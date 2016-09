Berlins Regierender Bürgermeister hatte gehofft, mit der Kultur-Personalie noch kurz vor der Wahl des neuen Abgeordnetenhauses am 18. September in der Kulturszene der Hauptstadt punkten zu können. Nun droht sein letzter gewichtiger Amtsakt als Kultursenator zum Bumerang zu werden: Die Tänzerinnen und Tänzer der Berliner Staatsballetts protestieren gegen die Ernennung von Sasha Waltz und Johannes Öhman als Doppelspitze für das Staatsballett ab der Spielzeit 2019/20 und fordern die unverzügliche Zurücknahme der Entscheidung von vergangener Woche.

"Rettet das Staatsballett Berlin!": Es ist ein geschlossener Protest gegen Michael Müller und Kulturstaatssekretär Tim Renner. Nach Angaben von Staatsballett-Sprecherin Corinna Erlenbach ist er von der gesamten Kompanie getragen. Die Ernennung, heißt es in der auf www.change.org veröffentlichten Petition der Tänzer, sei "mit der Ernennung eines Tennistrainers zu einem Fußballtrainer oder eines Kunstmuseumsdirektors zu einem Chefdirigenten" zu vergleichen.

Die Entscheidung von Müller und Renner zeige "die völlige Unkenntnis beider über die Traditionen und Entwicklungslinien von Tanz und insbesondere Ballett". Die Kompanie sei "tief verstört und beleidigt". Die Ankündigung mitten im Wahlkampf lasse den Schluss zu, dass die Personalie weniger künstlerisch als politisch motiviert sei.

Rigorose Ablehnung

Einzelne Tänzer hatten am Sonntagabend bei der Eröffnung der Saison mit dem Stück "Vielfältigkeit" ein Banner mit Verweis auf die Petition auf change.org entrollt. Laut Erlenbach waren die Ballettsprecher sich im Protest einig: Der Fall, so die Petition, zeuge "abermals von einem tiefgreifenden Mangel an Respekt für unsere Kompanie, unsere Tradition, unsere Kunstform und unser Publikum". Weitere Aktionen sind Erlenbach zufolge angedacht.

Die Petition ist unversöhnlich und scharf im Ton. Die Idee einer Doppelspitze lehne man rigoros ab, heißt es weiter. Zwar respektiere man die Arbeit von Sacha Waltz, als Tanztheater-Choreografin sei sie für den Job jedoch völlig ungeeignet, da diese Form des Bühnentanzes anderes Qualitäten erfordere als die des klassischen Balletts. Allein ihre Ernennung würde den Ruf des Staatsballetts als weltweit anerkannte klassische Ballettcompagnie beschädigen. Die Tatsache, dass ihr designierter Co-Intendant Öhman als derzeitiger Ballettchef am Königlichen Opernhaus Stockholm aus der klassischen Sparte kommt, genügt dem Ensemble offenbar nicht.

Wie bei Dercon

Das Ensemble hält einen Generalintendanten für geeigneter. Dem Stiftungsrat der Stiftung Oper in Berlin empfiehlt es, die Entscheidung auf keinen Fall zu ratifizieren. Auch solle umgehend eine Findungskommission eingesetzt werden, um für die Nachfolge von Nacho Duato ab 2019/20 einen Generalintendanten zu finden. Dieser Kommission, so das Ensemble, sollten neben Tanzexperten und Vertretern aus Politik und Verwaltung auch Mitglieder des Staatsballetts angehören. Von der Entscheidung für Waltz und Öhman hatte das Staatsballett nach Angaben der Sprecherin aus den Medien erfahren.

Es ist nicht die erste Kulturpersonalie, bei der Michael Müller und Tim Renner scharfer Wind entgegenweht: Über die Ernennung des Museumsmanns Chris Dercon als künftiger Intendant der Volksbühne in der Nachfolge von Frank Castorf ist in der Stadt ein leidenschaftlicher Theaterstreit entbrannt.