Inzwischen haben sie das Loch zugeschüttet, il grande buco ist Geschichte. Viele Jahre gemahnte die asbestverseuchte Baugrube auf dem Gelände des Filmfests Venedig an Korruption, Mafia und Immobilienspekulation, jetzt steht da ein knallroter Kubus auf knallgrüner Wiese. So wächst Gras über den Schandfleck auf dem Lido, und ein zusätzliches Kino hat das Festival auch, provisorisch zusammengezimmert, wie andere Mostra-Spielstätten auch. Biennale-Präsident Paolo Barrata bedankt sich im Grußwort bei der Stadtverwaltung für das Tempo, mit dem sie das Problem gelöst hat. Was sich seltsam ausnimmt, wurde die Grube für den geplanten neuen Festivalpalast doch bereits 2008 ausgehoben – und der Skandal nahm kein Ende.

Il buco, il cubo: Mit dem italienischen Buchstabendreher und dem roten Kino-Kubus ist nun auch die Idee eines völlig neuen Palastes Geschichte. Venedig richtet sich ein in seinen Vorläufigkeiten, das Kino ist ja selber flüchtige Kunst. Der alte, schneeweiße Palazzo del Cinema, der noch aus Mussolinis Zeiten stammt, trägt seine bewährten roten Fassaden-Pailletten zur Schau, gemeinsam mit den aquamarinblauen Balustraden hat sich die 73. Mostra ein nationalfarbenes Design verpasst. Nur die Anti-Terror-Betonpoller auf den Zufahrtswegen stören das heitere Bild. Italien feiert, Italien trauert, Italien klagt an. Wegen des Erdbebens von Amatrice wurde der Eröffnungsempfang gestrichen, die Festivalhotels spenden zehn Euro pro Dinner ans Rote Kreuz. Nicht das Erdbeben ist schuld an den bald 300 Toten, die Menschen sind schuld, die Behörden, zitieren die Zeitungen die scharfen Worte des Bischofs beim Staatsbegräbnis am Dienstag.

Auch das Festival setzt Solidaritätsadressen ab – und zeigt zur Eröffnung gleichwohl ein Musical. Auch das ist Kino, La La Land, eine bonbonbunte Parallelwelt mit Tanz und Gesang wie zu Zeiten von Ginger Rogers und Fred Astaire. Ein Film über Träumer, sagt Regisseur Damien Chazelle (Whiplash). Über Mia und Sebastian, die kellnernde Schauspielerin und den verkrachten Jazz-Pianisten, die ihr Glück in L.A. versuchen, die Liebe finden und sie wieder verlieren. Während Mia vergeblich von Audition zu Audition eilt, wird Sebastian nur für Bargeklimper oder als Keyboarder angeheuert. Freejazz? Schnee von gestern. Derweil tobt sich Chazelle bei der Ausstattung aus, bei Kostümen, Autos und Sets in fantastischem Technicolor-Look. Emma Stone und Ryan Gosling steppen im Abendlicht über Hollywood, besingen gebrochene Herzen, halten Händchen im Kino, schweben im Griffith Observatory in den Sternenhimmel und gehen getrennter Wege, als es mit der Karriere doch bergauf geht.

Verrate deine Träume nicht!

La la Land (deutscher Start: 15.12.) beschwört das gute alte Hollywood und besinnt sich auf die Wurzeln der Unterhaltungsindustrie in prädigitalen Zeiten, ähnlich wie 2011 der oscarprämiert The Artist. "Sie verehren alles, aber sie wissen nichts zu schätzen," sagt Sebastian einmal. So viel Selbstkritik muss sein. Leider fehlt die Eleganz und Leichtigkeit der Musicals von einst, schon in der Eröffnungssequenz. Stau auf dem Highway, nach und nach verlassen alle Fahrer trällernd und tänzelnd ihre Autos und formieren sich zur ungeschnittenen Open-Air-Choreografie, ohne dass sich die Anstrengung und Logistik je ignorieren ließe, die eine solche Kamerafahrt erfordert.

Verrate deine Träume nicht. Noch schöner wäre es, wenn Chazelle seine Figuren nicht ans Dekor verraten würde. Der Zauber bleibt stumpf, auch wenn Emma Stone ganze Lebensdramen in ihren Gesichtszügen vergegenwärtigen kann und Ryan Gosling auf ein Pianisten-Double verzichtet hat. Für ein paar Monate Unterricht spielt er erstaunlich gut Klavier.