"Rettet das Staatsballett": Die Petition gegen die Berufung von Sasha Waltz und Johannes Öhman als Direktoren des Staatsballetts hat schon mehr als 4.200 Unterstützer. Seit der Regierende Bürgermeister Berlins die Personalentscheidung für die zeitgenössische Choreografin und den Leiter des Königlich-Schwedischen Balletts vergangene Woche bekannt gegeben hat, ist der Protest ungebremst. Die Tänzerinnen und Tänzer am Staatsballett Berlin fordern eine Neubesetzung des gerade vergebenen Postens. Wenige Tage vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus haben Michael Müller und sein Staatssekretär Tim Renner nun ein Problem.

Von einem "tiefgreifenden Mangel an Respekt für unsere Compagnie, unsere Tradition, unsere Kunstform und unser Publikum" spricht das Ensemble in seiner Petition. "Rigoros" lehnt es die Besetzung ab und erklärt die "Tanztheater-Choreografin" Sasha Waltz als Ballettintendantin für "völlig ungeeignet". Der Vergleich vom Tennistrainer, der ein Fußballteam trainieren soll, machte Schlagzeilen. Aber ist diese Empörung berechtigt oder reagiert das Ensemble lediglich so ablehnend, weil es nicht gefragt wurde?

Ihre Botschaft ist klar: Weltspitze im klassischen Ballett möchten die Tänzerinnen und Tänzer sein, in klarer Abgrenzung vom zeitgenössischen Tanz. Ein zur Hälfte klassisches, zur Hälfte zeitgenössisches Repertoire, wie es unter der Doppelspitze Waltz/Öhman geplant ist, weckt in ihnen die Angst, dass sich auch ihr Berufsprofil stark verändert: Wer seit frühester Kindheit klassisches Ballett trainiert hat, mag den technischen Anforderungen des zeitgenössischen Tanzes nicht genügen – und umgekehrt. Die internationale Ballettszene setzt auf Exzellenz, Technik kommt noch vor Ausdruck, das ist die der klassischen Musik vergleichbare Regel des Marktes.

Angst vor Verletzungen

"Wer soll uns wieder an die Spitze bringen?", fragt die Gruppentänzerin Elinor Jagodnik, die sich stellvertretend zu den Vorgängen äußert. Damit impliziert sie zweierlei: Das Staatsballett ist derzeit nicht Spitze. Und Sasha Waltz wird das nicht ändern können. Aber die Befürchtungen gehen darüber hinaus: "Vielleicht bekommen wir keinen Cranko und keinen Balanchine mehr. Die Stiftungen gucken ganz genau, ob das Niveau hoch genug ist, um uns solche Stücke zu verkaufen." Hinter der Furcht der klassisch geschulten Spitzensportler vor dem Formatverlust steckt zusätzlich die stets akute Angst um ihre Gesundheit. Je größer die Durchmischung der Stile und damit die tanztechnische Spannbreite, desto größer die Verletzungsgefahr. Diesen Spagat müssen auch die für ihr breites Repertoire gefeierten Kompanien in Paris oder München bewältigen – nicht ohne die Schwierigkeiten bewusst einzukalkulieren.

Auf Erfolge, wie sie in Paris und München mit zeitgenössischen und klassisch-modernen Stücken gefeiert wurden, kann Berlin noch nicht zurückblicken. Wenn sich das Ensemble in der Petition auf die mehr als 100-jährige Berliner Balletttradition beruft, möchte man die 100 doch eher durch eine 10 ersetzen: Geprägt haben das jetzige Staatsballett-Ensemble die zehn Jahre nach der Zusammenlegung der drei Opernballette Berlins unter dem Intendanten Vladimir Malakhov, 2004 bis 2014. Einstudieren ließ der Star-Ballerino zwar auch zeitgenössisches Ballett wie Stücke von William Forsythe oder Marco Goecke, ästhetisch verankert hielt er das Ensemble jedoch fest in der russischen Balletttradition.



Die choreografische Oper

Dieses Selbstverständnis mag dem Festhalten an einer traditionellen Prägung und der pauschalen Zurückweisung der neuen Intendanten zugrunde liegen. Die durchgängige Bezeichnung von Sasha Waltz als "Tanztheater"-Choreografin ist dabei schlicht Unsinn. Sie zeugt von ebenso wenig Respekt gegenüber dem zeitgenössischen Tanz, wie Tim Renner ihn vor der Klassik haben mag. Sasha Waltz' Repertoire umfasst neben Tanztheater auch zeitgenössische Tanzstücke, die Dialoge betitelten Tanz- und Architekturinstallationen, die Erfindung der choreografischen Oper bis hin zu neoklassisch angelehnten Stücken. Zahlreiche internationale Ballette bestellen ihre Choreografien. In der bejubelten Version von Roméo et Juliette für das Pariser Opernballett von 2007 schlug der Choreografin auch aus den Reihen der Kompanie Begeisterung entgegen, die sich in der weich fließenden, von klassischen Linien wie modernen Gewichtsverlagerungen geprägten Tanzsprache wiedererkannte.

Eine korrektere Bezeichnung von Sasha Waltz als zeitgenössische Tanzchoreografin hätte der Petition mehr Diskussionswürdigkeit verliehen. Schließlich geht es dem Ballett nicht um eine Polemik gegen das Tanztheater und noch nicht einmal um die Ablehnung des Zeitgenössischen, sondern um die Erhaltung und Weiterentwicklung der klassischen Tradition. "Wir möchten eine Leitung haben, die sich gut mit Klassik auskennt, aber offen ist für Neues, nicht umgekehrt", betont Elinor Jagodnik. Diese klassisch fokussierte Ausrichtung könne auch der als Geschäftsführer vorgesehene Co-Intendant Johannes Öhman nicht garantieren: Als Leiter des Königlich-Schwedischen Balletts habe er "ganz wenig klassische Stücke dabei", sagt Jagodnik. Die Horrorrechnung geht so: 50 Prozent Zeitgenössisches von Waltz und von Öhman. Noch einmal 25 Prozent dazu. Macht 75 Prozent. Zu diesen Befürchtungen hat die designierte Doppelspitze bei der Pressekonferenz jedoch keinen Anlass gegeben. Ihr ausgewiesenes Motto: "Der Präsident ist das Repertoire."