorikerin

Hella Dietz, Soziologin

Heike-Melba Fendel, Autorin und Inhaberin der Künstler- und Veranstaltungsagentur Barbarella Entertainment

Annett Gröschner, freie Autorin

Mascha Jacobs, Journalistin, Herausgeberin der Zeitschrift Pop. Kultur und Kritik.

Stefanie Lohaus, Journalistin, Herausgeberin des Missy Magazine

Lina Muzur, Programmleiterin des Aufbau-Verlags

Catherine Newmark, Kulturjournalistin

Annika Reich, Schriftstellerin

Elisabeth Wellershaus, Journalistin

Ein Video von tagesschau.de wurde in diesen Tagen immer wieder in meine Timeline gespült: In Deutschland ist es deutlich wahrscheinlicher, beim Essen zu ersticken, hieß es darin, als einem Anschlag zum Opfer zu fallen. Beim Essen seien in den vergangenen Jahren jeweils mehrere Hundert Menschen gestorben – mehr als bei Terroranschlägen in ganz Westeuropa zusammen. Natürlich ist es wichtig, dass solche Tatsachen und Zahlen verbreitet werden. Was Verallgemeinerungen, Gerüchte und Zuspitzungen auslösen können, erleben wir mittlerweile schließlich jeden Tag, sie nähren die undifferenzierte Ablehnung von allem Andersartigen durch die neuen Populisten: Petry, Johnson, Trump.