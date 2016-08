Als die Neonazi Gruppe NSU aufflog, gab es kurz darauf eine Bundestagsdebatte, in der als erster Redner der damalige Innenminister Hans-Peter Friedrich das Wort bekam und folgendes Signal an die Bevölkerung sendete:

Am Ende ist es wichtig, dass wir uns als Gesellschaft, Politik, Sicherheitsbehörden gemeinsam dem Problem des Rechtsextremismus, der Fremdenfeindlichkeit und der Gewalt stellen. Und dass sie ein für alle Mal geächtet werden muss im 21. Jahrhundert in unserem Land, und dass wir das auch mit Entschlossenheit nach draußen tragen.

Friedrich war drei Jahre lang Innenminister. In seine Amtszeit fällt das Enttarnen des NSU und der erste Bundestagsuntersuchungsausschuss zu dessen Aufklärung. In seine Amtszeit fällt aber auch das Torpedieren, Boykottieren und Manipulieren. Denn niemals zuvor und niemals danach wurden in der Bundesrepublik Deutschland während eines Untersuchungsausschusses derart viele Akten, die den Sachverhalt aufklären sollen, vernichtet.

Schreddern des rechten Archivs

Personenakten. Sachakten. Akten, die Auskunft gaben über Aktionen der rechtsextremen Szene. Über Namen. Über Orte. Über Anwerbungsmaßnahmen. Über das V-Leute-System. Kurz: Das Archiv der rechtsextremen Szene wurde Stück für Stück vernichtet. Es hörte auch dann nicht auf, als man die Vernichtung bemerkte und rekonstruierte, wann die Schredderei anfing. Nämlich an dem Tag als öffentlich wurde, dass der Generalbundesanwalt im Fall NSU ermitteln würde, fingen Mitarbeiter des Verfassungsschutzes an, die Akten zu zerstören. Das war eine Woche, nachdem der Wohnwagen mit den beiden Insassen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos explodierte.

Seltsam, nicht wahr? Und trotzdem stopften über Monate hinweg Verfassungsschutzmitarbeiter Papiere durch den Reißwolf. Es handelt sich dabei unübertrieben um Berge von Unterlagen.

Nicht nur in der Retrospektive erscheint dieser Vorgang monströs unrechtsstaatlich. Auch damals schon rieb man sich als Berichterstatter die Augen und dachte, dass diese Vorgänge weder der Innenminister, noch der Präsident des Bundeskriminalamtes, noch der Präsident des Verfassungsschutzes politisch überleben würden. Denn das, was trotz fehlender Akten herauskam, war derart mysteriös, dass man täglich erwartete, dass die Kanzlerin den Innenminister sofort entließ. Immerhin mussten schon für geringere Vorgänge Minister gehen. Aber Friedrich blieb. Und beauftragte Ministerialdirigent Hans-Georg Engelke aus dem BMI, herauszufinden, ob es bei den Schreddereien – Achtung Wortspiel! – mit rechten Dingen zugegangen war. Vor dem Bundestagsuntersuchungsausschuss saß der unbekümmerte Engelke und trug selbstbewusst die Ergebnisse seiner Recherche vor: Die ganze Sache sei letztlich ärgerlich, aber absolut korrekt, absolut rechtmäßig, absolut tippitoppi. Für jene, denen die Strukturen des Sicherheitsapparates Deutschland nicht ganz geläufig sind: Der Verfassungsschutz ist eine Behörde des Innenministeriums. Da hat also einer aus dem eigenen Laden jemanden aus dem eigenen Laden beauftragt, herauszufinden, ob im eigenen Laden alles in Ordnung ist. Ergebnis: Der Laden ist in Ordnung. Ministerialdirigent Engelke ist unter Innenminister de Maizière übrigens zum Staatssekretär aufgestiegen.

Neonazihochburg Salzgitter

Manchmal lohnt es sich, ein paar Jahre zu warten. Und zu schauen, ob das, was ein Minister zu Amtszeiten sagte und versprach, auch dann noch Bestand hat, wenn er "nur" noch ein einfacher Abgeordneter ist. Im Fall des CSU Politikers Hans-Peter Friedrich hat sich das Warten auf jeden Fall gelohnt. Wenn einer Bescheid weiß, welche Gefahr der Rechtsextremismus in diesem Land für die Menschen, aber auch für das politische System darstellt, dann er. Immerhin hielt er die Gefahr damals für so groß, dass er eine neue Stelle einrichten wollte. Das Gemeinsame Abwehrzentrum Rechtsextremismus/-terrorismus. Aus der Ursprungsidee ist zwar nichts geworden, diese Stelle ist jetzt zu einer Art Arbeitskreis zusammengefasst worden, also es ist quasi nichts passiert, aber immerhin wusste er, dass etwas passieren muss. Er war es auch, der vermeldete, dass die Zahl der rechtsmotivierten Straftaten gestiegen war. Und er war es auch, der die NPD gerne verboten gesehen hätte. Dann wurde er Landwirtschaftsminister. Dann wurde er entlassen. Dann war er nur noch Bundestagsmitglied für die CSU und versucht sich seitdem mit auffälligen Bemerkungen in die überregionalen Nachrichten zurück zu kommentieren.

Als vergangene Woche Sigmar Gabriel von der Jugendorganisation der NPD in Salzgitter auf der Straße mit der Aussage konfrontiert wurde, dass er im Gegensatz zu seinem Vater ein Volksverräter sei, reagierte dieser mit ausgestrecktem Mittelfinger. Sigmar Gabriels Vater war nämlich ein glühender Nationalsozialist und Ausschwitzleugner. Der Mittelfinger wird im Deutschen etwas verklemmt verniedlichend als Stinkefinger bezeichnet, heißt aber eigentlich "fuck off", also "verpisst euch", oder "fickt euch"! Wie in Deutschland üblich, wurde nicht etwa nachgefragt, was es eigentlich mit Salzgitter auf sich hat (Neonazihochburg) und mit der Jungendorganisation Junge Nationaldemokraten (Verflechtungen der Mitglieder zum "Thüringer Heimatschutz", ehemaliger Heimatverein des NSU und seiner Unterstützer), sondern ob sich so ein "Stinkefinger" gezieme. Manche meinten so, andere meinten so.