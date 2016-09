Die Choreografin Sasha Waltz wird Co-Intendantin des Staatsballetts Berlin. Die 53-Jährige übernimmt im Sommer 2019 gemeinsam mit dem Direktor des Royal Swedish Ballet, Johannes Öhman, die Nachfolge des Spaniers Nacho Duato, dessen Vertrag dann ausläuft.

Wie Berlins Regierender Bürgermeister und Kultursenator Michael Müller (SPD) sagte, sollen Waltz und Öhman die ganze Spannbreite des Balletts entwickeln – von Klassik bis zum zeitgenössischen Tanz. Waltz feiert mit ihrer eigenen Kompanie Sasha Waltz & Guests immer wieder große Erfolge.

Neben der Arbeit am Staatsballett will Waltz ihre Kompanie als autonome Einheit weiterführen. Für ihre zunächst auf fünf Jahre angelegte Co-Intendanz sei vereinbart, dass sie jährlich ein Stück aus ihrem Repertoire an das Staatsballett übergebe, sagte sie. Zudem werde sie insgesamt mindestens drei Neuproduktionen am Haus herausbringen.



"Ich bin froh, dass ich nicht allein bin"

Waltz machte deutlich, dass die Idee der Doppelspitze von ihr stamme. Sie habe Öhman nach einer zweimaligen konstruktiven Zusammenarbeit angefragt, ob er sich ein solches Modell vorstellen könne. "Ich bin froh, dass ich nicht allein bin, weil mein Schwerpunkt weiter die Kunst bleibt", sagte sie. Öhman ergänzte: "Sasha Waltz und ich glauben beide an diese Konstruktion."

Öhman soll in dem Duo vornehmlich die geschäftsführenden Aufgaben übernehmen, die künstlerische Verantwortung tragen laut Waltz beide gemeinsam. Künftig soll das Programm jeweils zur Hälfte aus klassischem und aus zeitgenössischem Tanz bestehen, ein Abbau der derzeit 89 Tänzerstellen sei nicht geplant, betonte Öhman. "Es wird eine Kompanie mit mehreren verschiedenen Kompetenzen sein."



Waltz war schon lange im Gespräch

Waltz war schon 2013 als mögliche Leiterin des Staatsballetts im Gespräch. Der damalige Regierende Bürgermeister und Kultursenator Klaus Wowereit (SPD) entschied sich aber dann für Duato als alleinigen Nachfolger von Vladimir Malakhov an der Spitze des Hauses. Zu ihrer Berufung jetzt sagte sie: "Das ist für mich ein besonderer Moment, weil mich mit Berlin sehr viel verbindet."



Waltz hatte zeitweilig sogar mit einem Weggang ihrer Kompanie aus Berlin gedroht. Wowereit und sein damaliger Kulturstaatssekretär André Schmitz hatten ihre Forderung nach höheren Subventionen abgelehnt. Unter diesen Bedingungen sei eine Arbeit in Berlin nicht möglich, hatte Waltz erklärt.

Nach Angaben von Bürgermeister Müller hat Duato in Gesprächen nun selbst angekündigt, sich nach Auslaufen seiner fünfjährigen Amtszeit 2019 anderen Aufgaben widmen zu wollen. Der Spanier war schon bei seiner Ernennung im Jahr 2013 umstritten, unter anderem, weil er Gastchoreograf beim St. Petersburger Michailowski-Theater blieb. Kritiker warfen ihm Desinteresse sowie eine anspruchslose und betuliche Tanzregie vor.

Duato, der von 1990 bis 2010 Leiter des spanischen Nationalballetts war, versucht zurzeit, ein eigenes Repertoire aufzubauen, in der vergangenen Spielzeit brachte er drei Neuproduktionen heraus. Die Auslastung lag bei durchschnittlich 77 Prozent. Für Spannungen sorgte, dass sich Duato bei einer Streikwelle für einen Tarifvertrag hinter das Ensemble stellte.