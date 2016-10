Was macht uns zu Menschen? Das ist die Frage, die den japanischen Wissenschaftler Hiroshi Ishiguro seit Jahren umtreibt. Ishiguro entwirft Androiden, künstliche Wesen, von denen einige dem Menschen zum Verwechseln ähnlich sehen – einer sogar dem Forscher selbst. Die britische Fotografin Luisa Whitton hat ihn in seinem Labor in Osaka besucht. Die Bilder ihrer Serie What about the Heart? werden im Rahmen der Ausstellung Innere Sicherheit – The State I Am In im Kölner Stadtraum gezeigt. Die Ausstellung läuft noch bis zum 30. Oktober.