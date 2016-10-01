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Siz henüz "kamerafobik" değil misiniz? O halde vakit kaybetmeden "Snowden" filmini izleyin. Sinemadan eve döner dönmez ilk işiniz, bilgisayarınızın üstündeki kamera deliğini bantlamak ve evinize yerleştirilmiş bu yabancı gözü kapatmak olacak. Adeta bir belgesel çekmiş Oliver Stone… "Büyük Birader"in 21. yüzyılda ulaştığı kudreti izliyoruz.

Gözünü, kulağını yerkürenin dört bir köşesinde nasıl milyonlarca eve, işyerine uzatabildiğini, nasıl bütün iletişimi denetleyebildiğini görüyoruz.

Ama film, bu muazzam makinenin denetlenemeyen tek bir dişlisinin, tek bir insanın, bir "küçük birader"in, o motoru nasıl durdurabildiğini de gösteriyor bize…

Ve "Kim suçlu" sorusunu sorduruyor.

Milyonlarca cep telefonunu, internet iletişimini izinsiz, kanunsuz izleyen hükümet mi; yoksa bu suçu teşhir eden hükümet görevlisi mi?

Meclis’e yalan söyleyen istihbarat teşkilatı mı gerçek suçlu; yoksa o yalanı ortaya seren istihbaratçı mı?

Demokrasilerde seçimle işbaşına gelmiş hükümetlerin halka, Meclis’e, basına yalan söyleme hakkı yoktur. Söylediği yalanı "Çok gizli" damgalı dosyalara koyup "Devlet sırrı" ilan etmesi de suçtur.

Böyle olduğunu rakip partiyi dinleyen kulağı ortaya çıkaran Watergate’te gördük.

Vietnam yalanlarını sergileyen "Pentagon Belgeleri"nde gördük.

Nikaragua’da muhalifleri silahlandıran "İran-Kontra" skandalının faili Oliver North örneğinde gördük.

Arjantin Savaşı sırasında İngiliz ordusunun hatasını ortaya seren "Ponting olayı"nda gördük.

Ve şahsen ben, Türk istihbarat servisinin Suriye’ye illegal silah sevkini belgeleyen haberimde bu suçu gördüm.

Can Dündar Cumhuriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni’ydi. Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili haftada bir Die ZEIT gazetemizdeki köşesinde yazı yazıyor. Bu kez Tutuklandık kitabının “Tecrit” isimli bölümünü basıyoruz. Kitabın Almancası 8 Eylül 2016 tarihinde çıkacak (Lebenslang für die Wahrheit. Aufzeichnungen aus dem Gefängnis / Hoffmann und Campe Yayınevi).

Her birinde önce hükümetler değil, skandalı belgeleyenler suçlandı; ancak tarih, gerçek suçluları er ya da geç cezalandırırken, suçu ortaya koyanları ödüllendirdi.

Türk Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, hükümetin işlediği suçu ortaya çıkardığım için beni Assange’a, Manning’e, Snowden’a benzetmiş, "Batı dünyası bu casusluk davalarında ne tür yaptırımlar uyguluyorsa, biz de onu uyguluyoruz" demişti.

O yüzden daha da bir merakla izledim filmi…

Açıkçası birçok sahnede kendi öykümle benzerlikler buldum.

Ben de Snowden gibi devlet sırlarını teşhir etmekle ve "casusluk"la itham edilmiştim.

Kendimi "Asıl suçlu ben değilim; suçu işleyen hükümet" diye savunmuştum.

Suçlanmış, yargılanmış, yurtdışına çıkmıştım.

Ve her söyleşide onun muhatap olduğu sorularla karşılaşmıştım:

"Pişman mısınız?"

"Neden yurtdışında yaşıyorsunuz?"

"Ülkenize dönecek misiniz?"

Bu benzerliklere rağmen, filmde benim durumumu yansıtan bir rol varsa Snowden’ınki değil, Guardian muhabirininkiydi.

Gizli dosyalardaki kirli sırları yazan oydu.

Ve bunu yaptığı için ne yargılanmış, ne hapse girmiş, ne kurşunlanmıştı.

Türk hükümetinin, kendinden önceki "sırdaşları" gibi bilmesi gereken şey şu:

Gazeteciler devlet memuru değildir; onların sorumluluğu devlete hizmet etmek değil, okurlarını bilgilendirmektir. Devlet suç işliyorsa, bunu halka duyurmak, gazeteci için sadece hak değil, aynı zamanda görevdir.

Filmdeki istihbaratçının "Kongre bilirse düşman da bilir. Gizlilik güvenliktir; güvenlik zaferdir" zihniyetinin pek çok istihbarat servisine ilham veren bir motto olduğunu biliyoruz.

Ancak gizliliği ve güvenliği koruma adına söylenen "resmi yalanlar"ın, sonunda hem gizliliği hem güvenliği riske attığını da görüyoruz.

Ülkemden uzak bir sinema salonunda, ülkeden çıkışına izin verilmeyen eşimin yokluğunda izlediğim filmden çıkarken Snowden’ın sözleri çınlıyordu kulağımda:

"Sakin bir hayatım vardı; aşkım, ailem, geleceğim. O hayatı kaybettim. Ama bir yenisini kurdum. Kazandığım asıl özgürlük şu: Artık yarın ne olacağıyla ilgili endişelenmeme gerek yok. Çünkü bugün yaptığım şeyden mutluyum."

Eve döndüm, bilgisayar kamerasının üzerindeki bandı çıkardım, kara deliğe doğru bir göz kırptım.

Yattım.



