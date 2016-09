Früher wurde ich Kristina gerufen. Dann habe ich den Namen antiquiert. Jetzt werde ich Agatha genannt. Kristina wurde vom Kleinkindalter an missbraucht, ohne zu verstehen, wie ihr geschah. Lange Zeit war das für sie normal, Realität. Als sie irgendwann mitbekam, dass es nicht mit rechten Dingen zuging, wusste sie nur, dass das, was sie erlebte, nicht geteilt werden durfte, auch nicht mit sich selbst. Ich sage "sie", Kristina, weil damals ein Bewusstsein schlief, das subjektives Erleben für sich in Anspruch nahm. Kristina lebte auf Autopilot.

Mit 16 dämmerte es ihr dann langsam, dass in ihrer Welt einiges verkehrt und verrückt war. Ihr erster Freund fragte: Was ist mit dir? Dann eine Freundin: Wo bist du hin? Kristina hatte keine Ahnung, was sie meinten. Es kamen Träume und die ersten Erinnerungen.

Mir wurde plötzlich bewusst, dass ich jahrelang zu den Betten meiner Schwestern schlafgewandelt war, um nachzusehen, ob sie unbehelligt blieben. In diesen unkontrollierten Rissen entdeckte ich erschreckende Wahrheiten und kannte mich nicht mehr aus. Oft kommt es mir heute so vor, als hätte ich Alzheimer. Ich habe riesige, vergessene Inseln in meinem Gehirn.



Mein Körper rebellierte

Unsicherheit und Unwissen als Qualität wahrzunehmen, ist herausfordernd. Es fühlt sich bedrohlich an. Erst als mein Körper seine Signale sehr deutlich werden ließ, begann ich, mich ihm zuzuwenden, seinen Erzählungen und Erinnerungen zu lauschen. Ich hatte schon immer Schlafstörungen, kränkelte ständig. Dann reagierte ich allergisch auf alle möglichen Lebensmittel, bekam Hautausschlag am gesamten Körper. Mein ganzes System rebellierte, mein Körper konnte keine Schwangerschaft lange tragen. Wenn Menschen monologisierten und vorgaben, ein Gespräch führen zu wollen, wurde mir übel und schwindelig. Ich reagierte mit Fieber und zitterte.

Agatha Schneider lebt in Berlin. Sie arbeitet an ihrem ersten Buch und als Mindfulness- und Yogalehrerin. Sie ist Gastautorin von "10 nach 8". © Michael Witte

Dass ich heute nicht mehr auf Autopilot lebe, war und ist kein müheloser Weg. Er ist immer noch ungewohnt und unbekannt. Ich habe längst nicht alle Realitäten integriert. Ich habe meinen Namen abgelegt, weil ich nicht mehr Opfer sein mochte. Der Namenswechsel war für mich ein notwendiges Zeichen, um mein Umfeld zu irritieren und Begegnungen zu inspirieren. Ich wollte mich und alle anderen in einem neuen Licht betrachten. Ich habe meinen Namen abgelegt, weil mir die Formen, in die ich mich fügte, nicht mehr passten. Ich bin in der Annahme aufgewachsen, meine Existenz würde nur etwas bedeuten, wenn ich mich hingäbe. Ich dachte, ich darf nur sein, wenn ich allen Befriedigung und Balance brächte. Eine eigene Stimme, ein Ich, wie es hier gerade spricht, war ausgeschlossen.

Als ich anfing, wach zu sein, habe ich aufgehört zu lügen. Ich sprach ein Jahr lang kaum ein Wort und verließ den Kontinent. Was ich entdeckte, war kaum zu ertragen. Als ich nach Hilfe suchte, um mit den für mich katastrophalen Folgen zurechtzukommen, interessierten sich alle hauptsächlich für ihn. Es war für alle leichter, einen Schuldigen anzugehen, als mich anzusehen und sich selbst. Es war leichter, Distanz zu schaffen, als sich einander zuzuwenden. Trost kann nur jemand geben, der keine Begegnungen scheut und auch sich selbst verzeiht. Viele Menschen um mich herum scheuen bis heute die Begegnung.

Ich gab seinen Namen lange nicht Preis. Ich lebte mit meinen Schwestern und meiner Mutter in einer Wohngemeinschaft. Meine Mutter ging arbeiten und vertraute uns unterschiedlichen Menschen an. Ich bekam Croissants und einen Haufen Mist. Ich war ein frohes und energiegeladenes Kind, neugierig, zart und offen, dickköpfig manchmal. Da war viel zu holen, und das tat vor allem einer, der in meinen Augen mein sozialer Vater war. Ich habe ihn geliebt. Er hat mich seitdem ich ein kleines Kind war bis zur Jugendlichkeit missbraucht, sexuell, aber nicht nur sexuell.