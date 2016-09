Scott Purdy zieht eine digitale Brille an, vor seinen Augen erscheint eine Wüstenlandschaft. Ein steinerner Tempel ragt der Sonne entgegen. Mit einem Controller in der Hand lenkt Purdy seine Schritte über knöchelhohe Steinblöcke zum Eingang des Tempels. Seine Brille ermöglicht ihm 360-Grad-Kopfbewegungen und die nahezu perfekte optische Illusion, sich wirklich an diesem Ort zu befinden. Die Oculus Rift ist momentan der einzige Weg, den Baaltempel von Palmyra in Syrien zu besuchen. Im vergangenen Jahr hatte der IS große Teile des Weltkulturerbes zerstört. Wie viel davon noch übrig geblieben ist, ist unklar.

Purdy arbeitet für das Arc/k-Projekt in Los Angeles, das den Tempel und weitere Teile der stark beschädigten Oasenstadt Palmyra in Kleinarbeit digital auferstehen ließ. In einem Studio in Hollywood haben er und seine Kollegen Hunderte Fotos des Baaltempels, des römischen Amphitheaters und des Monumentenbogens so zusammengesetzt, dass sie in der virtuellen Realität zu einem dreidimensionalen Modell verschmelzen. Bislang benutzt Arc/k dafür eine Technik namens Fotogrammetrie. Purdy sagt: "Wir arbeiten mit Serien hochauflösender Bilder, finden mit einer Software die korrespondierenden Pixelpunkte und lassen sie dann miteinander verschmelzen."

Manchmal gehen Mitarbeiter des Projektes selbst an die Orte, die archiviert werden sollen. Sind diese aber schwer zugänglich oder bereits zerstört, ist das Projekt auf freiwillige Helfer angewiesen, die Fotos schicken. In drei bis vier Monaten soll eine App von Arc/k erscheinen, mit der ein direkter Draht zwischen Helfer und Projekt entstehen soll. Das Programm werde ähnlich wie die Panoramafunktion in Handys funktionieren. "Wir werden vielleicht auch Push-Nachrichten verschicken, die Nutzer benachrichtigen, wenn sie in der Nähe von interessanten Stätten sind und sie bitten, Fotos für uns zu machen."

Aus Hunderten Fotos wieder zusammengesetzt: das römische Amphitheater in Palmyra © Arc/k

Eines der Ziele von Arc/k sei es, Kultur am Leben zu erhalten. "Wir zeigen zum Beispiel dem IS damit, dass er den Ort nicht zerstören konnte. Er existiert immer noch, und wir werden ihn auf die eine oder andere Weise behalten." Es gehe aber nicht nur um Kulturerbe, das religiösem Fanatismus zum Opfer falle. Purdy sagt: "Wir haben mit den Sachen angefangen, über die es derzeit einen Konsens gibt und von denen wir glauben, dass sie gerade bedroht sind."



Wie vergänglich die uns umgebenden Kulturgüter sind, zeigt beispielsweise das verheerende Erdbeben in Italien, das Ende August rund 300 Menschen das Leben kostete und ebenso viele Kulturstätten zerstörte. Darunter auch das archäologische Museum von Ascoli Piceno oder der Dom von Urbino.