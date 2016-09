In Frankreich, einem Land, das den Feminismus zwar miterfunden hat, von seinen jüngsten Wellen im Dunham-Beyonce-Laurie-Penny-wie-sie-sonst-alle-heißen-Modus aber gänzlich unberührt geblieben ist, geistert derzeit ein Begriff, oder vielleicht müsste man eher sagen: ein Phantasma, jedenfalls etwas recht Ungreifbares und deshalb jederzeit Einsetzbares durch den Raum: Die Idee der femme libre, der freien Frau.



Man serviert sie uns gerade, wie man hier so schön sagt à toutes les sauces, zu jedem Gericht, in allen möglichen Varianten, und es wird sicher nicht mehr allzu lange dauern, da wird Shampoo uns nicht mehr mit dem Spruch "Weil ich es mir wert bin" angepriesen, sondern mit "Weil ich frei bin".

Annabelle Hirsch, geboren 1986, ist Deutsch-Französin und lebt als freie Autorin in Paris. Sie ist Gastautorin von "10 nach 8". © Oliver Helbig

Bis dahin ist die "freie Frau" in Frankreich allerdings nicht Pop, man verkauft mit ihr weder Shampoos noch Bücher, noch Songs, noch Serien, noch Magazine, sondern Politik. Das wiederum führt immer häufiger zu Eklats. Wie etwa neulich in unserem Wohnzimmer. Wir hatten Freunde zum Essen eingeladen, alles war friedlich und nett, bis das Gespräch auf die Burkini-Debatte kam. Leider.



Emotionale Standpunkte

In Frankreich (wie sicher auch in Deutschland) gibt es ja in letzter Zeit immer mehr Themen, die man in größeren Runden lieber vermeidet. Zum einen, weil man Seiten an Freunden entdeckt, die man gerne nicht entdecken würde, zum anderen weil der Abend dann meist recht schnell in eine unangenehme Stammtischatmosphäre abdriftet, bei der jeder keineswegs rationalen, dafür aber meist heftig emotionalen Standpunkte in den Raum wirft, bis irgendwann alle nur noch schreien und sich mindestens drei Wochen lang gar nicht mehr sehen oder hören wollen.

10 nach 8 Über "10 nach 8" Frauen schreiben jetzt auch abends, um 10 nach 8, montags, mittwochs, freitags, politisch, poetisch, polemisch. Wir, die Redaktion von 10 nach 8, sind ein vielseitiges und wandelbares Autorinnenkollektiv. Wir finden, dass unsere Gesellschaft mehr weibliche Stimmen in der Öffentlichkeit braucht. Wir denken, dass diese Stimmen divers sein sollten. Wir vertreten keine Ideologie und sind nicht einer Meinung. Aber wir halten Feminismus für wichtig, weil Gerechtigkeit in der Gesellschaft uns alle angeht. Wir möchten uns mit unseren LeserInnen austauschen. Und mit unseren Gastautorinnen. Hier finden Sie alle Texte, die 10 nach 8 erscheinen. Über die Autorinnen Die Redaktion von 10 nach 8 besteht aus: Marion Detjen, Zeithistorikerin

Hella Dietz, Soziologin

Heike-Melba Fendel, Autorin und Inhaberin der Künstler- und Veranstaltungsagentur Barbarella Entertainment

Annett Gröschner, freie Autorin

Mascha Jacobs, Journalistin, Herausgeberin der Zeitschrift Pop. Kultur und Kritik.

Stefanie Lohaus, Journalistin, Herausgeberin des Missy Magazine

Lina Muzur, Programmleiterin des Aufbau-Verlags

Catherine Newmark, Kulturjournalistin

Annika Reich, Schriftstellerin

Elisabeth Wellershaus, Journalistin

In etwa so verlief es auch bei uns. Es begann ganz sanft mit einem allgemeinen Freuen darüber, dass dieses Thema nun endlich mehr oder weniger vom Tisch sei, nur blieb es dann ganz hartnäckig dort sitzen. Über lange Minuten gelang es mir, mich aus der mittlerweile wirklich redundanten, vorwiegend männlich geprägten Diskussion rauszuhalten und mit einer Freundin über frivolere, amüsantere Dinge zu sprechen, bis neben mir folgender Satz fiel: "Hier geht es um die Freiheit der Frau!" Wohlgemerkt aus dem Mund eines Mannes, der reizend ist, von Feminismus aber so viel Ahnung hat wie ich von Atomphysik.



Hip und marketing-affin

Da brach es aus mir heraus (ich fürchte schreiend): "Als ob du wüsstest, was eine freie Frau ist! Du redest von deiner Freundin wie von einer schicken Kommode, ihre Hauptqualität ist ihre Schönheit, und ihre Schauspielkarriere kommt in deinen Augen nur nicht in Gang, weil sie, wie du sagst, zu viele Crêpes isst und einen dicken Po bekommt. Du bist vollkommen unqualifiziert auch nur ansatzweise zu beurteilen, ob eine Frau frei ist oder nicht!" Er sah mich entsetzt an, fast so als hätte ich ihn verprügelt, und sagte dann, ich hätte eine Machophobie oder etwas ähnlich Abstruses. Okay.

In den letzten Wochen erlebte ich eine ähnliche Situation mehrmals: Eine Runde von Männern sitzt eierschaukelnd da, kratzt sich ein bisschen am Bart und überlegt, wie man dieser Debatte einen annehmbaren Dreh geben, wie man es also hinbekommen könnte, dem überall lauernden Islamophobie-Vorwurf zu entgehen, nicht als rassistisches Arschloch, sondern als Verfechter von Werten, allen voran der Freiheit, und, na klar, warum auch nicht, der Frau dazustehen. Ist ja auch logisch, man sagt, man kämpfe für die Frau, das kommt immer gut an, das geht immer, ist ja auch gerade wieder hip und marketing-affin.